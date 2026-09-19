Η ακύρωση του Ράλι Σαουδικής Αραβίας και η απόφαση να μην αντικατασταθεί από άλλον αγώνα αλλάζουν τα δεδομένα στο φετινό WRC, μετατρέποντας ουσιαστικά το Ράλι Σαρδηνίας στο τελευταίο και καθοριστικό ραντεβού της σεζόν.

Η FIA και ο WRC Promoter ανακοίνωσαν τη ματαίωση του αγώνα, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στην περιοχή της Τζέντα. Συμφώνησαν και οι δύο σε αυτήν την απόφαση λόγω της αστάθειας στην περιοχή. Οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία, τους προβλημάτισαν αρκετά για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων και αποφάσισαν ότι δεν μπορεί να γίνει ο προγραμματισμένος αγώνας.

Είχε προηγηθεί η επιστολή των Toyota και Hyundai προς τη FIA και τον WRC Promoter, με τις δύο ομάδες να ενημερώνουν ότι δεν ήταν σε θέση να ταξιδέψουν στην περιοχή, καθώς οι μητρικές τους εταιρείες είχαν θέσει περιορισμούς στις μετακινήσεις προς την Αραβική Χερσόνησο.

Με αυτήν την αλλαγή το Ράλι Σαρδηνίας (1-4 Οκτωβρίου) θα είναι ο τελευταίος αγώνας της φετινής σεζόν και η μάχη για τον παγκόσμιο τίτλο αποκτά νέα διάσταση. Η αφαίρεση ενός αγώνα από το καλεντάρι περιορίζει τις δυνατότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος σε δύο πληρώματα και αφήνει μόνο δύο να παλέψουν για την νίκη.

Οι Sébastien Ogier / Vincent Landais (Toyota Gazoo Racing WRT) έχουν 171 βαθμοί και έτσι χάνουν κάθε ελπίδα για να δουν ένα νέο παγκόσμιο τίτλο. Οι Γάλλοι με 59 βαθμούς από την κορυφή δεν μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.

Οι Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota Gazoo Racing WRT) έχουν 209 βαθμούς. Αν μετρήσουμε τους συνολικούς βαθμούς που θα μπορούσαν να κερδίσουν κάτι είναι μόνο αν πάρουν τους 30 βαθμούς και εγκαταλείψουν οι πρωτοπόροι στη βαθμολογία.

Οι Sami Pajari / Enni Mälkönen (Toyota Gazoo Racing WRT) έχουν 213 βαθμούς και είναι οι μόνοι, αν εγκαταλείψουν οι πρωτοπόροι του πρωταθλήματος να κερδίσουν τον πρώτο τους παγκόσμιο τίτλο.

Οι επικρατέστεροι για τον πρώτο τους παγκόσμιο τίτλο είναι οι Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota Gazoo Racing WRT) που έχουν 230 βαθμούς.

Με έναν μόνο αγώνα να απομένει, η διαφορά των 17 βαθμών που χωρίζει τον Evans από τον Pajari δίνει καθαρό προβάδισμα στον Evans.

Και αυτό γιατί σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο, ένας οδηγός μπορεί να συγκεντρώσει έως 30 βαθμούς, εφόσον συνδυάσει τη νίκη με τους βαθμούς από την Super Sunday και την πρωτιά στην Power Stage.

Οι πρωτοπόροι στη βαθμολογία στο Ράλι Σαρδηνίας θα κάνουν στρατηγικό αγώνα. Στόχος τους είναι ανέβουν σε μια από τις τρείς θέσεις του βάθρου. Να μην έχουν κλαταρισμένα ελαστικά και να φέρουν στον τερματισμό αλώβητο το αυτοκίνητό τους.

Αντίθετα οι Sami Pajari / Enni Mälkönen θα επιχειρήσουν να κερδίσουν τον αγώνα και θα ελπίζουν σε μια κακή στιγμή των ομόσταυλών τους.

Όμως αν δούμε τα μέχρι τώρα στοιχεία, με εξαίρεση την Κένυα και την Κροατία, οι Βρετανοί δεν έχουν βρεθεί ποτέ εκτός της πρώτης εξάδας.

Όλα δείχνουν ότι στις 4 Οκτωβρίου 2026 οι Elfyn Evans / Scott Martin θα κερδίσουν τον πρώτο τους παγκόσμιο τίτλο. Όμως επειδή στο WRC όλα παίζονται μέχρι το τελευταίο λεπτό, ας κάνουμε λίγη υπομονή και ας μείνουμε στις προβλέψεις με το νόμο των πιθανοτήτων.