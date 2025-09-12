Του Περικλή Χαλάτση

Σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου ξεκινάει ο 11ος από τους 14 γύρους του παγκοσμίου πρωταθλήματος WRC. Τα πληρώματα της πρώτης (WRC) και δεύτερης κατηγορίας (WRC2) μετά τον αγώνα στην Παραγουάη πέρασαν την οροσειρά των Άνδεων και μεταφέρθηκαν στη Χιλή όπου εκεί ξεκινάει σήμερα ο δεύτερος αγώνας που γίνεται στην Λατινική Αμερική.

Η Χιλή είναι 6 ώρες πίσω από την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή την ώρα στη Χιλή είναι 04.30 και η πρώτη ειδική διαδρομή μήκους 19.72 χλμ θα ξεκινήσει στις 08.15 το πρωί, δηλαδή σε τρείς ώρες και 45 λεπτά από τώρα.

Οι δρόμοι στις ειδικές διαδρομές είναι βατοί και σε γενικές γραμμές καλύτεροι από όσο περίμεναν τα πληρώματα. Όμως υπάρχουν παγίδες και αρκετές δυσκολίες. Για παράδειγμα χθες έβρεχε οπότε αλλάζει η στρατηγική τόσο όσον αφορά τις γόμες όσο και οι σημειώσεις που έγιναν με στεγνό χώμα.

Υπάρχουν ακόμη σε κάποιες ειδικές δένδρα και ομίχλη. Ένα λάθος στο βρεγμένο χώμα αρκεί για να καταλήξει το αυτοκίνητο στην πυκνή βλάστηση. Στο Ράλλυ στη Χιλή υπάρχουν αρκετές τυφλές και «κυματιστές» στροφές.

Στη Χιλή γίνεται ο προτελευταίος χωμάτινος αγώνας. Υπάρχει ακόμη ένας – ο τελευταίος στο φετινό πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία- και μεσολαβούν δύο ασφάλτινοι. Ένας στην Κεντρική Ευρώπη και ένας στην Ιαπωνία.

Να δούμε λίγο τη βαθμολογία.

Οι Elfyn Evans- Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally) προηγούνται με 198 βαθμούς. Ξεκινούν πρώτοι στη Χιλή και «ανοίγουν» το δρόμο στους υπόλοιπους.

Στην συνέχεια με 191 βαθμούς ακολουθούν οι Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally 1). Με διαφορά μόλις δύο βαθμών, 189 βαθμούς ακολουθούν οι Sebastien Ogier- Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally 1).

Οι τέταρτοι που μπορούν να διεκδικήσουν τίτλο είναι οι Ott Tanak- Martin Jarveoja Estonia (Hyundai i20 Rally1) με 180 βαθμούς.

Θα μπορούσαμε να εντάσσαμε στους διεκδικητές του φετινού τίτλου τους περσινούς παγκόσμιους Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Rally1) που έχουν 150 βαθμούς. Το γεγονός ότι βρίσκονται 48 βαθμούς πίσω από τους Elfyn Evans- Scott Martin θεωρείται αδύνατον να γίνει ανατροπή. Λάθη με τόσο έμπειρα πληρώματα δεν γίνονται. Και αυτό οι Βέλγοι το γνωρίζουν πολύ καλά.

Αντίθετα για τα τέσσερα πρώτα πληρώματα που οι διαφορές είναι μικρές, εύκολα γίνονται οι ανατροπές.

Χθες έγινε το shakedown μήκους 6.79 χλμ. Οι χρόνοι δεν μετρούν στον αγώνα. Όμως παίρνουμε μια γεύση. Πιο γρήγοροι με χρόνο 3.21.5 ήταν οι Εσθονοί Tanak-Jarveoja. Ένα δευτερόλεπτο πιο αργοί (3.21.6) ήταν οι Rovanpera-Halttunen και τρίτοι με χρόνο 3.21.8 ήταν οι Εvans-Martin. Οι Ogier-Landais έκαναν 3.22.9 και οι Andrien Fourmoux- Alefandre Coria (Hyundai i20 Rally1) «έγραψαν» 3.23.1

Η πραγματική μάχη όμως ξεκινάει σήμερα. Στον αγώνα έχουν δηλώσει 49 πληρώματα. Όμως στο shakedown, τέσσερα πληρώματα δεν εμφανίσθηκαν. Στον αγώνα όμως δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν.

Οι αγωνιζόμενοι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα κάνουν 16 χωμάτινες ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 306.76 χλμ.

Στη Χιλή για τους Elfyn Evans- Scott Martin που ξεκινούν πρώτοι, τα πράγματα θα είναι δύσκολα αν βρέχει. Αυτοί που θέλουν τη βροχή γιατί σίγουρα θα ευνοηθούν από τη θέση που ξεκινούν είναι οι Γάλλοι. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ogier ξέρει και διαλέγει τις σωστές γόμες. Και είναι και κάτι ακόμη. Έχει 8 παγκόσμιους τίτλους και πριν αποσυρθεί από το WRC θέλει να κάνει 9 τους τίτλους του.

Εν αναμονή των εξελίξεων. Σήμερα το πρόγραμμα στο WRC Rally Chile Bio Bío 2025 έχει ως εξής: