Του Περικλή Χαλάτση

Οι δύο πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, Toyota και Hyundai έκαναν σαφή την πρόθεσή τους στη FIA, να μην ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία για τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς.

Υπάρχει έντονος προβληματισμός από τις εργοστασιακές ομάδες για την συμμετοχή τους στον 14ο αγώνα της χρονιάς. Μετά το Ράλλυ στην Χιλή στο πρόγραμμα του WRC υπάρχει το WRC Rally Italia Sardegna 2026 και το WRC Rally Saudi Arabia 2026. Για τον τελευταίο αγώνα οι αγωνιστικοί διευθυντές Kaj Lindstrom ( Toyota) και Andrew Wheatley (Hyundai) υπέγραψαν κοινή επιστολή και την απέστειλαν στην FIA.

Ο προβληματισμός των εργοστασιακών ομάδων της Toyota και της Hyundai για τους επόμενους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) πηγάζει από μια σοβαρή γεωπολιτική κρίση που έχει δημιουργήσει ένα ντόμινο εξελίξεων στο καλεντάρι του 2026.

Ουσιαστικά, το πρόβλημα εντοπίζεται στον μεγάλο τελικό της χρονιάς στη Σαουδική Αραβία (Νοέμβριος 2026), ο οποίος επηρεάζει και τον αμέσως προηγούμενο αγώνα στη Σαρδηνία (Οκτώβριος 2026).

Οι λόγοι συνοψίζονται στα εξής:

Απαγόρευση ταξιδιών (Travel Ban) στη Μέση Ανατολή: Λόγω της κλιμάκωσης της έντασης και της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι μητρικές εταιρείες της Toyota και της Hyundai έχουν ενεργοποιήσει αυστηρές εταιρικές πολιτικές που απαγορεύουν στους υπαλλήλους τους να ταξιδέψουν εκεί. Ως εκ τούτου, οι αγωνιστικές ομάδες δεσμεύονται από αυτές τις αποφάσεις και έχουν ήδη ενημερώσει επίσημα τη FIA με κοινή επιστολή ότι αδυνατούν να μεταβούν στην Τζέντα για το Rally Saudi Arabia.

Η αναμονή για τη Σαρδηνία: Η αβεβαιότητα για τον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας (και η πιθανή ακύρωσή του) έχει θέσει σε αναμονή τον προγραμματισμό των ομάδων για το Ράλλυ Σαρδηνίας. Εάν η Σαουδική Αραβία ακυρωθεί επίσημα από τη FIA, η Σαρδηνία θα μετατραπεί ξαφνικά στον μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος. Για τον λόγο αυτό, η διοργανώτρια αρχή έδωσε παράταση στις δηλώσεις συμμετοχής, ώστε οι ομάδες να γνωρίζουν αν θα παίξουν τα «ρέστα» τους για την κατάκτηση του τίτλου στην Ιταλία ή αν θα υπάρξει κάποιος αγώνας αντικατάστασης.

Αυτή τη στιγμή, το WRC βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς οι δύο βασικοί διεκδικητές —που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των αυτοκινήτων της κορυφαίας κατηγορίας Rally1— βρίσκονται με δεμένα τα χέρια, ασκώντας ασφυκτική πίεση στη FIA για άμεση λήψη αποφάσεων. Είναι πράγματι ένα τεράστιο πλήγμα για το άθλημα και η απογοήτευση των φιλάθλων είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Αγωνιστικά, αν δεν συμμετάσχουν η Toyota και η Hyundai, ουσιαστικά δεν υφίσταται Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη μεγάλη κατηγορία (Rally1). Θα μιλάμε για έναν αγώνα όπου η M-Sport Ford θα έτρεχε σχεδόν μόνη της, κάτι που θα ακύρωνε εντελώς το κύρος του τίτλου, το θέαμα και τον ίδιο τον ανταγωνισμό.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η σκληρή εταιρική πραγματικότητα.

Όταν μιλάμε για πολυεθνικούς κολοσσούς, η ασφάλεια των εκατοντάδων υπαλλήλων τους (μηχανικών, οδηγών, στελεχών) και οι τεράστιες νομικές ευθύνες μπαίνουν αναγκαστικά πάνω από το αγωνιστικό πάθος. Αν τα τμήματα διαχείρισης κρίσεων των μητρικών εταιρειών στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα εκδώσουν αυστηρό “απαγορευτικό” λόγω γεωπολιτικού ρίσκου, οι αγωνιστικές ομάδες δεν έχουν κανένα περιθώριο ελιγμού, όσο κι αν οι οδηγοί “διψούν” να μπουν στα μπάκετ τους.

Αγωνιστικά είναι καταστροφικό να απέχουν αφού εκτός των άλλων υπάρχει ανησυχία τόσο στην FIA όσο και στους χορηγούς. Όμως προέχει η ασφάλεια. Το μπαλάκι πλέον βρίσκεται ξεκάθαρα στη FIA. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία οφείλει να προστατεύσει το προϊόν της, είτε βρίσκοντας εναλλακτικό προορισμό της τελευταίας στιγμής είτε τροποποιώντας το καλεντάρι, ώστε να μην τιναχτεί η κορύφωση του φετινού πρωταθλήματος στον αέρα.

Το ζήτημα αφορά τους γενικούς περιορισμούς που ισχύουν σε επίπεδο εταιρικών ταξιδιών προς τις συγκεκριμένες χώρες της Μέσης Ανατολής, που αφορούν και τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει πρόβλημα με τη μεταφορά αυτοκίνητων, του εξοπλισμού, των ανταλλακτικών και γενικότερα του προσωπικού, με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που μεταβάλλονται συνεχώς.

Οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης. Επίσημα η FIA δεν έχει κάνει καμιά ανακοίνωση.