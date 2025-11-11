Του Περικλή Χαλάτση

Σίγουρα, σε καμιά από τις δύο εκδηλώσεις δεν υπήρξε κάποια έκπληξη. Εδώ και αρκετό καιρό ήταν σίγουρη η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για την Toyota Gazoo Racing. Και φυσικά στη μεγάλη γιορτή παραβρέθηκε και το μεγάλο αφεντικό της Toyota.

Έναν αγώνα πριν κλείσει η αγωνιστική χρονιά η Toyota έστησε μια φιέστα για να γιορτάσει την κατάκτηση του τίτλου.

Μετά το 1-2-3 που έκανε στην Ιαπωνία με τους Ogier-Landais, Evans-Martin και Pajari-Salminen ήταν λογικό να το γιορτάσει διπλά. Για τη νίκη στο rally Japan αλλά και για την κατάκτηση του τίτλου.

Στη συνέχεια η Toyota Gazoo Racing, μετά την αποχώρηση από το WRC του Kalle Rovanpera ανακοίνωσε τις συνθέσεις των πληρωμάτων για το 2026. Φυσικά δεν υπήρξε καμία έκπληξη.

Αυτό που είχε πει ο Ogier ότι αν κατακτήσει τον 9ο παγκόσμιο τίτλο του θα αποχωρήσει από το WRC φυσικά και δεν ισχύει. Ο Ogier στη Σαουδική Αραβία θέλει να κερδίσει τον αγώνα και να κατακτήσει τον 9ο τίτλο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Οδηγών και ταυτόχρονα (και το δείχνει και στη φωτογραφία θα βάλει στόχο τα δέκα παγκόσμια πρωταθλήματα για να ξεπεράσει τον Γάλλο Sébastien Loeb

Οι συνθέσεις για το 2026 θα είναι ίδιες. Στην ομάδα προστέθηκε ο φετινός παγκόσμιος πρωταθλητής στο WRC 2 Oliver Solberg.

Όπως και φέτος, έτσι και το 2026 καπετάνιοι στην TGR θα είναι Jari Matti Latvala, πρωταθλητής στα Ιστορικά και ο Juha Kankkunen.

Κρίμα που αποχώρησε ο Rovanpera , δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Kalle Rovanpera ήταν ο νεότερος οδηγός που κατέκτησε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οι Rovanpera-Halttunen θα τρέξουν για τελευταία φορά σε αγώνα του WRC στη Σαουδική Αραβία (25-29 Νοεμβρίου).

Ας δούμε τις συνθέσεις

Ogier-Landais, Evans-Martin, Katsuta-Johnston, Pajari-Salminen και Solberg-Edmondson.

Τα τέσσερα από τα πέντε πληρώματα είναι τα ίδια τα τελευταία έτη. Ωστόσο και η τοποθέτηση του Solberg δεν είναι έκπληξη.

Στη Σαουδική Αραβία θα δούμε τη μάχη των γιγάντων.

Ο Rovanpera θέλει να αποχωρήσει από το παγκόσμιο πρωτάθλημα με νίκη.

Ο Evans θέλει νίκη για να κερδίσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο

Ο Ogier θέλει νίκη για να κερδίσει τον 9ο παγκόσμιο τίτλο

Αυτοί οι τρείς ομόσταυλοι οδηγοί θα δώσουν μάχη στον τελευταίο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θα «μονομαχήσουν» στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας για το πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου.

Τελευταίος αγώνας θα είναι και για τον Ott Tanak. Όπως δήλωσε ο ίδιος αποχωρεί από το WRV και θα κάνει επιλεκτικούς αγώνας. Θα σας έχουμε ρεπορτάζ για την αποχώρηση του Εσθονού σε άλλο άρθρο.

Ποιο είναι το πρόγραμμα του WRC για το 2026

Το επίσημο ημερολόγιο του WRC για το 2026 ανακοινώθηκε από τη FIA.Περιλαμβάνει 14 αγώνες σε τέσσερις ηπείρους. Σύμφωνα με το επίσημο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) θα υπάρχει μια αγωνιστική ισορροπία αφού συνδυάζονται αγώνες σε χώμα , άσφαλτο και χιόνι. Το EKO Acropolis Rally 2026 θα γίνει από τις 25 έως 28 Ιουνίου