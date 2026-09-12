Οι Oliver Solberg και Elliott Edmondson αποδείχθηκαν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του πρώτου σκέλους. Το πλήρωμα κατάφερε να επιβιώσει στις σκληρές χωμάτινες ειδικές διαδρομές. Είχαν και ταχύτητα, αλλά και σταθερότητα. Το βράδυ της Παρασκευής ήταν επικεφαλής του πρώτου σκέλους έχοντας αρκετά κοντά τους με + 03.1’’ τους ομόσταυλούς τους Elfyn Evans- Scott Martin.

Την πρώτη τριάδα κλείνουν οι Adrien Fourmaux- Alexandre Coria.

Η μεγάλη απώλεια είναι για το δίδυμο των Takamoto Katsuta και James Fulton. Στην πρώτη κιόλας ειδική διαδρομή και μόλις στο 6,6ο χιλιόμετρο, το πλήρωμα είχε μια άσχημα έξοδο. Το αγωνιστικό τους βγήκε εκτός πορείας και χτύπησε πάνω σε έναν ξύλινο φράχτη. Αν και η πρόσκρουση δεν έδειχνε αρχικά καταστροφική, η ζημιά ήταν τελικά μεγάλη και το ιαπωνο-ιρλανδικό πλήρωμα εγκατέλειψε για ολόκληρο το σκέλος της Παρασκευής.

Οι μηχανικοί δήλωσαν ότι θα προλάβουν να επισκευάσουν το αυτοκίνητο του Katsuta, ώστε να επιστρέψει στο σημερινό αγώνα που ξεκινάει από την Pelun, στις 15:08 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας).

Χθες μπορεί να μην έβρεξε αλλά τη νύχτα το οδόστρωμα γλιστρούσε. Ήταν νωπό και λασπωμένο σε όλο το πρωινό loop.

Οι Βέλγοι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την απόδοσή τους και αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα την επίθεση.

Σήμερα Σάββατο,12 Σεπτεμβρίου, θα γίνουν έξι ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 139,2 αγωνιστικά χιλιόμετρα.

Οι ειδικές διαδρομές του Σαββάτου

09:08: SS7 Pelún 1 (15.65 km)

10:01: SS8 Lota 1 (25.64 km)

11:05: SS9 Mará las Cruces 1 (28.31 km)

15:08: SS10 Pelún 2 (15.65 km)

16:01: SS11 Lota 2 (25.64 km)

17:05: SS12 Mará las Cruces 2 (28.31 km)

Οι επικεφαλής μετά το πρώτο σκέλος ανά κατηγορία