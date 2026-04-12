Του Περικλή Χαλάτση

Οι Βέλγοι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe ήταν οι μόνοι από τους πρωτοπόρους που διασώθηκαν και έμειναν στο δρόμο χωρίς κάποια έξοδο. Την πρώτη ημέρα έμειναν εκτός αγώνα οι Oliver Solberg-Eliott Edmondson (βγήκαν στην 1η ειδική) και οι Elfyn Evans-Scott Martin (βγήκαν στην 3η ειδική).

Στην διεκδίκηση της νίκης έμειναν οι Sami Pajari-Marko Salminen. Όμως και αυτοί χθες ( στο τέλος της 2ης ημέρας του αγώνα) είχαν κλατάρισμα και έχασαν πολύτιμο χρόνο αλλά και την πρώτη θέση.

Στην 12η Ε.Δ οι Adrien Fourmaux-Alexandre Coria είχαν και αυτοί έξοδο, χτύπησαν σε μια κολώνα και εγκατέλειψαν.

Τα δέκα πρωτα πληρώματα μετά το τέλος της δεύτερης ημέρας

Σήμερα η ημέρα είναι ουσιαστικά πιο εύκολη αφού τα χιλιόμετρα που απομένουν είναι λίγα. Συνολικά οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 277.75 χιλιόμετρα. Από αυτά, τα 220.29 είναι απλές διαδρομές και τα 57,46 θα είναι αγωνιστικά και θα γίνουν σε τέσσερις ειδικές διαδρομές.

Η Κροατία είναι ο 4ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Στο Monte Carlo νικητής ήταν ο O. Solberg. Στον 2ο αγώνα στη χιονισμένη Σουηδία νικητής αναδείχθηκε ο E.Evans. Και τον 3ο αγώνα στην Κένυα, τον κέρδισε ο T.Katsuta. Στην Κένυα όλα δείχνουν ότι στο πρώτο σκαλί του βάθρου θα ανέβουν σήμερα οι Βέλγοι.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Evans με 66 βαθμούς. Ακολουθεί ο Solberg με 58 βαθμούς και ο Katsuta με 55 βαθμούς. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν οι A. Fourmaux με 47 και ο S. Pajari με 32 βαθμούς.

Οι ειδικές διαδρομές που έγιναν σε παραθαλάσσιες περιοχές δεν είχαν εκπλήξεις. Αντίθετα οι ειδικές που έγιναν στα βουνά έκρυβαν κινδύνους αφού η λίγη υγρασία ήταν η αιτία για τις πολλές εξόδους.

Οι σημερινές ειδικές διαδρομές