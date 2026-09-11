Ο 12ος αγώνας του WRC ξεκινάει σήμερα στις 08.53 ( 14.53 ώρα Ελλάδος) και η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Ο αγώνας στην Χιλή απαιτεί απόλυτο σεβασμό και χειρουργική ακρίβεια. Συνδυάζει τις υψηλές ταχύτητες της Φινλανδίας με τις τεχνικές και απρόβλεπτες συνθήκες των βρετανικών δασών.

Οι οδηγοί καλούνται να «δαμάσουν» γρήγορους, ομαλούς αλλά εξαιρετικά πατημένους χωματόδρομους, οι οποίοι ελίσσονται μέσα σε πυκνές δασικές εκτάσεις και τυφλά κομμάτια.

Το μεγαλύτερο στοίχημα, όμως, παραμένει ο καιρός. Ο λαμπερός ήλιος μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να δώσει τη θέση του σε πυκνή ομίχλη και ολισθηρή λάσπη κάτω από τον θόλο των δέντρων. Και εκεί όλα ανατρέπονται.

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει ο αγώνας τον καλύτερο χρόνο έκαναν οι Katsuta-Fulton. O Takamoto Katsuta αυτή τη φορά στο δεξί μπάκετ δεν είχε τον μόνιμο συνοδηγό του Aaron Johnston αλλά τον James Fulton. Οι γιατροί λόγω του κατάγματος του Aaron Johnston στην κλείδα μετά την έξοδο που είχαν στην Παραγουάη, δεν του επέτρεψαν να αγωνισθεί.

Οι Takamoto Katsuta-James Fulton σε μια εντελώς νέα ειδική όπου έγινε το shakedown στο El Manzano ( μήκους 5,76 χιλιομέτρων) σημείωσαν τον ταχύτερο χρόνο. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Adrien Fourmaux-Alexandre Coria και Sami Pajari-Marko Salminen.

Ο γιαπωνέζος της Toyota Gazoo Racing WRT σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο (4:16.2). Εντός του 4:19 βρέθηκαν οι Thierry Neuville-Martijn-Wydagehe (5οι) και Sebastien Ogier-Vincent Landais (6οι), με τους Βέλγους της Hyundai να σταματούν το χρονόμετρο σε τέσσερα λεπτά και δεκαεννιά δευτερόλεπτα ακριβώς. Ένα δέκατο πιο αργοί ήταν οι εν ενεργεία πρωταθλητές της Toyota. Τα Ford των Armstrong-Byrne και McErlean-Treacy κατέλαβαν την έβδομη και όγδοη θέση, με ένα δέκατο διαφορά μεταξύ τους. Ακολουθούν οι Solberg-Edmondson στην ένατη θέση, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Elfyn Evans-Scott Martin.

Οι Lappi-Malkonen είχαν την στιγμή τους. Για άγνωστο λόγο, στο πρώτο πέρασμα, έχασαν το πίσω μέρος του i20 N και είχαν τετακέ. Για καλή τους τύχη, είχαν μόνο μια μικρή επαφή με ένα δέντρο. Από τη μια ήταν τυχεροί γιατί το δένδρο τους κράτησε στο δρόμο αλλά από την άλλη αυτό τους στοίχησε τριάντα δευτερόλεπτα. Ευτυχώς που οι χρόνοι στο Shakedown δεν μετρούν στον αγώνα.

Η πανηγυρική τελετή της εκκίνησης έγινε στην Plaza de la Independecia στο Concepcion της Χιλής στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα Ελλάδας. Στην συνέχεια θα ξεκινήσει η μάχη. Για την Ελλάδα η εκκίνηση είναι στις 14.53. Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, θα γίνουν στο σύνολο έξι ειδικές συνολικού μήκους 100,78 χιλιομέτρων ( μέχρι την Κυριακή τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα είναι 311,18

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

08:53: SS1 Turquía 1 (22.94 km)

09:48: SS2 Nuevo Rere 1 (10.76 km)

10:36: SS3 Hualqui 1 (16.69 km)

15:09: SS4 Turquía 2 (22.94 km)

16:04: SS5 Nuevo Rere 2 (10.76 km)

16:52: SS6 Hualqui 2 (16.69 km)

Με τους παθιασμένους Χιλιανούς φιλάθλους να στήνουν μια εκρηκτική γιορτή στις πλαγιές των βουνών, τα πληρώματα του WRC ετοιμάζονται για μια οριακή μάχη απέναντι στο χρονόμετρο, τη φθορά των ελαστικών και τη δύναμη της φύσης.

Η βαθμολογία των οδηγών πριν από τον 12ο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

Elfyn EvansToyota (Τoyota Gazoo Racing) 216 Sami Pajari (Toyota Gazoo Racing) 196 Oliver Solberg (Toyota Gazoo Racing) 175 Takamoto Katsuta (Toyota Gazoo Racing) 160 Adrien Fourmaux (Hyundai Shell Mobis) 149

Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός κυρίως για τα τρία πρώτα πληρώματα. Δεν ξέρει κανένας αν μετά τη Χιλή θα γίνουν οι δύο επόμενοι αγώνες. Το WRC Rally Italia Sardegna 2026 και το WRC Rally Saudi Arabia 2026. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στον τελευταίο αγώνα στη Σαουδική Αραβία. Αν δεν γίνει τότε τουλάχιστον στον σημερινό αγώνα οι πρωτοπόροι στη βαθμολογία Elfyn Evans- Scott Martin θα πρέπει να κινηθούν οριακά. Γιατί το δίδυμο Sami Pajari- Marko Salminen που είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας θα κυνηγήσει τον τίτλο μέχρι την τελευταία ειδική την Κυριακή. Και οι Ουαλοί που βρίσκονται μπροστά στον πρώτους παγκόσμιο τίτλο δεν θέλουν να χάσουν τη μάχη της πρωτιάς.

Θα ακολουθήσει άλλο άρθρο γιατί οι δύο εργοστασιακές ομάδες της Toyota και της Hyundai σκέφτονται να μην πάνε στην Σαουδική Αραβία λόγω του πολέμου που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.