Του Περικλή Χαλάτση

Πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε η πρώτη ειδική διαδρομή του δεύτερου σκέλους στο ράλι της Κροατίας. Η δράση μεταφέρεται σήμερα στην περιοχή του Karlovac όπου οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν συνολικά 409.13 χλμ. Από αυτά τα 293.17 είναι απλές διαδρομές και τα 115.96 είναι αγωνιστικά χιλιόμετρα.

Η χθεσινή ημέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για την ομάδα της Toyota. Στο 5ο χιλιόμετρο της πρώτης ειδικής οι Oliver Solberg-Eliott Edmondson σε μια δεξιά στροφή μέσης ταχύτητας, έχασαν τον έλεγχο του GR Yaris Rally και χτύπησαν σε ένα ανάχωμα. Οι θεατές προσπάθησαν να επαναφέρουν το αγωνιστικό στο δρόμο αλλά δεν τα κατάφεραν.

Μετά το τέλος της πρώτης Ε.Δ, οι Elfyn Evans-Scott Martin πήραν προβάδισμα 8,1 δευτερολέπτων, μπροστά από τους Sami Pajari-Marko Salminen και Jon Armstrong-Shane Byrne.

Αλλά και οι Evans- Martin δεν χάρηκαν την πρωτοπορία τους. Στην 3η ειδική είχαν έξοδο με το Yaris και εγκατέλειψαν. Από την 3η ειδική μέχρι και την 8η την πρωτοπορία κράτησαν οι Sami Pajari-Marko Salminen.

Στο τέλος της πρώτης ημέρας ο Pajari είχε χρόνο 1.12.18,5 ενώ ο Neuville ακολουθούσε με χρόνο 1.12.32.2. Αν και η διαφορά των +13.7 δευτερολέπτων δεν είναι μεγάλη ο νεαρός οδηγός της Toyota Gazoo Racing είπε ότι οδηγεί προσεκτικά και δεν περνάει τα όρια. Στην 3η θέση ακολουθεί ο Katsuta με χρόνο 1.12.33.1

Τόσο οι Oliver Solberg-Eliott Edomondson όσο και οι Elfyn Evans-Scott Martin ξαναμπήκαν στο παιχνίδι της μάχης αλλά χωρίς να έχουν ελπίδα για μια θέση στο βάθρο. Στο μόνο που ελπίζουν είναι οι βαθμοί που θα πάρουν στην Super Sunday και στην Power Stage.

