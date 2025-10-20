Του Περικλή Χαλάτση

Δύο αγώνες πριν από το τέλος του θεσμού η Toyota Gazoo Racing αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στους κατασκευαστές.

Μπορεί το πρωτάθλημα κατασκευαστών στο WRC να το κέρδισε η Toyota όμως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών είναι ακόμη στον αέρα. Και το διεκδικούν τρία πληρώματά της ενώ απομένουν δύο μόνο αγώνες. Ένας ασφάλτινος που θα γίνει στην Ιαπωνία στις 6-9 Νοεμβρίου και ένας χωμάτινος στη Σαουδική Αραβία στις 26-29 Νοεμβρίου.

Τρία πληρώματα με Toyota GR Yaris Rally 1 διεκδικούν το φετινό τίτλο.

Οι Elfyn Evans- Scott Martin με τη 2η θέση στον τελευταίο αγώνα πέρασαν επικεφαλής της βαθμολογίας με 247 βαθμούς. Μόλις 13 βαθμούς πίσω του βρίσκονται οι Sebastien Ogier- Vincent Landais και Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen που ισοβαθμούν με 234 βαθμούς. Στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα αλλά χωρίς καμιά ελπίδα για τίτλο βρίσκονται με 197 βαθμούς οι Ott Tanak- Martin Jarveoja Estonia (Hyundai i20 Rally1).

Στους δύο τελευταίους αγώνες ένα από τα τρία πληρώματα της Toyota θα κερδίσει τον Παγκόσμιο Τίτλο.

Όλοι θα το παλέψουν με νύχια και με δόντια. Και αυτό γιατί:

Οι Elfyn Evans- Scott Martin που προηγούνται με 247 βαθμούς θέλουν να κερδίσουν τον πρώτο τους παγκόσμιο τίτλο. Οι Sebastien Ogier- Vincent Landais θέλουν τον τίτλο έτσι ώστε ο Ogier που έχει ήδη στην κατοχή του 8 παγκόσμιους τίτλους να τους κάνει 9 και να αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Βέβαια ο Ogier όλο αποχωρεί και όλο επιστρέφει. Οι Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen έχουν ήδη δύο παγκόσμιους τίτλους. Ο 25χρονος Φινλανδός που όπως έχουμε γράψει αποχωρεί από το WRC και θα συνεχίσει σε άλλους είδους αγώνες στην Ιαπωνία ( https://www.zougla.gr/automoto/racing/vomva-sto-wrc-to-asteri-tou-thesmou-kalle-rovanpera-anakoinose-oti-apochorei-pliros-meta-to-telos-tis-sezon/). O Rovanpera πριν αποχωρήσει δεν θα έλεγε όχι για έναν τρίτο παγκόσμιο τίτλο.

Όλα πλέον είναι ανοικτά. Και τα τρία πληρώματα της Toyota διεκδικούν τίτλο. Στους αγώνες του WRC προβλέψεις δεν γίνονται. Γιατί μια νίκη μπορεί να κριθεί στην τελευταία ειδική διαδρομή.

Στο Ράλλυ της Κεντρικής Ευρώπης οι Γάλλοι είχαν πρωτοπορία μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Ένα σκασμένο λάστιχο ήταν αρκετό για να καταστραφεί μια μπροστινή ανάρτηση και οι Ogier- Landais να μείνουν εκτός μάχης. Χάθηκε η νίκη από ένα λάστιχο.

Εκτός αγώνα έμειναν και Βέλγοι της Hyundai Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe το πρωί της Κυριακής, στο τελευταίο σκέλος του αγώνα. Το i20 Rally1, στο 4.23 χλμ. από τα 12.37 χλμ. της 1ης ειδικής διαδρομής του 4ου σκέλους, χτύπησε σε ένα στηθαίο. Ένα τοίχο που οριοθετούσε την είσοδο σε γεφύρι. Το αυτοκίνητο έπαθε ζημιά και η ειδική ακυρώθηκε αφού ο δρόμος έκλεισε. Χρειάσθηκε γερανός για να σηκώσει το «λαβωμένο» Hyundai από το δρόμο.

Στην αγώνα της Κεντρικής Ευρώπης η 2η θέση κρίθηκε στην τελευταία ειδική διαδρομή. Οι Elfyn Evans- Scott Martin έκαναν καλύτερο χρόνο και για δύο δευτερόλεπτα – μετά από 18 ειδικές διαδρομές και 306.08 αγωνιστικά χιλιόμετρα, στην power-stage, πέρασαν στη 2η θέση που μέχρι το τέλος κατείχαν οι Ott Tanak- Martin Jarveoja.

Τα δέκα πρώτα πληρώματα

Άρα προβλέψεις δεν κάνουμε. Γιατί όλα αλλάζουν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις γλιστερές ασφάλτινες διαδρομές της Ιαπωνίας στις 6-9 Νοεμβρίου.

Στο WRC2 οι Solberg-Edmondson πήραν άλλη μια νίκη χωρίς κάποιο αντίχτυπο, καθώς έχουν κατακτήσει τον τίτλο. Άρα η νίκη πάει στους Jan Cerny- Ondrej Krajca με Skoda Fabia RS.

Την κατηγορία Junior WRC κέρδισαν οι Mille Johansson -Johan Grοnvall με Ford