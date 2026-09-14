Οι Σουηδοί Oliver Solberg-Eliott Edmondson μετά από 311,18 αγωνιστικά χιλιόμετρα κατάφεραν να ανέβουν στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου ενός αρκετά δύσκολου αγώνα στη Χιλή. Είχαν κερδίσει τον πρώτο αγώνα της χρονιάς στο ράλι του Monte Carlo και από τότε πάλευαν για μια νίκη χωρίς όμως να έχουν θετικό αποτέλεσμα.

Ο δεύτερος φετινός τους θρίαμβος στο WRC στη Χιλή συνδυάστηκε με ένα ιστορικό ορόσημο για την Toyota Gazoo Racing, η οποία κλείδωσε και μαθηματικά τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών , δύο αγώνες πριν από το φινάλε της σεζόν.

Για ακόμη μια φορά η τελευταία αγωνιστική ημέρα την Κυριακή επεφύλασσε έντονες συγκινήσεις με συνεχόμενες αλλαγές στις πρώτες θέσεις. Οι Elfyn Evans-Scott Martin έπαθαν αυτό που δεν ήθελαν. Ένα κλαταρισμένο ελαστικό τους έριξε από την 2η στην 5η θέση.

Επειδή ο Evans παλεύει εδώ και χρόνια για έναν παγκόσμιο τίτλο και πάντα στο τέλος κάτι συμβαίνει και τον χάνει, φέτος δείχνει να είναι αποφασισμένος να κάνει αγώνα στρατηγικής.

Πάει γρήγορα αλλά δεν πιέζει. Ακόμη και οι βαθμοί της 2ης η και της 3ης θέσης του αρκούν για να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Το έδειξε μάλιστα και στην Χιλή. Δεν πίεσε για την πρωτιά αλλά προστάτευε με τον ρυθμό που πήγαινε τα λάστιχά του, το αυτοκίνητό του και τη θέση του. Κρίμα γιατί αυτό το κλατάρισμα τον έριξε χαμηλότερα.

Ωφελημένος από αυτή την ατυχία του Evans ήταν κυρίως ο Ogier που ανέβηκε στο 2ο σκαλοπάτι αλλά και το άλλο γαλλικό δίδυμο της Hyundai.

Οι Adrien Fourmaux-Alexandre Coria (Hyundai) που συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα.

Ο Solberg όσο είχε πίσω του τον Evans, είχε μια πίεση. Όταν έμαθε ότι ο ομόσταυλός του έπαθε λάστιχο του έφυγε ένα άγχος. Απαλλαγμένος από την ασφυκτική πίεση, ο Solberg ολοκλήρωσε τον θρίαμβό του κερδίζοντας και την Power Stage με διαφορά 0,5 δευτερολέπτων από τον Evans.

Τελική κατάταξη

Στο WRC 2 νικητές ήταν οι Yohan Rossel- Arnaud Dunand με το ολοκαίνουργιο Ypsilon HF.

Οι Τούρκοι Ali Turkkan-Bilge Ayan με FORD Fiesta Rally3 αναδείχθηκαν για το 2026 πρωταθλητές στη Junior WRC

Ο επόμενος αγώνας θα γίνει στη Σαρδηνία. Είναι ο προτελευταίος της χρονιάς και εκεί θα κριθούν πολλά γιατί η διαφορά ανάμεσα στους Elfyn Evans-Scott Martin και Sami Pajari-Marko Salminen είναι μόλις 13 βαθμοί. Οι Oliver Solberg-Eliott Edmondson είναι αρκετά πίσω ωστόσο φλερτάρουν και αυτή μια πρωτιά. Μια εγκατάλειψη αλλάζει τα δεδομένα