Του Περικλη Χαλάτση

Μετά τις δραματικές εξελίξεις των δύο πρώτων ημερών, όλοι περίμεναν να κερδίσει το ράλι της Κροατίας, το δίδυμο από το Βέλγιο. Οι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe ξεκίνησαν το πρωί έχοντας την πρωτοπορία στο τρίτο και τελευταίο σκέλος του αγώνα. Τα χιλιόμετρα ήταν λίγα και όλοι περίμεναν ότι οι Βέλγοι θα ανέβουν στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου. Είχαν διαφορά από το δεύτερο πλήρωμα τουλάχιστον ένα λεπτό. Όμως έκαναν το λαθάκι τους στο τρίτο σκέλος και έμειναν με την πίκρα αφού ήταν σχεδόν βέβαια η νίκη τους.

Στην Power Stage, είχαν έξοδο και το i20 N Rally1 έπαθε σοβαρές ζημιές. Λίγο αργότερα εγκατέλειψαν, πριν φτάσουν στον τερματισμό!

Μετά την έξοδο των Βέλγων τα φώτα στράφηκαν στους Takamoto Katsuta-Aaron Johnston.

O ασιάτης οδηγός κερδίζει για 2η συνεχόμενη φορά στο WRC. Μετά το ραλι στην Κένυα κέρδισε και το ράλι στην Κροατία και τώρα βρίσκεται επικεφαλής της βαθμολογίας.

Η σειρά του τερματισμού

Στην κατηγορία WRC2

Οι αδελφοί Rossel έκαναν το 1-2, με τον Yohan να κατακτά τη νίκη στην κατηγορία και τον μικρότερο αδελφό του Leo να ανεβαίνει στο μεσαίο σκαλί του βάθρου. Την τριάδα συμπλήρωσαν οι Nikolay Gryazin-Konstantin Aleksandrov, σε ένα αρκετά σπουδαίο αποτέλεσμα για την Lancia.

Οι Oliver Solberg-Eliott Edmondson, αν και ξεκίνησαν πρώτοι στο δρόμο, αυτό δεν τους εμπόδισε από το να βάλουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στην πρωτιά της ειδικής βαθμολογίας της Κυριακής. Στον αντίποδα, τόσο οι Adrien Fourmaux-Alexandre Coria αλλά και τα πληρώματα της M-Sport Ford πήγαν συντηρητικά. Μάλιστα, ο Coria, διάβαζε για λίγο τις σημειώσεις στον Fourmaux από το κινητό, διότι είχε ξεχάσει να πάρει το τετράδιο! Εν τέλει και οι σημειώσεις βρέθηκαν και οι δύο Γάλλοι έφτασαν στον τερματισμό.

Ο επόμενος αγώνας του ΠΠΡ θα γίνει στα Κανάρια νησιά από τις 23-26 Απριλίου.