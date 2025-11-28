Του Περικλή Χαλάτση

Στο χθεσινό δεύτερο σκέλος του τελευταίου αγώνα της χρονιάς, οι πρωταγωνιστές για τον παγκόσμιο τίτλο δεν πηγαίνουν τέρμα γκάζι αλλά κάνουν αγώνα τακτικής. Κάποιοι είχαν και τις ατυχίες τους με σκασμένα λάστιχα η κάποιες εξόδους με μικρές όμως απώλειες.

Αυτό που μετράει τώρα είναι όχι οι χρόνοι αλλά η σειρά κατάταξης και οι βαθμοί. Λέγαμε ότι τρείς είναι οι οδηγοί που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τον παγκόσμιο τίτλο. Ο Rovanpera θα μπορούσε να έπαιρνε έναν τρίτο παγκόσμιο τίτλο αν οι δύο ομόσταυλοί του έμεναν εκτός αγώνα.

Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει γιατί τόσο ο Evans όσο και ο Ogier κρατούν μια διαφορετική στρατηγική. Ο Βρετανός έχει 272 βαθμούς και ο Γάλλος 269. Οι τρείς βαθμοί διαφορά είναι τόσο λίγοι που έτσι όπως πάει ο τίτλος θα κριθεί την τελευταία ημέρα που είναι το Σάββατο.

Οι τρείς διεκδικητές του τίτλου στο τέλος της χθεσινής ημέρας ήταν αρκετά πίσω. Οι Sebastien Ogier- Vincent Landais είναι στην 7η θέση, οι Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen στην 8η θέση και οι Elfyn Evans- Scott Martin στην 9η θέση. Και τα τρία πληρώματα τρέχουν με Toyota GR Yaris Rally 1. Αν διατηρηθεί αυτή η διαφορά ο παγκόσμιος τίτλος 2025 πάει στους Γάλλους. Όμως ο αγώνας έχει αρκετό δρόμο ακόμη.

Σήμερα ξεκινάει το τρίτο και δυσκολότερο σκέλος του αγώνα. Περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές (τρείς επαναλαμβανόμενες) συνολικού μήκους 134,34 χλμ.

Χθες αυτοί που έδωσαν ρεσιτάλ οδήγησης ήταν οι Εσθονοί Martins Sesks-Renars Francis (Ford Puma Rally 1). Έκαναν έναν άψογο και αλάνθαστο αγώνα. Κέρδισαν δύο ειδικές διαδρομές και θα μπορούσαν να ήταν και στο τέλος της ημέρας πρώτοι αν δεν είχαν ένα κλατάρισμα στην Moon Stage. Αυτή η καθυστέρηση έδωσαν την ευκαιρία στους Andrien Fourmoux- Alefandre Coria (Hyundai i20 Rally1) με περάσουν επικεφαλής του αγώνα. Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το αυτοκίνητο των Εσθονών, το Ford Puma Rally 1, ήταν πολύ καλά στημένο και άντεξε στα δύσκολα.

Οι Fourmaux-Coria έχουν ένα προβάδισμα 6.9 δευτ και είναι και οι γρηγορότεροι από τους Ott Tanak- Martin Jarveoja και Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe με Hyundai i20 Rally1.

Πολύ γρήγορα κινούνται οι Sami Pajari – Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally 1).

Τα δέκα πρώτα πληρώματα

Η Σαουδική Αραβία επεφύλαξε αρκετές εκπλήξεις. Από μικρές εξόδους καθυστερήσεις είχαν οι McErlean,Νeuville, Munster, Katsuta και Rovanpera . Τη στιγμή του είχε και ο Al Attiya που τρέχει για πρώτη φορά με το εργοστασιακό Puma Rally 1.

Στο WRC2 οι Solberg-Edmondson αν και έχουν κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο στη 2η κατηγορία πηγαίνουν στο όριο. Ωστόσο οι βαθμοί θα πάνε στους Greensmith-Andersson που ακολουθούν στη 2η θέση αλλά βρίσκονται αρκετά πίσω.

Ο πρόσφατα στεφθείς πρωταθλητής WRC3, Matteo Fontana, με Ford Fiesta Rally3, ήταν ταχύτατος στη Σαουδική Αραβία. Ο 22χρονος οδηγός κέρδισε τις πέντε από τις 7 Ε.Δ Παρά το γεγονός ότι στην Ιαπωνία «κλείδωσε» τον τίτλο του δεν χαλάρωσε. Απεναντίας πήγαινε στο όριο.

Σήμερα Παρασκευή 28 θα γίνουν οι παρακάτω Ε.Δ μήκους 134,34 χλμ