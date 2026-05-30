Του Π. Χαλάτση

Η καλή ημέρα φαίνεται από την αρχή. Η αγωνιστική ομάδα της Toyota έχει τέσσερα GR Yaris Rally1στις τέσσερις πρώτες θέσεις ενώ στην 5η και 6η θέση ακολουθούν δύο HYUNDAI i20 N Rally1. Οι άτυχοι της σημερινής ημέρας ήταν οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson. Ο Σουηδός Oliver Solberg η δεν άκουσε τι του είπε ο Βρετανός συνοδηγός του Elliott Edmondson η έκανε αυτό που αυτός θεώρησε σωστό. Το αγωνιστικό Yaris βγήκε από το δρόμο, χτύπησε πάνω σε ένα δένδρο και εκεί σταμάτησε το όνειρο του Solberg για ένα βάθρο στην Ιαπωνία.

Το Σάββατο ξεκίνησε με την 7η Ε.Δ Obara 1 (16,44 km). Ο Evans που είχε μια καλή πρωτοπορία με +15.7’’ έκανε αγώνα τακτικής ενώ ο Solberg ξεκίνησε την επίθεση. Υπήρξαν αρκετές εναλλαγές στους χρόνους. Στο τέλος της 7ης Ε.Δ ο Σουηδός είχε μειώσει αισθητά τη διαφορά.

Στην SS8 ( Ena 1) μήκους 21,16 km, ο Solberg συνέχισε την επίθεση. Ήταν και πάλι ταχύτερος. Μετά το πέρασμα από την Ena, η διαφορά του από τον Evans είχε πέσει κοντά στα 10 δευτερόλεπτα. Σε απόσταση βολής στην τρίτη θέση ακολουθούσαν οι Γάλλοι Sébastien Ogier- Vincent Landais

Στην SS9 ( Obara) μήκους 19,32 km που ήταν και η τελευταία πρωινή ο Solberg συνέχισε την επίθεση αλλά ο Evans κρατούσε πάντα την απόσταση ασφαλείας.

Στην SS10 ( η 2η φορά που γινόταν η Obara 2, ο Evans κινήθηκε πιο γρήγορα και αύξησε πάλι τη διαφορά.

Στην SS11 ( η 2η φορά που γινόταν η Ena 2) ο Solberg πίεσε περισσότερο μέχρι που έκανε το λάθος και εκεί τέλειωσε το όνειρό του για μια θέση στο βάθρο. Μετά από αυτό ο Evans έχοντας μια διαφορά +17,7 δευτερόλεπτα από τον Ogier, πήρε μια βαθιά ανάσα.

Η σειρά μετά την έξοδο του Solberg διαμορφώθηκε ως εξής:

1 Elfyn Evans —

2 Sébastien Ogier +17.7s

3 Sami Pajari +46.7s

4 Takamoto Katsuta +1:07.8

5 Adrien Fourmaux +1:51.0

6 Thierry Neuville +2:06.2

Αύριο στο 3ο και τελευταίο σκέλος του WRC FORUM8 Rally Japan 2026 θα γίνουν έξι ειδικές διαδρομές. Οι αγωνιζόμενοι την Κυριακή θα καλύψουν συνολικά 226.29 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 152.23 είναι απλές διαδρομές και τα 74.06 χλμ και θα γίνουν σε 6 Ε.Δ

Στο τέλος του τριημέρου μετά από 20 Ε.Δ οι αγωνιζόμενοι θα έχουν καλύψει 302.82 χλμ σε Ε.Δ. Οι απλές διαδρομές που θα έχουν κάνει θα είναι 602.45 χλμ ενώ τα συνολικά χιλιόμετρα θα είναι 905.25.