Του Περικλή Χαλάτση

Οι Γάλλοι Sebastien Ogier- Vincent Landais με Toyota GR Yaris Rally 1 μετά από ένα σερί καλύτερων χρόνων στις τρεις τελευταίες ειδικές διαδρομές στο 2ο σκέλος του αγώνα είναι επικεφαλής του WRC Rally Chile Bio Bío 2025.

Χθες έγιναν 6 Ε.Δ. Οι Ott Tanak- Martin Jarveoja Estonia (Hyundai i20 Rally1) κέρδισαν δύο (την 7η και 8η), οι Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally 1) κέρδισαν την 9η και οι Sebastien Ogier- Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally 1) κέρδισαν τρείς ειδικές διαδρομές, την 10η, 11η και 12η.

Στο τέλος της χθεσινής ημέρας οι Γάλλοι Ogier- Landais πέρασαν στην πρώτη θέση με χρόνο 2.23.13.9 και οι Ουαλοί ομόσταυλοί τους Elfyn Evans- Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally 1) βρέθηκαν στη 2η θέση με χρόνο 2.23.20.2. Στην 3η θέση ακολουθούν οι μαχητικοί Γάλλοι της Hyundai Andrien Fourmoux- Alefandre Coria με το i20 Rally1.

Andrien Fourmoux- Alefandre CoriaΗ χθεσινή ημέρα που είχε αρκετές αλλαγές στις πρώτες θέσεις, ήταν αρκετά δύσκολη αφού οι ειδικές ήταν βρεγμένες και σε πολλά σημεία στους δασικούς δρόμους είχε λάσπη.

Οι Εσθονοί που μετά το μηχανικό πρόβλημα που είχαν την 1η ημέρα του αγώνα έπεσαν πολύ χαμηλά κάνουν πραγματικά έναν εκπληκτικό αγώνα. Μάλλον όμως χωρίς να έχουν ελπίδα για κάτι περισσότερο από κάποιους βαθμούς στην Super Sunday.

Ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο WRC στην 200ή του εκκίνηση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA, έδωσε μαθήματα οδήγησης στο βρεγμένο. Εκμεταλλεύτηκε τέλεια τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες κάνοντας τη σωστότερη επιλογή ελαστικών και κέρδισε τις τρεις τελευταίες ειδικές του Σαββάτου.

Οι Elfyn Evans- Scott Martin που ήταν πριν ξεκινήσει την επίθεση ο Ogier στην πρώτη θέση προτίμησαν να κινηθούν πιο συντηρητικά για να μην κάνουν λάθος και βρεθούν εκτός αγώνα. Πριν τελειώσει ο αγώνας στη Χιλή ο Ogier, βρίσκεται εννέα βαθμούς πίσω από τον Evans. Αν κερδίσει σήμερα θα περάσει μπροστά στη βαθμολογία και θα ανοίξει το δρόμο για τον 9ο παγκόσμιο τίτλο του.

Πριν ξεκινήσει το τελευταίο σκέλος σήμερα έχει προβάδισμα 6.3’’ από τον Evans. Η πρώτη ειδική είναι η Lazaquete 1 μήκους 18.62 χλμ. Θα ξεκινήσει στις 08.23 δηλαδή 14.23 ώρα Ελλάδος.

Οι δέκα πρώτοι μετά το δεύτερο σκέλος

WRC2

Ο Solberg διευρύνει το προβάδισμα WRC2 και ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη νίκη. Ο Σουηδός διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τις μεταβαλλόμενες συνθήκες το Σάββατο και κέρδισε τέσσερις Ε.Δ. Ωστόσο είπε ότι δεν οδηγούσε στο όριο και ήταν προσεκτικός.

Με τους διεκδικητές του πρωταθλήματος και βασικούς του αντιπάλους, τον Yohan Rossel και τον Gus Greensmith να έχουν μείνει εκτός συναγωνισμού, λόγω μηχανικών βλαβών, ο μόνος που μπορεί να τον απειλήσει είναι ο Gryazin. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο Solberg να βγει εκτός αγώνα και να αφήσει ανοικτό πεδίο δράσης στον Nikolay Gryazin. Όμως δεν πρόκειται να κάνει λάθος ο Σουηδός αφού πριν ξεκινήσει το τελευταίο σκέλος σήμερα έχει ήδη μια διαφορά 30,2 δευτερόλεπτα έναντι του Gryazin.

WRC 3

Στο αγώνα της τρίτης κατηγορίας είχαμε μια ανατροπή. Στην πρώτη θέση πέρασαν οι Βολιβιανοί Nataniel Bruun-Pablo Olmos με Ford Fiesta Rally3 και άφησαν στη 2η θέση τους Matteo Fontana- Alessandro Arnaboldi με Ford Fiesta Rally3. O Matteo Fontana που πήγαινε θαυμάσια πιέστηκε χθες και έκανε αρκετά λάθη. Ο νεαρός οδηγός ωστόσο δείχνει αποφασισμένος σήμερα να διεκδικήσει το πρώτο σκαλί στο βάθρο.

Οι ειδικές διαδρομές που θα γίνουν σήμερα