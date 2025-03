Οι Βρετανοί Elfyn Evans- Scott Martin μετά από έναν εντυπωσιακό αγώνα σε μια πολύ δύσκολη επιφάνεια στους βρεγμένους και βαλτώδεις δρόμους στην Κένυα κατάφεραν να ανέβουν στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Μετά από 1397.91 χιλιόμετρα από τα οποία τα 1014.81 έγιναν σε απλές διαδρομές και τα 383.10 σε 21 Ειδικές Διαδρομές, οι Elfyn Evans-Scott Martin με TOYOTA GR YARIS Rally 1 κέρδισαν έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Δυστυχώς οι δύο φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen εγκατέλειψαν σήμερα από μηχανικά προβλήματα. Η λάσπη ήταν ο μεγάλος αντίπαλος σήμερα.

Are you opting for the basic wash, or full wax after this stage? @thierryneuville was a passenger through Saturday morning’s opening stage @SafariRallyWRC #WRC | #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/ljT833ko03

— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) March 22, 2025