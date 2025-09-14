Αυλαία στο ράλλυ στη Χιλή. Μετά από 16 Ε.Δ οι Γάλλοι Sebastien Ogier- Vincent Landais κέρδισαν τον με το Toyota GR Yaris Rally 1 και ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Στη 2η θέση τερμάτισαν οι Elfyn Evans- Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally 1) και στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Andrien Fourmoux- Alefandre Coria με Hyundai i20 Rally1.

Στο WRC2 νικητές αναδείχθηκαν οι Oliver Solberg Elliott Edmondson με Toyota Yaris GR και ταυτόχρονα κέρδισαν τρείς αγώνες πριν τελειώσει η χρονιά και το πρωτάθλημα στο WRC2.

Τα δέκα πρώτα πληρώματα

Περισσότερα για τον αγώνα και τη βαθμολογία σε άλλο ρεπορτάζ