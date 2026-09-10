Θεωρητικά στον 12 αγώνα του Π.Π.Ράλλυ, στην Χιλή, θα έχουμε την απόλυτη πρόκληση. Οι δύο διεκδικητές του τίτλου δεν έχουν περιθώρια λάθους.

Με επίκεντρο τη θεαματική περιοχή του Bio Bio (Μπίο Μπίο), το Ράλι Χιλής υπόσχεται έντονες συγκινήσεις και στρατηγικές ανατροπές, καθώς οι κορυφαίοι οδηγοί του κόσμου ετοιμάζονται να αναμετρηθούν σε χωμάτινες επιφάνειες με εντελώς νέα χαρακτηριστικά.

Στο φετινό αγώνα με τις 16 δύσκολες ειδικές διαδρομές δήλωσαν συμμετοχή 56 πληρώματα. Σήμερα θα γίνει τοshakedown και στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (10/9) προς την Παρασκευή (11/9) θα έχουμε τη θεαματική εκκίνηση.

Οι αγωνιζόμενοι στις 16 Ε.Δ θα κληθούν να επιδείξουν αρχικά ταχύτητα και οδηγική αντοχή αλλά πάνω από όλα θα πρέπει να αποφύγουν τα λάθη. Τα συνολικά 311,18 αγωνιστικά χιλιόμετρα κρύβουν παγίδες και να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε πολλές ανατροπές στη σειρά των πρώτων πληρωμάτων.

Οι οργανωτές προχώρησαν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις και αύξησαν κατά κάποιο τρόπο το βαθμό δυσκολίας του αγώνα. Αυτό σημαίνει απρόβλεπτο αποτέλεσμα.

Έστησαν ένα σφιχτό και ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μετά από αρκετά χρόνια, η κλασική διαδρομή του Ράλι Χιλής έχει υποστεί στοχευμένες αλλαγές, με το 40% περίπου των αγωνιστικών χιλιομέτρων να είναι εντελώς καινούργιο για τα πληρώματα.

Η εξαντλητική αυτή δοκιμασία είναι προσεκτικά χωρισμένη σε 16 ειδικές διαδρομές. Η προσθήκη νέων ειδικών διαδρομών σημαίνει ότι οι σημειώσεις των συνοδηγών (pace notes) και η ικανότητα άμεσης προσαρμογής θα κρίνουν τον τελικό νικητή.

Μέσα σε αυτές τις καινοτομίες ξεχωρίζει και η προσθήκη ενός ανανεωμένου shakedown, το οποίο θα δώσει στις ομάδες την πρώτη, κρίσιμη ευκαιρία να σετάρουν καλύτερα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Καθώς το πρωτάθλημα οδεύει προς το φινάλε του, ο 12ος γύρος στην απαιτητική Λατινική Αμερική παύει να είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας. Η στρατηγική θα παίξει σημαντικό ρόλο. Ο ρυθμός θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να έχουν τα πληρώματα οσο το δυνατόν λιγότερα κλαταρίσματα. Κάθε κλατάρισμα μέσα στην ειδική σημαίνει χάσιμο χρόνο. Σημαίνει απώλεια βαθμών.

Πριν ξεκινήσει ο αγώνας στην Χιλή η βαθμολογία στους οδηγούς έχει ως εξής

Elfyn EvansToyota (Τoyota Gazoo Racing) 216 Sami Pajari (Toyota Gazoo Racing) 196 Oliver Solberg (Toyota Gazoo Racing) 175 Takamoto Katsuta (Toyota Gazoo Racing) 160 Adrien Fourmaux (Hyundai Shell Mobis) 149 Sébastien Ogier (Toyota Gazoo Racing) 148 Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) 129 Hayden Paddon (Hyundai Shell Mobis) 38 Josh McErlean (M-Sport Ford) 29 Esapekka Lappi (Hyundai Shell Mobis) 25

Η διαφορά ανάμεσα στον Evans και τον Pajari είναι μόλις 20 βαθμούς. Μια έξοδος η μια εγκατάλειψη αρκούν για να γίνει η ανατροπή. Ο Sami Pajari και ο Oliver Solberg έχουν αποφασίσει να τα δώσουν όλα. Αντίθετα ο Elfyn Evans θα προσπαθήσει να είναι ψηλά αλλά δεν θα ρισκάρει. Μια 2η θέση αρκεί για να πετύχει τον στόχο του.

