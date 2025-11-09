Του Περικλή Χαλάτση

Ο προτελευταίος ασφάλτινος αγώνας του WRC ήταν δύσκολος αλλά εξαιρετικά όμορφος. Οι στενές ειδικές διαδρομές γλιστρούσαν από την πρωινή υγρασία ενώ σήμερα δεν σταμάτησε ούτε λεπτό να βρέχει. Η Ιαπωνία είναι επτά ώρες μπροστά από την Ελλάδα. Όσοι ξαγρύπνησαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα που μετέδιδε η Cosmote σίγουρα αποζημιώθηκαν από το θέαμα.

Ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο σκέλος του αγώνα με μια διαφορά 6,5 δευτερολέπτων από τον Elfyn Evans που είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Οι Sebastien Ogier- Vincent Landais τελικά τερμάτισαν στην πρώτη θέση με διαφορά 11,6 δευτερόλεπτα από τους Elfyn Evans- Scott Martin. Με τους βαθμούς που κέρδισαν οι Γάλλοι έφθασαν τους 269 βαθμούς.

Οι Elfyn Evans- Scott Martin εξακολουθούν να προηγούνται με 272 βαθμούς αλλά πλέον η διαφορά είναι τόσο μικρή που σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε από τώρα ποιος θα είναι ο φετινός πρωταθλητής. O Evans θέλει να κερδίσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο και ο Ogier θέλει τους οκτώ τίτλους να τους κάνει εννέα.

Ο τρίτος της παρέας ο Kalle Rovanpera τερμάτισε στην 6η θέση και πλέον δεν πρέπει να ελπίζει για έναν τρίτο τίτλο εκτός αν στον τελευταίο αγώνα κερδίσει τον αγώνα, την Super Sunday και εγκαταλείψουν οι Ogier και Evans. O Rovanpera που είναι και ο νεότερος σε ηλικία παγκόσμιος πρωταθλητής έχει ανακοινώσει ότι σταματάει τους αγώνες στο WRC για να συνεχίσει την καριέρα του στους αγώνες στο Ιαπωνικό Πρωτάθλημα Super Formula.

Στην τρίτη θέση στο Rally Japan τερμάτισαν οι Sami Pajari – Marko Salminen με το τρίτο εργοστασιακό Toyota GR Yaris Rally 1.

Στην 4η θέση της γενικής κατάταξης τερμάτισαν οι Ott Tanak- Martin Jarveoja (Hyundai i20 Rally1) και την πρώτη πεντάδα έκλεισαν οι Gregoire Munster – Louis Louka με Ford Puma Rally 1.

Σήμερα ο αγώνας ήταν δύσκολος αφού δεν σταμάτησε να βρέχει ενώ σε πολλά κομμάτια των ειδικών διαδρομών από το Aichi και το Gifu οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε λίμνες.

Δυστυχώς για το πλήρωμα της Hyundai, Andrien Fourmoux- Alefandre Coria που ήταν στην 3η θέση της γενικής κατάταξης υπήρξε μια άτυχη στιγμή. Το i20 Rally1 γλίστρησε και έπεσε πάνω σε ένα δένδρο. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες το αυτοκίνητο έπαθε μεγάλη ζημιά και οι Γάλλοι εγκατέλειψαν.

Με αυτή την εγκατάλειψη ανέβηκαν μια θέση οι Sami Pajari – Marko Salminen και έτσι η Toyota ανέβασε στα τρία σκαλοπάτια του βάθρου τρία Yaris Rally 1)

Άτυχοι ήταν και οι Takamoto Katsuta – Aaron Johnston που χτύπησαν σε ένα φράγμα γεμάτο νερό και έσπασαν το υδραυλικό τιμόνι.

Στο WRC2 ο Alejandro Cachón (Toyota) κατέκτησε την πρώτη του νίκη στην κατηγορία 2. Ήταν προσεκτικός στις ειδικές που είχαν πλημμυρίσει με νερό και κέρδισε μετά από μια δύσκολη ημέρα τους Nikolay Gryazin (Skoda Fabia RS Rally2) και Jan Solans. Ο Ισπανός διαχειρίστηκε σωστά τις υγρές ασφάλτινες ειδικές διαδρομές και κέρδισε με διαφορά 54,6 δευτερολέπτων.

Το τελευταίο ραντεβού για το WRC είναι στη Σαουδική Αραβία στις 25 Νοεμβρίου.