Του Περικλή Χαλάτση

Την Πέμπτη το βράδυ έγινε μόνο μια ειδική διαδρομή. Και σήμερα, Παρασκευή, έγιναν έξι ειδικές (τρείς επι δύο φορές). Με την Ιαπωνία έχουμε 7 ώρες διαφορά. Για αυτό την ώρα που ξημερώνει σε εμάς η Παρασκευή στην Ιαπωνία είναι απόγευμα. Έτσι τυπικά ο αγώνας κάθε ημέρα τελειώνει πριν μεσημεριάσει στην Ελλάδα.

Τον ασφάλτινο αγώνα στην Ιαπωνία, μήκους 305. 34 αγωνιστικών χιλιομέτρων ξεκίνησαν 38 πληρώματα. Την Πέμπτη μετά την τελετή της εκκίνησης έγινε η Υπερειδική, μέσα στο καταπληκτικό στάδιο η SS1 Kuragaike. Την επομένη στις 7/11 έγιναν 111.05 αγωνιστικά χιλιόμετρα, Αύριο Σάββατο θα γίνουν 121.91 αγωνιστικά χιλιόμετρα σε 7 ειδικές διαδρομές και την Κυριακή 9/11 θα γίνουν 72.38 αγωνιστικά χιλιόμετρα.

Μετά το τέλος του α σκέλους προηγούνται οι Sebastien Ogier- Vincent Landais και ακολουθούν οι Takamoto Katsuta – Aaron Johnston και Elfyn Evans- Scott Martin.

Έχουμε δηλαδή στις τρείς πρώτες θέσεις τρία Toyota GR Yaris Rally 1 ενώ το πρώτο Hyundai i20 Rally1 είναι στην 4η θέση με τους Andrien Fourmoux- Alefandre Coria. Στην 6η θέση με το δεύτερο Hyundai i20 Rally1 βρίσκονται οι Ott Tanak- Martin Jarveoja.

Ο Εσθονός που βρίσκεται 48 δευτερόλεπτα πίσω από τον Pajari με Toyota GR Yaris Rally 1 διαμαρτύρεται στους μηχανικούς ότι το αυτοκίνητο του είναι πολύ αργό. Το τρίτο εργοστασιακό i20 Rally1 είναι με το βελγικό πλήρωμα (Neuville-Wydaeghe) που βρίσκεται 21.2 πίσω από τους Εσθονούς.

Η χθεσινή ημέρα ενώ ξεκίνησε καλά για τους Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε κόλαση. Στην 3η Ε.Δ ( Shinshiro μήκους 17,41 χλμ.) είχαν μια έξοδο όπου κατέστρεψαν την ανάρτηση του Yaris Rally1. Χτύπησαν σε μια μπάρα και διέλυσαν την αριστερή πίσω ανάρτηση. Οι Φινλανδοί την επισκεύασαν όσο μπορούσαν, αλλά έχασαν 5:42.2 λεπτά. Χρόνος που αν δεν συμβεί κάτι φοβερό και στους άλλους οδηγούς δεν μαζεύεται με τίποτα. Για να μαζέψει το χαμένο χρόνο θα πρέπει παράλληλα με τη στρατηγική που θα ακολουθήσει να έχουν προβλήματα και οι άλλοι.

Ο Rovanpera μετά την έξοδο και τη σπασμένη ανάρτηση είπε: « Μάλλον το παράκανα».

‘Άσχημη έξοδο στο 8,9 χλμ της 3ης ειδικής διαδρομής των 17.41 χλμ. είχαν οι Joshua Mcerlean- Eoin Treacy (Ford Puma Rally 1). Κρίμα γιατί κατέστρεψαν το εργοστασιακό Ford Puma Rally1. Η ομάδα της Ford ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα δεν θα εκκινήσει στο 2ο σκέλος. Ωστόσο γίνονται προσπάθειες να επισκευάσουν το αυτοκίνητο. Τόσο ο Ιρλανδός όσο και ο συνοδηγός του δεν τραυματίστηκαν.

Οι Γάλλοι επικεφαλής το αγώνα, που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία δεν πίεσαν και δεν έκαναν λάθη. Ο Ogier κινείται άλλοτε οριακά και άλλοτε φυλαγμένα. Το σημαντικό είναι ότι πέρασε από τους στενούς δρόμους των βουνών Aichi χωρίς προβλήματα.

Στο WRC2 οι Solberg-Edmondson προηγούνται κατά 23.2 δευτ. των Cachon-Rozada (και τα δύο πληρώματα με Toyota Yaris Rally2) με τρίτους τους Gryazin-Aleksandrov με Skoda Fabia RS Rally2, στα 12.1 δευτ. από τους Ισπανούς.

Οι δέκα πρώτοι

Αύριο Σάββατο 8/11 θα γίνουν τα 121.91 αγωνιστικά χιλιόμετρα στις παρακάτω Ε.Δ

07:23: SS8 Obara SS ( 00.23 ώρα Ελλάδος)

08:34: SS9 Ena SS

10:05: SS10 Mt. Kasagiyama SS

12:35: SS11 Mt. Kasagiyama SS

14:08: SS12 Ena SS

15:21: SS13 Obara SS

17:35: SS14 Toyota City SSS