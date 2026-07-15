Του Περικλή Χαλάτση

Το Ράλλυ στην Εστονία είναι ο 9ος αγώνας του WRC για το 2026. Τα συνολικά χιλιόμετρα του αγώνα είναι 1022,36, οι απλές διαδρομές είναι 720,56 ενώ τα πραγματικά αγωνιστικά χιλιόμετρα είναι 301.80 και θα γίνουν σε 18 Ε.Δ.

Στους οκτώ προηγούμενους αγώνες από δύο έχουν κερδίσει οι Evans ( στη Σουηδία και την Ιαπωνία) Takamoto ( στο Σαφάρι και στην Κροατία), Ogier ( στα Κανάρια Νησιά και το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις) και από έναν ο Solberg ( στο Μόντε Κάρλο) και ο Neuville ( στην Πορτογαλία)

Στη γενική βαθμολογία εξακολουθούν να προηγούνται οι Elfyn Evans / Scott Martin με 162 βαθμούς αλλά σε απόσταση αναπνοής με διαφορά μόνο 11 βαθμούς ακολουθούν οι Takamoto Katsuta / Aaron Johnston. Στην 3η θέση ακολουθούν οι Γάλλοι Sébastien Ogier / Vincent Landais με 125 βαθμούς. Η βαθμολογία στα δέκα πρώτα πληρώματα.

Θέση Πλήρωμα Βαθμοί 1 Elfyn Evans / Scott Martin 162 2 Takamoto Katsuta / Aaron Johnston 151 3 Sébastien Ogier / Vincent Landais 125 4 Sami Pajari / Marko Salminen 116 5 Oliver Solberg / Elliott Edmondson 103 6 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe 95 7 Adrien Fourmaux / Alexandre Coria 95 8 Hayden Paddon / John Kennard 21 9 Esapekka Lappi / Enni Mälkönen 21 10 Yohan Rossel / Arnaud Dunand 20

Οι Oliver Solberg / Elliott Edmondson ενώ ξεκίνησαν τη χρονιά τους εντυπωσιακά στη συνέχεια έκαναν απανωτά λάθη και έχασαν πολύτιμους βαθμούς.

Τι θα γίνει όμως τώρα στην Εσθονία;

Και αυτός ο αγώνας είναι χωμάτινος. Αρκετά γρήγορος και τεχνικός. Το χώμα είναι συμπαγές και έχει καλή πρόσφυση. Σε αρκετές διαδρομές θα δούμε τα πρωτοκλασάτα πληρώματα του Rally1 να φτάνουν και τα 190 χιλιόμετρα.

Ο αγώνας που έχει τη βάση του στην πόλη Τάρτου της Εσθονίας περνάει μέσα από χωριά και αγροτικές περιοχές. Η Cosmote μεταδίδει αρκετές ειδικές διαδρομές από το ράλλυ στην Εσθονία που αξίζει να δείτε γιατί έχει γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης και αρκετά «τυφλά» άλματα.

Η σειρά εκκίνησης παίζει σημαντικό ρόλο. Σε αντίθεση με το Ακρόπολις, όπου ο πρώτος «καθαρίζει» τον δρόμο από πέτρες και χαλίκι, στην Εσθονία η επίδραση είναι μικρότερη, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει στις πρώτες διελεύσεις.

Μην απορήσετε αν δείτε αλλαγή στρατηγικής κυρίως στα πληρώματα της Toyota. Οι Γάλλοι θέλουν νίκη αφού μετά τη νίκη τους στην Ελλάδα έβαλαν σκοπό να κυνηγήσουν το πρωτάθλημα. Σήμερα ο Sébastien Ogier έχει εννέα παγκόσμιους τίτλους και ισοβαθμεί με τον Sébastien Loeb. Ο Ogier θέλει τώρα έναν παγκόσμιο τίτλο για να τους κάνει 10 και να γίνει ο κορυφαίος πρωταθλητής όλων των εποχών.

Είναι σίγουρο ότι ο αγώνας στην Εσθονία θα φέρει αρκετές αλλαγές στη βαθμολογία. Η M-Sport Ford ελπίζει ότι με τους Martins Sesks-Renars Francis θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Με καλή ψυχολογία είναι οι Jon Armstrong και Shane Byrne, παρά το γεγονόες ότι στην Ελλάδα δεν κατάφεραν να κάνουν πολλά πράγματα.

Οι Josh McErlean και Eoin Treacy, σε σύνολο οκτώ αγώνων έχουν τρεις παρουσίες. Θέλουν να πετύχουν το στόχο τους σε έναν αγώνα που είναι ραμμένος στα μέτρα τους.

Ο Adrien Fourmaux, που είναι κατά γενική ομολογία ένας από τους καλύτερους οδηγούς ακόμη δεν έχει εκπληρώσει το στόχο τους για το πρώτο σκαλοπάτι. Οι φήμες λένε ότι δεν θα μείνει στην πρώτη κατηγορία και το 2027 θα επιστρέψει στα Rally2 . Θα πρέπει να συνδυάσουμε την σκέψη του Γάλλου με την απόφαση της Hyundai η οποία έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα κατασκευάσει αυτοκίνητο WRC27 για το επόμενο έτος. Οι Κορεάτες θα δώσουν βάση στο i20 N Rally2. Κάτι αντίστοιχο θα κάνει η Skoda με το Fabia.

Να υπενθυμίσουμε ότι η φετινή σεζόν, είναι και η τελευταία για τα Rally1 αυτοκίνητα. Θα έχουμε άλλο ρεπορτάζ για τις αλλαγές που θα γίνουν αλλά και τι υποστηρίζουν οι οδηγοί της πρώτης κατηγορίας.

Στη μάχη για το WRC3 ο Matteo Fontana έχει καθαρό προβάδισμα. Η διαφορά του από τον Gil Membrado είναι +34 βαθμούς. Ο νεαρός Ιταλός έχει ήδη τρεις νίκες στην κατηγορία του (Σουηδία,Πορτογαλία,Ελλάδα). Σίγουρα για τους Fontana-Arnaboldi ο αγώνας δεν θα είναι εύκολος.

Οι Tymek Abramowski-Jakub Wrobel μετρούν τρεις δεύτερες θέσεις, σε Σουηδία, Κανάρια Νησιά και Ελλάδα και οι στόχοι τους είναι υψηλοί.

Ένα άλλο νεαρό αστέρι που έχει στόχους είναι ο Nicolas Otto που στο δεξί μπάκετ θα έχει τον πολύπειρο Hugo Magalhaes.

Στην Εσθονία οι ντόπιοι Priit Koik-Allan Birjurkov με Renault Clio Rally3 ετοιμάζουν την έκπληξη.