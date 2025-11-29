Του Περικλή Χαλάτση

Μετά το τέλος της χθεσινής ημέρας (Παρασκευή) οι προβλέψεις άλλαξαν -έστω και για λίγο- για τον νικητή του τελευταίου αγώνα της χρονιάς. Η Hyundai έδωσε συγκεκριμένες εντολές στα πληρώματά της. Τι ακριβώς έγινε;

Μέχρι και στο μέσον της χθεσινής ημέρας επικεφαλής στον αγώνα ήταν οι Andrien Fourmaux- Alexandre Coria (Hyundai i20 Rally1). Ξαφνικά ανακοινώνεται ότι ο Coria έκανε λάθος και έδωσε ένα λεπτό πρωτοπορία. Αυτό σήμαινε ποινή. Ο οδηγός της Hyundai έκανε check in ένα λεπτό νωρίτερα από το προγραμματισμένο στην TC14A. Οι κριτές όπως ορίζει ο κανονισμός τιμώρησαν τους Γάλλους με 60 δευτερόλεπτα ποινή..

Το γαλλικό δίδυμο πέφτει από την 1η θέση στην 4η. Επικεφαλής του αγώνα μπαίνουν μια ειδική πριν το τέλος του χθεσινού σκέλους οι Martins Sesks-Renars Francis (Ford Puma Rally 1. Οι Neuville-Wydaeghe ανεβαίνουν στην 2η θέση έχοντας διαφορά με τους Εσθονούς 3.4’’.

Την ίδια ώρα με την ποινή στο Γάλλο ανακοινώνεται ότι ο άλλος συνοδηγός του Tanak, o Martin Jarveoja, έκανε και αυτός λάθος με τα χρονόμετρα. Έτσι οι Τanak- Jarveoja με την καθυστέρηση των 2.30 λεπτών έπεσαν στην 11η θέση.

Τώρα οι Τanak- Jarveoja βρίσκονται στην 11η θέση και θα ξεκινούν πρώτοι στις ειδικές της τελευταίας ημέρας. Ποιο είναι το κέρδος για την Hyundai; Αυτό που θα επιδιώξουν σήμερα είναι η σωστή πληροφόρηση για τα ελαστικά που θα χρησιμοποιήσει ο Neuville.

O Fourmaux όμως έκανε ένα φοβερό φινάλε. Στο τέλος της χθεσινής ημέρα βρίσκεται στην 1η θέση, όποτε οι προβολείς ζουμάρουν και πάλι τον Fourmaux.

Πριν περάσουμε όμως στη μάχη των Evans και Ogier, που ψάχνουν τον παγκόσμιο τίτλο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι δύο τόσο έμπειροι συνοδηγοί ( Jarveoja και Coria) έκαναν τέτοια παιδικά λάθη. Και έφθασαν με πρωτοπορία με σκοπό να τιμωρηθούν. Είναι τα λεγόμενα παιχνίδια στρατηγικής. Σε αυτό το σημείο σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Η εκδοχή το αυτοκίνητο του Fourmaux να παρουσίασε κάποιο πρόβλημα που δεν επιδιορθώνεται δεν ευσταθεί. Γιατί στην επόμενη ειδική ήταν και πάλι στην πρώτη θέση.

Τα δέκα πρώτα πληρώματα

Ας επιστρέψουμε όμως στον αγώνα που σε λίγες ώρες τελειώνει. Ενώ η Toyota έχει ήδη στεφθεί πρωταθλήτρια 2025, η μάχη για τον τίτλο των οδηγών δεν έχει ακόμη τελειώσει.

Ο Ogier έχει έναν μόνο βαθμό πάνω από τον Evans. Αν ο Evans δεν πάει πιο γρήγορα τότε χάνει για έναν βαθμό τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο στο WRC και ο τίτλος θα πάει στον ήδη οκτώ φορές παγκόσμιο πρωταθλητή S. Ogier. Λίγο υπομονή και θα μάθουμε ποιος θα είναι ο φετινός νικητής.

Για σήμερα οι ειδικές που απομένουν είναι:

Σάββατο 29