Το 2025 οι Sebastien Ogier-Vincent Landais με Toyota GR Yaris Rally1, ανέβηκαν για τέταρτη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, βάζοντας φωτιά στη μάχη του πρωταθλήματος που κατέκτησαν λίγους μήνες αργότερα.

Στο WRC2, οι Oliver Solberg-Eliott Edmondson με το αντίστοιχο Yaris προδιαγραφών Rally2, στέφθηκαν και μαθηματικά πρωταθλητές και άνοιξαν τον δρόμο προς τον μόνιμο προβιβασμό τους στο WRC μερικούς μήνες αργότερα.

Φέτος οι διεκδικητές του τίτλου δεν είναι οι ίδιοι. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Λίγο υπομονή και θα ξεκινήσουν οι πυροβολισμοί

Το πρόγραμμα του τριημέρου ( Οι ώρες που θα δείτε είναι τοπικές). Η Ελλάδα είναι 6 ώρες μπροστά.

Το πρόγραμμα

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

11:00: Shakedown (5.76 km)

19:00 Ceremonial Start, Concepción

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

08:53: SS1 Turquía 1 (22.94 km)

09:48: SS2 Nuevo Rere 1 (10.76 km)

10:36: SS3 Hualqui 1 (16.69 km)

15:09: SS4 Turquía 2 (22.94 km)

16:04: SS5 Nuevo Rere 2 (10.76 km)

16:52: SS6 Hualqui 2 (16.69 km)

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει τρεις επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές. Οι δύο χρησιμοποιήθηκαν πέρσι (Turqia και Nuevo Rere). Η ειδική Hualqui, με την οποία θα ολοκληρωθούν τα δύο loop αποτελεί την ανάποδη εκδοχή της Pulperia το 2023. Τα πληρώματα θα επιστρέψουν στο Talachuano έχοντας διανύσει συνολικά 100,78 χιλιόμετρα.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

09:08: SS7 Pelún 1 (15.65 km)

10:01: SS8 Lota 1 (25.64 km)

11:05: SS9 Mará las Cruces 1 (28.31 km)

15:08: SS10 Pelún 2 (15.65 km)

16:01: SS11 Lota 2 (25.64 km)

17:05: SS12 Mará las Cruces 2 (28.31 km)

Η αγωνιστική ημέρα του Σαββάτου θα τελειώσει ξημερώματα Κυριακής. Είναι η πιο δύσκολη ημέρα. Οι αγωνιζόμενοι το Σάββατο θα κάνουν 139,2 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Σε σύγκριση με πέρσι, έχει προστεθεί η ειδική Lota στην θέση της Rio Lia, με τις άλλες δύο ειδικές να παραμένουν απαράλλακτες. Ωστόσο η Ε.Δ Maria las Cruces, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα εκείνης της μέρας, καθώς εκεί έξι πληρώματα υπέστησαν κλαταρίσματα το 2023!

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

09:00: SS13 Carampangue 1 (26.82 km)

10:05: SS14 BioBío 1 (8.78 km)

11:13: SS15 Carampangue 2 (26.82 km)

13:15: WOLF POWER STAGE – SS16 BioBío 2 (8.78 km)

Συμμετοχές

https://www.wrc.com/en/events/wrc-rally-chile-bio-bio-2026/entry-list-wrc-rally-chile-bio-bio-2026

Ας δούμε τι θα γίνει στις πέντε το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) με το Shakedown. Και δεν αναφερόμαστε στους χρόνους αφού δεν μετρούν στον αγώνα. Ας μην ξεχνάμε ότι αρκετοί οδηγοί που βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία θα προτιμήσουν να προστατέψουν τα αγωνιστικά τους για να μην έχουν κανένα απρόοπτο και μάλιστα σε μια ειδική που δεν έχει ενδιαφέρον.

Αύριο Παρασκευή αρχίζει η μάχη του τίτλου. Τις συναρπαστικές αγωνιστικές στιγμές θα μπορεί να τις απολαύσετε τηλεοπτικά από την Magenta Sports 7HD TV (πρώην Cosmote). Θα προβληθούν ζωντανά οι ειδικές 1-3, 7-9 και 14-16.