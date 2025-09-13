Του Π. Χαλάτση

Την πρώτη ημέρα του αγώνα στο WRC Rally Chile Bio Bío 2025 οι Φινλανδοί Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally 1) ξεκίνησαν δυναμικά και μέχρι την 3η Ε.Δ ήταν επικεφαλής του αγώνα. Όμως στην 3η Ε.Δ ο Kalle Rovanpera σε μια δεξιά και σχετικά ακίνδυνη στροφή πήγε ευθεία και χτύπησε στο ανάχωμα. Πρέπει να είχε κλατάρισμα πριν από την στροφή. Κατεστραμμένο ήταν το πίσω αριστερό ελαστικό του Toyota GR Yaris Rally1. Το χτύπημα έγινε στο μπροστινό αριστερό σημείο του αυτοκινήτου.

Οι Φινλανδοί έπεσαν στην 9η θέση και επικεφαλής από εκεί και πέρα βρέθηκαν οι Elfyn Evans- Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally 1) που όμως φαίνεται και αυτοί είχαν τη στιγμή τους και έπεσαν στην 9η θέση που πριν ήταν οι Φινλανδοί.

Σειρά να τεθούν επικεφαλής του αγώνα ήταν των Ott Tanak- Martin Jarveoja Estonia (Hyundai i20 Rally1) οι οποίοι αφού κέρδισαν δύο ειδικές, είχαν και αυτοί πρόβλημα και έπεσαν στην 27η θέση. Οι Εσθονοί σταμάτησαν από μηχανική βλάβη στο 5,6 χιλιόμετρο της μεγαλύτερης ειδικής της ημέρας. Κρίμα γιατί θα μπορούσαν να κέρδιζαν στη Χιλή αφού είχαν βγει εκτός συναγωνισμοί οι βασικοί τους αντίπαλοι από την Φινλανδία.

Μετά το πρόβλημα των Εσθονών και να είναι πίσω οι Evans και Rovanpera, επικεφαλής του αγώνα στην 6η ειδική διαδρομή που ήταν και η τελευταία της πρώτης ημέρας, βρέθηκαν οι Γάλλοι Andrien Fourmoux- Alefandre Coria (Hyundai i20 Rally1) που κάνουν καταπληκτικούς χρόνους.

Σήμερα το δεύτερο σκέλος θα ξεκινήσει στις 09.07 το πρωί ( ώρα Ελλάδος 14.09) και θα γίνουν 6 Ε.Δ (3Χ2) συνολικού μήκους 139.20 χλμ.

Η Λατινική Αμερική δείχνει ότι «τους πάει» στους Fourmaux-Coria με το Hyundai i20 Rally1. Είχαν πολύ καλή εμφάνιση στην Παραγουάη και πάνε καλά στο WRC της Χιλής. Βέβαια ο αγώνας έχει αρκετό δρόμο ακόμη και οι εκπλήξεις είναι πολλές.

Ο Sébastien Ogier πηγαίνει στο όριο αλλά βρίσκεται πίσω από τους συμπατριώτες τους. Ο Ogier που θέλει νίκη για να κατακτήσει τον 9ο παγκόσμιο τίτλο είπε:

«Είμαι στο όριο. Δεν μπορώ να είμαι πιο γρήγορος, οπότε πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές στο αυτοκίνητο»

Ο Sami Pajari ήταν έκτος με ένα άλλο Toyota, με τον Grégoire Munster σχεδόν μισό λεπτό πίσω από τον Φινλανδό στην όγδοη θέση, παρά το γεγονός ότι ο σύνδεσμος ταχυτήτων του M-Sport Ford Puma Rally1 του έσπασε στην τελευταία ειδική του πρωινού. Ο teammate του Munster, Josh McErlean, έμεινε 16ος συνολικά μετά από μια γρήγορη περιστροφή δύο χιλιόμετρα στην πρώτη ειδική που είχε ως αποτέλεσμα ζημιά στο μπροστινό μέρος.

Στο WRC 2 προηγούνται οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson (Toyota Yaris GR) .

Οι βασικοί τους αντίπαλοι Yohan Rossel–Arnaud Dynand ( φωτο) με Citroen C3 Rally2 και Greensmith- Andersson με Skoda Fabia RS Rally2 εγκατέλειψαν με προβλήματα στους κινητήρες.

Στο WRC 3 η επιτυχημένη περιπέτεια του Matteo Fontana στη Νότια Αμερική συνεχίστηκε την Παρασκευή στη Χιλή, με τον Ιταλό να χτίζει ένα άνετο προβάδισμα.

Οι δέκα πρώτοι μετά το τέλος του πρώτου σκέλους