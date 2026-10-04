Ο Evans μπήκε στην Wolf Power Stage, την τελευταία ειδική διαδρομή της σεζόν, γνωρίζοντας ότι όποιος από τους δύο (ο ίδιος ή ο teammate του στην Toyota Gazoo Racing, Oliver Solberg) σημείωνε τον ταχύτερο χρόνο, θα κατακτούσε τον τίτλο του 2026.

Και, με τα πάντα να κρίνονται εκείνη τη στιγμή, ο Βρετανός ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες καθώς ο Solberg (που ήταν ταχύτερος) τράκαρε στα τελευταία 250μ. της Ε.Δ.Το φινάλε της Κυριακής πήρε δραματική τροπή όταν ο Evans υπέστη κλατάρισμα στην ειδική διαδρομή SS16 και αναγκάστηκε να σταματήσει για να αλλάξει τροχό, χάνοντας τους βαθμούς της «Super Sunday» και αφήνοντας την έκβαση του πρωταθλήματος να κρίνεται ουσιαστικά σε μια τελευταία, άμεση μονομαχία με τον Solberg.

Ο τίτλος αυτός βάζει τέλος σε μια μακρά αναμονή για τον Evans, ο οποίος είχε τερματίσει άλλες πέντε φορές στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, συμπεριλαμβανομένης της ήττας του από τον Sébastien Ogier το 2025 με διαφορά τεσσάρων βαθμών.

WORLD CHAMPIONNNSSSS!!!! 🤯 #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 https://t.co/OHEGsEqCRE — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 4, 2026



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