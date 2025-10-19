Μετά από τέσσερις ημέρες αγώνα, 18 ειδικές διαδρομές και 306.08 αγωνιστικά χιλιόμετρα οι δύο Φινλανδοί έφεραν στο πρώτο σκαλί του βάθρου το Toyota GR Yaris Rally 1.

Μετά από αυτόν τον αγώνα η Toyota κέρδισε τον τίτλο των κατασκευαστών.

Οι Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally 1) κέρδισαν και μάλιστα με διαφορά από τους δεύτερους τον αγώνα WRC της Κεντρικής Ευρώπης. Ενός αγώνα -όλος άσφαλτος- που πέρασε μέσα από τις χώρες (Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία).

Οι χρόνοι στα πέντε πρώτα πληρώματα

Περισσότερα από τον αγώνα σε λίγο.