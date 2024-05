Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Έχοντας κατακτήσει μια επιβλητική νίκη στην εναρκτήρια διαδρομή του Σαββάτου στο Felgueiras, ο Rovanperä φαινόταν έτοιμος να εδραιώσει περαιτέρω το προβάδισμά του σε αυτόν τον πέμπτο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι της FIA 2024.

Ωστόσο, οι φιλοδοξίες του 23χρονου κατέρρευσαν στην ειδική διαδρομή Montim, όταν δεν εκτίμησε σωστά μια γρήγορη δεξιά στροφή πάνω από μια κορυφογραμμή, χτυπώντας ένα δέντρο στην εξωτερική πλευρά, με το Toyota GR Yaris του να ανατρέπεται.

INCREDIBLE DRAMA! 😳 Our rally leader is out of the game#WRC | #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/oRstO2nsfD

— World Rally Championship (@OfficialWRC) May 11, 2024

