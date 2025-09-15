Του Περικλή Χαλάτση

Σε έναν τόσο δύσκολο αγώνα, κυρίως λόγω των αλλαγών του καιρού που η βροχή μετέτρεπε σε λάσπη τις ειδικές διαδρομές δεν αρκεί να είσαι μόνο καλός οδηγός. Χρειάζεται να κάνεις και τις σωστές επιλογές στα ελαστικά.

Το γαλλικό πλήρωμα της Toyota, οι Sebastien Ogier- Vincent Landais κέρδισαν με το μαύρο GR Yaris Rally 1, αυτό που ήθελαν.

Στην τελευταία ειδική κέρδισαν την power stage ενώ οι πρωτοπόροι ομόσταυλοί τους Elfyn Evans- Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally 1) έκαναν τον τρίτο καλύτερο χρόνο και πέρασαν στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Μετά τον επεισοδιακό αγώνα στη Χιλή που η πρώτη θέση συνεχώς άλλαζε απομένουν τρείς αγώνες για να κλείσει ο φετινός κύκλος. Απομένουν δύο ασφάλτινοι αγώνες, Ένας στην Κεντρική Ευρώπη και ένας στην Ιαπωνία. Υπάρχει και ένας ακόμη χωμάτινος που θα γίνει στη Σαουδική Αραβία.

Μάντεις δεν είμαστε. Όμως θεωρούμε ότι ο Γάλλος Sebastien Ogier που έχει κατακτήσει οκτώ παγκόσμια πρωταθλήματα έβαλε μπροστά τον στόχο του για έναν ακόμη παγκόσμιο τίτλο.

Σήμερα προηγείται δύο βαθμούς από τον Evans και 21 βαθμούς από τον Rovanpera. Φυσικά οι διαφορές είναι ασήμαντες δεδομένου ότι ακολουθούν τρεις αγώνες. Αυτός που θα τον απειλήσει περισσότερο είναι ο Βρετανός που θέλει τίτλο. Τον πρώτο του παγκόσμιο. Ο Rovanpera δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να μπει στη διαδικασία ενός τρίτου παγκόσμιου τίτλου. Και οι τρεις διεκδικητές του φετινού τίτλου είναι στην ίδια ομάδα.

Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο τημ μάνατζερ με τις αποφάσεις του θα βάλει φρένο σε κάποιο από τα πληρώματα. Όμως κάπως θα επηρεάσει την κατάσταση.

Ο Ogier έχει μεγαλύτερη πείρα από όλους. Το απέδειξε και το Σάββατο που πέρασε όταν οι ειδικές στη Χιλή από τη βροχή είχαν μετατραπεί στη μεγαλύτερη παγίδα. Η επιλογή στα ελαστικά έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο. Όπως σημαντικό ρόλο έπαιξε και η στρατηγική στις ειδικές.

Ο Ogier είχε φτιάξει στους χρόνους το μαξιλαράκι ασφαλείας. Και κινήθηκε χωρίς ρίσκα. Το μόνο ρίσκο που πήρε ήταν στην τελευταία ειδική όπου με την πρώτη θέση που κέρδισε και την 3η θέση του Evans άλλαξε η σειρά στη βαθμολογία. Ο Γάλλος οδήγησε σαν κομπιούτερ. Χωρίς λάθη. Και έτσι μπήκε στην τροχιά του Παγκόσμιου Τίτλου.

Στη Χιλή «μάζεψε» στο σύνολο 35 βαθμούς. Από τη νίκη στον αγώνα κέρδισε 25 βαθμούς, 5 από τις ειδικές διαδρομές της Κυριακής που ήταν ταχύτερος, στις 3 από τις 4 ειδικές και 5 βαθμούς από την power stage.

Τώρα έχει το προβάδισμα με 224 βαθμούς έναντι 222 βαθμούς που έχει ο Evans.

Βαθμολογία

Τρίτοι στον αγώνα στη Χιλή ήταν οι Fourmaux-Coria με Hyundai i20 Rally1

Ο Oger με τον αγώνα στη Χιλή «έγραψε» 200 αγώνες και φυσικά έκοψε παρουσία όλων των αγωνιζομένων και τη τούρτα.

Για την ομάδα της Toyota ήταν η 103η νίκη της στο WRC προσπερνώντας τη Citroen κατά μια νίκη.

Τα δέκα πρώτα πληρώματα

Δείτε στους πίνακες πως εξελίχθηκαν οι βαθμολογίες και πόσους βαθμούς συγκέντρωσαν τα 10 πρώτα πληρώματα που τερμάτισαν στο ράλι Χιλής.

Η βαθμολογία στο WRC

Στο WRC2 νικητές αναδείχθηκαν οι Oliver Solberg Elliott Edmondson με Toyota Yaris GR και ταυτόχρονα κέρδισαν τρείς αγώνες πριν τελειώσει η χρονιά και το πρωτάθλημα στο WRC2.

To WRC3 κέρδισαν οι Mateo Fontana- Alessandro Arnaboldi