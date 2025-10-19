Του Περικλή Χαλάτση

Σήμερα ξεκινάει το 4ο και τελευταίο σκέλος του Central rally of Europe. Ενός αγώνα που είναι όλος άσφαλτος και περνάει από τις χώρες Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία. Από τις 18 Ε.Δ έχουν γίνει 14 και από τα 306.08 αγωνιστικά χιλιόμετρα έγιναν τα 228.30. Απομένουν τέσσερις ειδικές διαδρομές και 77.78 χλμ.

Οι Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally 1) ξεκινούν σε λίγη ώρα για το τελευταίο σκέλος έχοντας μια τεράστια διαφορά από τους δεύτερους Ott Tanak- Martin Jarveoja Estonia (Hyundai i20 Rally1). Η διαφορά των 36.3’’ δευτερολέπτων μόνο με ένα κλαταρισμένο λάστιχο μπορεί να καλυφθεί.

Τα δέκα πρώτα χιλιόμετρα μετά το 3ο σκέλος

Η λογική λέει ότι οι Φινλανδοί κάνοντας «βόλτα» θα ανέβουν στο πρώτο σκαλί του βάθρου και θα τεθούν επικεφαλής στη βαθμολογία του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Μέχρι να πέσει η καρό σημαία πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Για αυτό θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη του αγώνα.

Χθες στην 10 Ε.Δ του αγώνα και 2η του τρίτου σκέλους έγινε η μεγάλη ανατροπή. Οι Γάλλοι Sebastien Ogier- Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally 1) από πρόβλημα στο ελαστικό έφυγαν από το δρόμο και έπεσαν πάνω σε ένα δένδρο. Ο Ogier κατάλαβε ότι το μπροστινό αριστερό ελαστικό έχασε ξαφνικά αέρα και το Yaris εμφάνισε ξαφνικά έντονη υποστροφή. Αποτέλεσμα ήταν να «καρφωθεί» πάνω σε ένα δένδρο και εκτός των άλλων να καταστρέψει την μπροστινή αριστερή ανάρτηση.

Ο Γάλλος οδηγός όταν βγήκε από το αυτοκίνητο είπε:

« Συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι το αυτοκίνητο απλά δεν έστριβε. Μετά το κλατάρισμα ο αισθητήρας μου δεν λειτουργούσε, οπότε δεν έλαβα τις σωστές πληροφορίες και δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Αρχικά πέσαμε σε ένα χαντάκι και στη συνέχεια «σταματήσαμε» πάνω σε ένα δένδρο. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και πηγαίναμε αρκετά «φυλαγμένοι» γιατί η ειδική ήταν δύσκολη. Ευτυχώς ο Vincent και εγώ είμαστε καλά. Ελπίζουμε οι μηχανικοί να μας ετοιμάσουν το αυτοκίνητο και να τρέξουμε αύριο (σήμερα).»

Μετά από αυτήν την έξοδο οι Γάλλοι έμειναν θεατές. Η σειρά άλλαξε και τώρα η μεγάλη μάχη δεν θα δοθεί ανάμεσα στον Rovanpera και τον Tanak αλλά ανάμεσα στον Tanak και τον Evans που η διαφορά τους είναι 8.4’’.

Μια κακή στιγμή είχαν και οι Nikolay Gryazin -Konstantin Aleksandrov με Skoda Fabia RS. Ευτυχώς και οι δυο βγήκαν από το αυτοκίνητο χωρίς γρατζουνιά.

Αυλαία στο Central rally of Europe

Σε λίγα λεπτά ξεκινάει το 4ο σκέλος ( θα γίνουν 2 Ε.Δ Χ 2 φορές). Θεωρητικά στις τρείς Ε.Χ οι Φινλανδοί δεν έχουν λόγο να ρισκάρουν αφού έχουν μεγάλη διαφορά από τους δεύτερους.

Οι ειδικές διαδρομές που θα γίνουν σήμερα

Μόνο στην power stage όλα τα πληρώματα θα προσπαθήσουν να κάνουν τον καλύτερο χρόνο για να κερδίσουν τους ξεχωριστούς βαθμούς της ειδικής που βαθμολογείται εξτρά.