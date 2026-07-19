Του Περικλή Χαλάτση

Αυτός ο αγώνας δεν χάνεται με τίποτα. Οι Φινλανδοί Sami Pajari- Marko Salminen μετά από 16 ειδικές διαδρομές και 253.02 αγωνιστικά χιλιόμετρα προηγούνται +25 δευτερόλεπτα από το άλλο πλήρωμα της Toyota με τους Oliver Solberg- Elliott Edmondson. Το τρίτο πλήρωμα είναι οι Γάλλοι Adrien Fourmaux- Alexandre Coria (Hyundai) που όμως είναι με +52.1 ‘’. Λίγο πιο πίσω βρίσκεται ένα άλλο πλήρωμα της Hyundai με τους Βέλγους Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe. Η διαφορά τους από τους πρώτους είναι +54’’. Δεν πάμε παρακάτω γιατί οι δύο κορυφαίοι της Toyota, οι Ogier και Evans δεν είχαν καλό τριήμερο και είναι αρκετά μακριά από τους πρώτους. Οι Sébastien Ogier- Vincent Landais είναι +1.32.8 και οι Elfyn Evans- Scott Martin είναι +2.02.9.

Σήμερα θα γίνουν μόνο δύο ειδικές διαδρομές. Η 17 και 18 που είναι ίδιες αλλά έχουν και επιπλέον βαθμούς (Super Sunday και Super Stage).

H λογική θα πρέπει να πρυτανεύσει. Ο Pajari είναι μόλις 25 ετών αλλά μέχρι τώρα δείχνει ότι οδηγεί με ωριμότητα. Ο συνοδηγός του, ο Salminen είναι 48 ετών και εμπειρότατος. Αν κινηθούν ψύχραιμα, σήμερα θα πρέπει να κρατήσουν αμυντικό ρυθμό για να μην έχουν κάποιο καταστροφικό κλατάρισμα. Σε ρυθμό αγωνιστικό ο Solberg δεν μπορεί να καλύψει με τίποτα τη διαφορά των +25 δευτερολέπτων. Ας μην ξεχνάμε οτι ένα μηχανικό πρόβλημα η ένα οδηγικό λάθος μπορεί να φέρει την ανατροπή. Άρα ο ρυθμός των Φινλανδών θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να κερδίσουν χωρίς να έχουν λάστιχο η έξοδο.

Οι δέκα πρώτοι μετά το τέλος του 2ου σκέλους

Τι απομένουν; Απομένουν δύο ειδικές διαδρομές. Στην ουσία είναι μία που επαναλαμβάνεται.

Σήμερα τα συνολικά χιλιόμετρα που έχουν να καλύψουν είναι 225.27. Από αυτά τα 176.49 είναι απλές διαδρομές και τα 48.78 είναι τα αγωνιστικά.

Ο Pajari το 2021 κατέκτησε το πρωτάθλημα Junior WRC. Το 2024 κέρδισε το πρωτάθλημα του WRC2. Στην κορυφαία κατηγορία έχει ανέβει αρκετές φορές στο βάθρο. Μάλιστα στο Ράλλυ Κροατίας 2026 ανέβηκε στο 2ο σκαλί. Ποτέ όμως δεν έχει κερδίσει αγώνα. Σήμερα θα το κάνει. Θα κερδίσει και θα ανέβει για πρώτη φορά στο πρώτο σκαλί του βάθρου στην κορυφαία κατηγορία Rally 1.

Μπορεί το σερί του Sami Pajari στον ένατο γύρο του WRC να μην συνεχίστηκε, αλλά παραμένει πρώτος στην γενική κατάταξη. Οι Oliver Solberg και Adrien Fourmaux, συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα. Και η λογική λέει ότι αυτοί θα ανέβουν στα άλλα δύο σκαλιά του βάθρου.

Υπομονή…

Στο WRC2, ο τοπικός ήρωας Robert Virves έχει ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι των Roope Korhonen και Teemu Suninen. Βέβαια σήμερα σε αυτήν την κατηγορία θα γίνει μάχη. Τους δύο Φινλανδούς χωρίζουν μόλις οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου.

Και να κλείσουμε με μια φωτογραφία. Ο Kalle Rovanpera παρακολούθησε ως θεατής το ράλλυ στην Εσθονία και ακούγεται ότι μετά την αποχώρηση του από το πρωτάθλημα της Formula στην Ιαπωνία, ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στα σαλόνια του WRC.