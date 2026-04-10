Του Περικλή Χαλάτση

Πριν από λίγα λεπτά (στις 08.13 τοπική ώρα) ξεκίνησε η πρώτη ειδική διαδρομή ( Vodice- Brest 1) της πρώτης ημέρας του αγώνα του Croatia Rally 2026. Σήμερα οι αγωνιζόμενοι θα καλύψουν συνολικά 449.72 χλμ. Από αυτά τα 322.86 είναι απλές διαδρομές και τα 126.86 είναι τα καθαρά αγωνιστικά που θα γίνουν σε 8 ειδικές διαδρομές.

Ο αγώνας στην Κροατία είναι όλος ασφάλτινος με αρκετά γρήγορα και τεχνικά κομμάτια. Οι ειδικές είναι γρήγορες και αν το οδόστρωμα έχει υγρασία κρύβει πολλές παγίδες. Ποιο πλήρωμα θα ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου δεν μπορούμε να προβλέψουμε.

Το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι στις τρείς πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα είναι ο Evans με 66 βαθμούς ακολουθεί ο Solberg με 58 βαθμούς και ο Katsuta με 55 βαθμούς.

Αυτή η βαθμολογία αυτή προέκυψε μετά από τους τρείς πρώτους αγώνες που είχαμε τρεις διαφορετικούς νικητές, όλοι από την ίδια ομάδα. Το Ράλι στο Monte Carlo νικητής ήταν ο O. Solberg. Στον 2ο αγώνα στη χιονισμένη Σουηδία νικητής αναδείχθηκε ο E.Evans. Και τον 3ο αγώνα στην Κένυα, τον κέρδισε ο T.Katsuta.

Στο φετινό ράλι στην Κροατία έχουμε εννέα εργοστασιακά αυτοκίνητα Rally1 (κορυφαία κατηγορία), 20 συμμετοχές με αυτοκίνητα της κατηγορίας WRC2 και αρκετά πληρώματα της κατηγορίας WRC3 αλλά και Junior WRC.

Σήμερα το πρόγραμμα έχει ως εξής

Το service park βρίσκεται στο Automotodrom Grobnik, ενώ οι ειδικές διαδρομές εκτείνονται σε περιοχές της Ίστριας και του κόλπου Κβάρνερ, συνδυάζοντας τεχνικά κομμάτια, γρήγορα περάσματα και ορεινά τμήματα.

Η άσφαλτος στην Κροατία έχει πολλές εναλλαγές στην πρόσφυση. Αυτό σημαίνει και σημαντικές φθορές. Πολλά θα κριθούν από την επιλογή των ελαστικών.

Τα συνολικά χιλιόμετρα του τριήμερου αγώνα είναι 1.136 και από αυτά τα 536.32 είναι απλές διαδρομές και τα 300.28 θα γίνουν σε 20 Ε.Δ.

Χθες (Πέμπτη 9/4) έγινε το shakedown στην Ριέκα. Ταχύτεροι, ήταν οι Oliver Solberg-Eliott Edmondson με Toyota GR Yaris Rally1 (2:17.7). Ακολούθησαν οι Takamoto Katsuta-Aaron Johnston στην δεύτερη θέση με χρόνο 2:18.1 και την τριάδα συμπλήρωσαν οι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe με Hyundai i20 N Rally1.

Οι χρόνοι των δέκα πρώτων πληρωμάτων.

Μια λεπτομέρεια που αφορούν τα αγωνιστικά της Hyundai. Ειδικά για τον αγώνα στην Κροατία στο αριστερό μέρος αναγράφεται “For Craig” και στο δεξί “Flat to the square right”. Με αυτόν τον τρόπο η Hyundai θέλει να τιμήσει τον πιλότο της Craig Breen που την Πέμπτη, 13 Απριλίου 2023, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμών στην Κροατία.

Ο Craig Breen που σκοτώθηκε ενώ έκανε δοκιμές ενόψει του αγώνα, συνήθιζε να λέει “Flat to the square right”. Και αυτό ακριβώς αναγράφεται στα δεξιά σε όλα τα Hyundai i20 N Rally1.