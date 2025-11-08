Του Περικλή Χαλάτση

Οι Γάλλοι Sebastien Ogier- Vincent Landais προηγούνται στο τέλος του γ σκέλους κατά 6.5’’ των Elfyn Evans- Scott Martin. Ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θέλει να αποχωρήσει από την ενεργό δράση με έναν ένατο παγκόσμιο τίτλο αλλά και ο Βρετανός ομόσταυλός του που μέχρι σήμερα προηγείται στη βαθμολογία ψάχνει τη νίκη για να κερδίσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο.

Ο άλλος μέχρι πρότινος διεκδικητής του τίτλου μετά την καθυστέρηση που είχε την πρώτη ουσιαστικά ημέρα του αγώνα (την Παρασκευή) έχει καταλάβει ότι στην Ιαπωνία δεν μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Φυσικά αύριο που έχει ξεχωριστή βαθμολογία θα προσπαθήσει να κερδίσει. Κάθε βαθμός πλέον είναι πολύτιμος. Το τελευταίο σκέλος δίνει επιπλέον βαθμούς τόσο για τις ειδικές διαδρομές όσο και για την power stage. Περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές, 72.38 χλμ. με την power stage να έχει μήκος 13.98 χλμ.

Από τα πέντε Toyota GR Yaris Rally 1 τη νίκη κυνηγάνε μόνο οι δύο. Ο Ogier και ο Evans. Ο Rovanpera είχε το πρόβλημα με την ανάρτηση, ο τοπικός ήρωας και ιδιαίτερα αγαπητός στο όλους Takamoto Katsuta στην 11η ειδική διαδρομή χτύπησε αρχικά με το πίσω αριστερό φτερό στην μπαριέρα και στη συνέχεια «λάβωσε» την αριστερή μπροστινή ανάρτηση. ‘Έμειναν χωρίς σύστημα διεύθυνσης και ο Γιαπωνέζος συνέχισε καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες για να οδηγήσει το Yaris χωρίς υδραυλική υποβοήθηση.

Οι Sami Pajari – Marko Salminen βρίσκονται στην 4η θέση αλλά 45’’ πίσω από τον Ogier και τα χιλιόμετρα που υπολείπονται αύριο είναι λίγα για να έχουμε εκπλήξεις.

Τρίτο πλήρωμα στη γενική κατάταξη είναι οι Andrien Fourmoux- Alefandre Coria με Hyundai i20 Rally1. Μέσα στον ανταγωνισμό βρίσκονται οι Ott Tanak- Martin Jarveoja αλλά δεν έχουν ελπίδες για κάτι καλύτερο από την 5η θέση που βρίσκονται. Δυστυχώς η συνταγή που σκέφθηκαν δεν τους βγήκε. Οι Βέλγοι Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe βρίσκονται εκτός μάχης.

Τα δέκα πρώτα πληρώματα

Αύριο Κυριακή 9 Νοεμβρίου θα γίνουν 72.38 αγωνιστικά χιλιόμετρα

08:39: SS15 Nukata SS

09:35: SS16 Lake Mikawako SS

10:53: SS17 Okazaki SSS

11:04: SS18 Okazaki SSS

12:33: SS19 Nukata SS

14:15: SS20 (Wolf Power Stage)

Στο WRC2 η κατάταξη δεν έχει αλλάξει. Προηγούνται οι Solberg-Edmondson αλλά δεν βαθμολογούνται και ακολουθούν οι Cachon-Rozada και Gryazin-Aleksandrov.