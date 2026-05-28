Του Περικλή Χαλάτση

Η Ελλάδα με την Ιαπωνία έχει έξι ώρες διαφορά. Είμαστε έξι ώρες πίσω για αυτό όταν στην Ιαπωνία θα γίνεται αγώνας, στην Ελλάδα θα είναι νύκτα. Για να καταλάβετε, όταν στις 8 το πρωί στην Ιαπωνία έγινε το Shakedown στο Kuragaike Park, στην Ελλάδα ήταν 02.00 τα ξημερώματα. Δύσκολες ώρες για να παρακολουθήσει κανείς τον ασφάλτινο αγώνα.

Μετά το Shakedown ακολούθησαν διάφορα events και στις έξι το απόγευμα δηλαδή στις 12 το μεσημέρι για την Ελλάδα θα ξεκινήσει η επίσημη τελετή πριν από τον αγώνα.

Για πρώτη φορά το 2026, το Opening Ceremony γίνεται μέσα στη Nagoya, γύρω από το Nagoya Castle και το Aichi Prefectural Gymnasium.

Μετά τη γιορτή, τις φωτογραφίες και τα αυτόγραφα τα πληρώματα αποσύρονται για να ξεκουραστούν.

Την ράμπα της εκκίνησης θα ανέβουν συνολικά 32 πληρώματα. Από αυτά τα δέκα είναι στην Α κατηγορία του WRC.

Την επομένη ημέρα, την Παρασκευή το πρωί τα χρονόμετρα «πιάνουν δουλειά» και τα μοτέρ δουλεύουν στο όριο. Η αδρεναλίνη στα πληρώματα φθάνει στα ύψη.

Οι γιαπωνέζοι αγαπούν πολύ τα ράλι και όλες τις χρονιές οι ειδικές διαδρομές γεμίζουν από κόσμο. Η διαφορά με τους Ευρωπαίους θεατές είναι ότι γιαπωνέζοι πειθαρχούν στους κανόνες ασφαλείας και δεν κάνουν δύσκολη τη ζωή των πληρωμάτων.

Στον αγώνα δήλωσαν συμμετοχή 32 πληρώματα. Από την Παρασκευή έως και την Κυριακή οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 20 Ειδικές Διαδρομές.

Την Παρασκευή θα καλύψουν συνολικά 346.61 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 238.07 είναι απλές διαδρομές ενώ τα χιλιόμετρα των ειδικών διαδρομών είναι 108.54 χλμ και θα γίνουν σε 6 Ε.Δ

Το Σάββατο θα καλύψουν συνολικά 332.37 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 212.15 είναι απλές διαδρομές ενώ τα χιλιόμετρα των ειδικών διαδρομών είναι 120..22 χλμ και θα γίνουν σε 8 Ε.Δ

Την Κυριακή, τελευταία ημέρα του αγώνα θα καλύψουν συνολικά 226.29 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 152.23 είναι απλές διαδρομές ενώ τα χιλιόμετρα των ειδικών διαδρομών είναι 74.06 χλμ και θα γίνουν σε 6 Ε.Δ

Στο τέλος του τριημέρου μετά από 20 Ε.Δ οι αγωνιζόμενοι θα έχουν καλύψει 302.82 χλμ σε Ε.Δ. Οι απλές διαδρομές που θα έχουν κάνει θα είναι 602.45 χλμ ενώ τα συνολικά χιλιόμετρα θα είναι 905.25.

Η διαφορά της ώρας που έχουμε με την Ιαπωνία

Ο φετινός αγώνας στην Ιαπωνία γίνεται στο τέλος Μαΐου αντί για τον Νοέμβριο που ξέραμε. Και αυτό γιατί το Μάιο οι ειδικές διαδρομές του αγώνα είναι πιο στεγνές αυτήν την περίοδο. Παραμένουν όμως στενές και τεχνικές. Όταν έχει υγρασία -αλλού στεγνός ο δρόμος και αλλού βρεγμένος- οι ειδικές κυρίως στα βουνά γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες. Δεξιά και αριστερά από τους στενούς δρόμους υπάρχουν τοίχοι και οι δρόμοι έχουν αρκετά τεχνητά χαντάκια για να φεύγουν τα νερά της βροχής. Οι φουρκέτες διαδέχονται η μία την άλλη και ο φόβος όλων είναι η υγρασία στα «τυφλά» κομμάτια.

