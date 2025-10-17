Μπορεί η μάχη για το ράλι Κεντρικής Ευρώπης να ξεκίνησε χθες όμως σήμερα έρχονται τα δύσκολα. Χθες έγινε το Shakedown (μήκους 4.57 χλμ) που δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον και ακολούθησαν οι δύο πρώτες ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 25.66 χλμ . Στην πραγματικότητα ήταν μία η ειδική διαδρομή που έγινε δύο φορές.

Στο Shakedown πιο γρήγορος ήταν ο Neuville και ακολούθησαν οι Ogier και Evans.

Ακολούθησαν οι δύο χρονομετρημένες Ε.Δ που οι Sebastien Ogier- Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally 1) κινήθηκαν πιο γρήγορα από όλους. Ακολουθούν οι Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally 1) και Andrien Fourmoux- Alefandre Coria (Hyundai i20 Rally1). Στις επόμενες θέσεις οι Sami Pajari – Marko Salminen, Takamoto Katsuta – Aaron Johnston, Ott Tanak- Martin Jarveoja, Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe και Elfyn Evans- Scott Martin.

Οι μέχρι τον προηγούμενο αγώνα, πρωτοπόροι στη βαθμολογία δεν τα πήγαν καλά. Ο Elfyn Evans στο πάρκ φερμέ είπε ότι δεν ήταν γρήγοροι και ότι πρέπει να βελτιώσουν κάποια πράγματα. Αναφέρθηκε στον καιρό που είναι καλός και είπε ότι σήμερα μόνο στην SS5 μπορεί οι καιρικές συνθήκες να μην είναι καλές.

Ο Ogier προηγείται στη γενική κατάταξη κατά 1.6 δευτ. του Rovanpera και 3.9 δευτ. των Fourmaux-Coria. Aκολουθούν στα 5.6 δευτ. οι Pajari-Salminen και Katsuta-Johnston και στα 6 δευτ. οι Evans-Martin.

Οι διαφορές που έχουν στη βαθμολογία οι δύο ομόσταυλοι είναι μόλις δύο βαθμοί. Ο Sebastien Ogier έχει 224 και ο Elfyn Evans 222. Στην 3η θέση ακολουθεί ο Kalle Rovanpera με 203 βαθμούς.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει τρεις επαναλαμβανόμενες ειδικές σε Γερμανία, Αυστρία και Τσεχική Δημοκρατία, συνολικού μήκους 99 χιλιομέτρων.

Οι ειδικές που θα γίνουν σήμερα. Οι ώρες είναι τοπικές.

08:30: SS3 Granit und Wald 1

09:20: SS4 Böhmerwald 1

11:25 SS5 Col de Jan 1

14:45: SS6 Col de Jan 2

17:20: SS7 Böhmerwald 2

18:15: SS8 Granit und Wald 2

Στο WRC2 προηγείται o ταλαντούχος Ισπανός Carchon με τον Rozada με Toyota Yaris Rally2 προηγούνται των φετινών πρωταθλητών Solberg-Edmondson κατά 2.1 δευτ.

Στον αγώνα της κατηγορίας Junior είχαμε μια έξοδο. Το πλήρωμα Eamonn Kelly- Conor Moham με Fiesta Rally 3 είχε έξοδο ευτυχώς χωρίς τραυματισμό.

Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι όπου θα πέσει και η αυλαία του 12ου αγώνα του WRC θα γίνουν 18 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 306.08 χλμ.

Ποια είναι τα πληρώματα που συμμετέχουν στο ράλι Κεντρικής Ευρώπης