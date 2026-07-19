Μετά από 1022.36 χιλιόμετρα από τα οποία τα 720,36 ήταν απλές διαδρομές και 301.80 αγωνιστικά χιλιόμετρα που έγιναν σε 18 Ειδικές Διαδρομές, το φινλανδικό δίδυμο Pajari- Salminen κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη. Ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην μεγάλη κατηγορία του WRC με TOYOTA GR Yaris Rally1.

Ο Pajari το 2021 κατέκτησε το πρωτάθλημα Junior WRC. Το 2024 κέρδισε το πρωτάθλημα του WRC2. Στην κορυφαία κατηγορία έχει ανέβει αρκετές φορές στο βάθρο. Μάλιστα στο ΡάλλυΚροατίας 2026 ανέβηκε στο 2ο σκαλί. Ποτέ όμως δεν είχε κερδίσει αγώνα στην κορυφαία κατηγορία Rally 1.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ένα ακόμη πλήρωμα της Toyota. Οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson, οι οποίοι έκαναν έναν πολύ καλό αγώνα και τερμάτισαν 19 δευτ. πίσω από τον πρωτοπόρο.

Στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης τερμάτισαν οι Γάλλοι Adrien Fourmaux- Alexandre Coria με HYUNDAI i20 N Rally1.

Στο WRC2, ο τοπικός ήρωας Robert Virves κέρδισε την κατηγορία του οδηγώντας Skoda Fabia RS και το πανηγύρισε αναλόγως. Δεύτεροι στην κατηγορία WRC2, οι Teemu Suninen και Janni Hussi με +7.6δευτ.