Του Περικλή Χαλάτση

Οι Elfyn Evans- Scott Martin ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στον τριήμερο αγώνα του WRC στην Ιαπωνία. Κινήθηκαν έξυπνα, χωρίς να κάνουν λάθη και το βράδυ κάθε αγωνιστικής ημέρας είχαν μια καλή απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο πλήρωμα που ήταν στην ίδια ομάδα της TOYOTA GAZOO RACING WRT

Οι σοβαρότεροι αντίπαλοι στην Ιαπωνία ήταν οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson αλλά στο δεύτερο σκέλος είχαν μια έξοδο που τους έβγαλε εκτός μάχης για την πρώτη κατηγορία αφού το GR Yaris Rally1 επέστρεψε στο servis με γερανό.

Το αυτοκίνητο επισκευάσθηκε και σήμερα οι Σουηδοί έκαναν τον καλύτερο χρόνο στην Super Sunday. Ήταν όμως εκτός από τη διεκδίκηση μια θέσης στο βάθρο.

Οι Γάλλοι Sébastien Ogier- Vincent Landais που τερμάτισαν στη 2η θέση της γενικής κατάταξης (GR Yaris Rally1) δεν είχαν το ρυθμό που ήθελαν και δεν μπόρεσαν να απειλήσουν τους Ουαλούς ομόσταυλούς τους.

Στην 3η θέση της γενικής κατάταξης τερμάτισαν οι Sami Pajari- Marko Salminen ενώ ο τοπικός ήρωας Takamoto Katsuta με συνοδηγό τον Aaron Johnston έμειναν εκτός βάθρου. Ο συμπαθέστατος Katsuta είπε ότι στεναχωρήθηκε γιατί δεν μπόρεσε να δώσει χαρά στους συμπατριώτες του. Τερμάτισαν μετά από έναν καλό αγώνα στην 4η θέση

Μετά από τρείς ημέρες αγώνα με συνολικά χιλιόμετρα 905.25 και 20 ειδικές διαδρομές με 302.82 χλμ τα έξι πρώτα πληρώματα που τερμάτισαν τον αγώνα είναι:

Elfyn Evans- Scott Martin (Toyota): 2:28:23.6 Sébastien Ogier- Vincent Landais (Toyota): +20.0 δευτ. Sami Pajari- Marko Salminen (Toyota): +47.4 δευτ. Takamoto Katsuta- Aaron Johnston (Toyota) : +1:10.6 Adrien Fourmaux- Alexandre Coria (Hyundai): +1:58.5 Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe (Hyundai): +2:17.2

Οι Elfyn Evans ανέβηκε για 13η φορά στην αγωνιστική καριέρα στο πρώτο σκαλοπάτι και για 49η φορά στο βάθρο. Μετά τον αγώνα στην Ιαπωνία και πριν το EKO Rally Acropolis που θα γίνει στο τέλος Ιουνίου η βαθμολογία των οδηγών διαμορφώθηκε ως εξής;

Στο WRC2 οι Nikolay Gryazin και Alejandro Cachon έδωσαν μια πολύ σπουδαία μάχη για τη νίκη στην κατηγορία. To τετακέ του Ισπανού στην Power Stage έδωσε την πρωτιά στον Gryazin.