Του Περικλή Χαλάτση

Το Forum 8 Rally Japan 2025, μπορεί να είναι προτελευταίος αγώνα της χρονιάς, ωστόσο τίποτα δεν προεξοφλεί ότι θα έχουμε το φετινό πρωταθλητή. Όλα τα μέτωπα είναι ανοικτά. Στον αγώνα της Ιαπωνίας που τυπικά ξεκινάει από σήμερα συμμετέχουν 38 πληρώματα. Από αυτά τα 10 είναι Rally1 και τα 15 Rally 2, στην πλειοψηφία τους GR Yaris. Στα Rally 3 υπάρχει και μια ελληνική σημαία με τους Γιώργο Βασιλάκη-Allan Harryman που αγωνίζονται με Fiesta Rally3.

Για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κατασκευαστών πρωταθλήτρια έχει στεφθεί ήδη η ομάδα της Toyota. Μπορεί να έχει ήδη το τίτλο στα χέρια της ωστόσο σε αυτόν τον αγώνα θα προσπαθήσει να τα δώσει όλα. Μην ξεχνάμε ότι «παίζει» στην έδρα της.

Εκτός από τους κατασκευαστές εξασφαλισμένο τίτλο έχει και ο Oliver Solberg στην κατηγορία WRC2.

Όμως ο τίτλος για το WRC είναι στον αέρα. Οι Elfyn Evans- Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally 1) προηγούνται με 247 βαθμούς. Στη 2η θέση ισοβαθμούν με 234 βαθμούς οι Sebastien Ogier- Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally 1) και Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally 1)

Οι Ott Tanak- Martin Jarveoja Estonia (Hyundai i20 Rally1) βρίσκονται στην 4η θέση με 197 βαθμούς. Το περίεργο είναι ότι οι Κορεάτες φαίνεται έκαναν τους δικούς τους υπολογισμούς και αποφάσισαν ότι τον τίτλο μπορούν να τον διεκδικήσουν και οι Εσθονοί. Είδαν ότι μαθηματικά οι Tanak-Jarveoja θα μπορούν να διεκδικήσουν το φετινό τίτλο με κάποιες προϋποθέσεις. Μάλιστα για να τους βοηθήσουν οι Εσθονοί στην Ιαπωνία θα τρέξουν με το Hyundai i20 Rally1 προδιαγραφών Mόντε Κάρλο με τις εξελιγμένες αναρτήσεις, που για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν στο ράλι Κεντρικής Ευρώπης.

Θεωρούμε απίθανο να βγουν πρωταθλητές οι Εσθονοί εκτός αν στους δύο τελευταίους αγώνες δεν τερματίσει κανένα Yaris. Γίνονται όμως αυτά; Παρά το γεγονός ότι στους αγώνες του Π.Π «βασιλεύουν» οι ανατροπές, τέτοια ανατροπή αποκλείεται.

Η Toyota κατεβάζει πέντε εργοστασιακά Yaris. Εκτός από τους Evans, Ogier και Rovanpera, το τέταρτο αυτοκίνητο είναι με τους Takamoto Katsuta – Aaron Johnston και το πέμπτο με τους Sami Pajari- Marko Salminen. Ο γιαπωνέζος στην πατρίδα του θα τα δώσει όλα για να ανέβει στο βάθρο.

Η μάχη για τον τίτλο θα γίνει ανάμεσα στα τρία Toyota.

Ο Elfyn Evans που προηγείται με μικρή διαφορά θέλει να κερδίσει τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο.

Ο Sebastien Ogier έχει ήδη 8 παγκόσμιους τίτλους και θέλει να τους κάνει εννέα πριν αποχωρήσει από το WRC.

Ο Rovanpera που είναι μόλις 25 ετών, έχει ήδη δύο παγκόσμιους τίτλους. Θα ήθελε να τους κάνει τρεις πριν αποχωρήσει από το WRC. Γιατί όπως ήδη είναι γνωστό από του χρόνου θα συμμετέχει στο Ιαπωνικό Πρωτάθλημα Super Formula.

Οι ειδικές διαδρομές στην Ιαπωνία γίνονται σε στενούς δρόμους που γλιστρούν. Να υπενθυμίσουμε την έξοδο του Tanak το 2024. Μια έξοδος που στέρησε τον τίτλο από την ομάδα του.

Βέβαια ο σπεσιαλίστας σε αυτούς τους δύσκολους αγώνες είναι ο Ogier. Έχει μεγάλη πείρα και επιλέγει πάντα σωστές γόμες ελαστικών.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα

Σήμερα είναι προγραμματισμένο το Shakedown μήκους 2.75 χιλ, στο περίφημο Toyota Stadium (Kuragaike Park). Ακολουθεί η τελετή της εκκίνησης και στη συνέχεια η SS1 Kuragaike.

Για αύριο το πρόγραμμα έχει ως εξής:

7/11: Θα γίνουν 111.05 αγωνιστικά χιλιόμετρα

07:11: SS2 Inabu Shitara SS

08:24: SS3 Shinshiro SS

09:57: SS4 Isegami Tunnel SS

13:40: SS5 Isegami Tunnel SS

15:03: SS6 Inabu Shitara SS

16:16: SS7 Shinshiro SS

8/11: Θα γίνουν 121.91 αγωνιστικά χιλιόμετρα

07:23: SS8 Obara SS

08:34: SS9 Ena SS

10:05: SS10 Mt. Kasagiyama SS

12:35: SS11 Mt. Kasagiyama SS

14:08: SS12 Ena SS

15:21: SS13 Obara SS

17:35: SS14 Toyota City SSS

9/11: Θα γίνουν 72.38 αγωνιστικά χιλιόμετρα

08:39: SS15 Nukata SS

09:35: SS16 Lake Mikawako SS

10:53: SS17 Okazaki SSS

11:04: SS18 Okazaki SSS

12:33: SS19 Nukata SS

14:15: SS20 (Wolf Power Stage)

Μέχρι με πέσει η αυλαία του αγώνα στην Ιαπωνία θα καλυφθούν 305. 34 αγωνιστικά χιλιόμετρα.

Θα πρέπει να σας πούμε ότι η Ιαπωνία είναι επτά ώρες μπροστά από την Ελλάδα.