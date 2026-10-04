Οι Σουηδοί Oliver Solberg- Elliott Edmondson είναι επικεφαλής στο Ράλλυ στη Σαρδηνία με χρόνο 2.42.33.2 και ελπίζουν στον πρώτο τους παγκόσμιο τίτλο. Οι Βρετανοί Elfyn Evans- Scott Martin προηγούνται στη βαθμολογία αλλά βρίσκονται στην 5η θέση της γενικής κατάταξης και βρίσκονται +02.38.4 από τους ομόσταυλούς τους.

Η διαφορά αυτή δεν καλύπτεται με τίποτα στις επόμενες τέσσερις ειδικές διαδρομές σε 61.62 km.

Όλα δείχνουν ότι οι Elfyn Evans- Scott Martin θα χάσουν τον παγκόσμιο τίτλο για άλλη μια φορά την τελευταία αγωνιστική ημέρα στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς.

Οι Βρετανοί έχουν 240 βαθμούς ενώ οι Σουηδοί 234 βαθμούς ενώ ακολουθούν οι Sami Pajari- Marko Salminen με 228. Για να κερδίσει ο Evans θα πρέπει μερικά πληρώματα να εγκαταλείψουν. Θα μου πείτε, μπορεί να γίνει αυτό; Με την λογική δεν γίνεται. Όμως πότε δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Μια πέτρα, ένα κλατάρισμα η ακόμη και μια εγκατάλειψη. Όλα μπορούν να συμβούν.

Η εγκατάλειψη του Neuville άλλαξε τη σειρά στη γενική κατάταξη. Έδωσε περισσότερες ελπίδες στον Evans αλλά και μεγαλύτερο άγχος στον Solberg. Ο Βέλγος στην 11η Ε.Δ βγήκε από το δρόμο και εγκατέλειψε. Η αποχώρησή του άλλαξε πλήρως τα δεδομένα. Ευνοούμενος ήταν ο Solberg.

Από τον αγώνα αποχώρησε και ένα ακόμη πλήρωμα της Hyundai. O Dani Sordo που τρέχει με την Patricia Saiz εγκατέλειψαν O Sordo πονούσε στη μέση και στα πλευρά και δεν μπορούσε να οδηγήσει. Οι πόνοι προέρχονταν από το ατύχημα που είχαν στο shakedown την Πέμπτη.

Στη Σαρδηνία η ζέστη είναι αφόρητη. Τα πληρώματα κουράζονται γρήγορα. Οι κοφτερές πέτρες στις ειδικές είναι επικίνδυνες. Τα ελαστικά καταστρέφονται και τα κλαταρίσματα δεν σταματούν. Ο Oliver Solberg οδηγεί εκπληκτικά και κάνει τον αγώνα της ζωής του. Κινείται οριακά και το λάθος δεν αργεί να γίνει.

Ο Elfyn Evans είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία και οδηγεί συντηρητικά για να προστατέψει το αυτοκίνητο του.

Ας δούμε πως τερμάτισαν χθες

Μπορεί ο Evans να ανέβηκε στην 5η θλεση όμως δεν άλλαξε το πλεονέκτημα του Solberg ο οποίος όλα δείχνουν ότι πάει ολοταχώς όχι μόνο για το πρώτο βάθρο αλλά και για τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο στην καριέρα του.

Η βαθμολογία μέχρι χθες το βράδυ

Τι απομένει σήμερα; Οι βαθμοί της Super Sunday και της Wolf Power Stage. Αν κερδίσει και τα δύο ο Evans άραγε αρκεί; Θα χρειασθεί και κάτι ακόμη. Η SS17 Sassari – Argentiera 2 (Wolf Power Stage) δεν αποκλείεται να κρίνει τον τίτλο αφού δίνει παραπάνω βαθμούς.

Οι ειδικές διαδρομές που θα γίνουν σήμερα

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι η εποχή των Rally1 (από πλευράς τεχνικών κανονισμών) αυτοκινήτων ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή (4/10).