Ένα λάθος μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό για την έκβαση του αγώνα. Ο αγώνας στην Ιαπωνία θεωρείται ότι είναι από τα πιο τεχνικά ράλλυ του WRC.

Εκτός από την ημερομηνία του αγώνα, έχουμε και μια ακόμη αλλαγή. Προστέθηκε η νέα ειδική Asuke ενώ το Isegami’s Tunnel παραμένει από τις πιο διάσημες και απαιτητικές ειδικές του WRC FORUM8 Rally Japan 2026.

Τέσσερα Toyota GR Yaris Rally1 στις τέσσερις πρώτες θέσεις

Το πρωί ( στις 2 μετά τα μεσάνυκτα για την Ελλάδα) είναι το Shakedown όπου η Toyota έδειξε την υπεροχή της. Τους τέσσερις πρώτους χρόνους έκαναν τέσσερα Yaris.

Ο S. Ogier απέδειξε για μια ακόμη φορά πόσο γρήγορος και αλάνθαστος είναι. Στη διαδρομή Kurugaike Park μήκους 2,53 χιλιομέτρων έκανε 1’. 55,3’’. Ήταν ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορος από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Elfyn Evans.

Τον τρίτο καλύτερο χρόνο έκανε ο Katsuta ο οποίος σε αυτόν τον αγώνα στην πατρίδα του είναι αποφασισμένος να τα δώσει όλα. Ο Ιάπωνας οδηγός της Toyota Gazoo Racing βρίσκεται σε φόρμα αλλά έχει και μεγάλη πίεση γιατί τρέχει στην πατρίδα του. Είναι ήδη ο νικητής στην Kenya και την Croatia και ψάχνει μια πρώτη θέση και στην πατρίδα του.

Το 4ο καλύτερο χρόνο έκανε ο Pajari.

Στην 5η θέση με μισό δευτερόλεπτο διαφορά από τον Pajari ήταν ο Adrien Fourmaux. Ο Γάλλος ήταν ο καλύτερος από τους οδηγούς της Hyundai Shell Mobis World Rally Team.

Μετά το Shakedown, o εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής S.Ogier δήλωσε:

«Το μόνο που έχει σημασία είναι να έχω το ίδιο αποτέλεσμα με πέρυσι, και είμαι εδώ γι’ αυτό».

Πέρσι, στον αγώνα, οι Sebastien Ogier-Vincent Landais παρέδωσαν μαθήματα πρωταθλητισμού στις στενές ειδικές διαδρομές, παρατείνοντας την στέψη του πρωταθλητή για τον ακροτελεύτιο αγώνα εκείνης της σεζόν, το ράλι Σ.Αραβίας.

Εκτός από το γαλλικό δίδυμο, οι Sami Pajari-Marko Salminen έγραψαν κι εκείνοι ιστορία, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα τους στο βάθρο των νικητών.

Στον αγώνα της Ιαπωνίας το 2025 έπεσε και μια μεγάλη βόμβα. Ο Ott Tanak ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το WRC.

Αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνουν οι κάτωθι ειδικές διαδρομές

Θα γίνουν 6 Ε.Δ συνολικού μήκους 108.54 χλμ. Σε συνολικά χιλιόμετρα είναι σήμερα η μεγαλύτερη του αγώνα. Το νέο Fujioka SSS είναι spectator-friendly υπερειδική με έντονο show χαρακτήρα και δεκάδες χιλιάδες θεατές στις εξέδρες. Νέα διαδρομή είναι και η Ε.Δ Asuke.