Του Περικλή Χαλάτση

Οι προβολείς της δημοσιότητας για το WRC έχουν στραφεί στη Νότια Αμερική όπου σε λίγα 24ωρα, ξεκινάει στην Παραγουάη, ο 11ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC).

Από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου 2026, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου θα ριχτούν στη μάχη του ueno Rally del Paraguay, με επίκεντρο την πανέμορφη πόλη της Encarnación στην περιφέρεια της Itapúa.

Η πόλη της Encarnación, είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Paraná και είναι γνωστή ως η «τουριστική πρωτεύουσα» του νότου της Παραγουάης.

Είναι η 2η φορά που η Παραγουάη φιλοξενεί αγώνα του ΠΠΡ. Το συγκεκριμένο ράλι, έκανε το ντεμπούτο του με τεράστια επιτυχία πέρυσι (2025) και φέτος (2026) αναμένεται να καθηλώσει ξανά εκατοντάδες χιλιάδες θεατές.

Συνολικά εξήντα πληρώματα θα ανέβουν τη ράμπα της εκκίνησης, εκ των οποίων τα δέκα αφορούν το WRC.

Η ευχάριστη είδηση είναι ότι ο εννιά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Sebastien Ogier μετά το ατύχημα που είχε στην Φινλανδία θα τρέξει στην Ουρουγουάη έχοντας στο δεξί μπάκετ τον μόνιμο συνοδηγό του Vincent Landais.

Η περσινή νίκη του Sébastien Ogier με την Toyota Gazoo Racing άφησε ιστορία, ωστόσο φέτος ο ανταγωνισμός αναμένεται ακόμα πιο σκληρός, καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος και οι βαθμοί της Παραγουάης (μαζί με τους έξτρα πόντους του WRC) ενδέχεται να κρίνουν τον τίτλο του 2026.

Πανηγυρική εκκίνηση

Η δράση δεν περιορίζεται μόνο στο βουνό, αλλά μεταφέρεται και μέσα στην πόλη. Η Τελετή Έναρξης: Την Πέμπτη το βράδυ (27 Αυγούστου), η πανηγυρική εκκίνηση θα λάβει χώρα στο εντυπωσιακό Sambadrome της Encarnación, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής με μουσική, παρουσιάσεις οδηγών και show.

Η Διαδρομή και οι Προκλήσεις: 358 Χιλιόμετρα στο Κόκκινο Χώμα

Η φετινή διοργάνωση ανεβάζει τον πήχη της δυσκολίας και του θεάματος. Ο αγώνας αποτελείται από 22 απαιτητικές ειδικές διαδρομές που θα γίνουν σε 358,88 χλμ.

Φέτος η διαδρομή του shakedown άλλαξε και μεταφέρθηκε πλησίον του ποταμού Rio Parana. Ομάδες και πληρώματα, θα πραγματοποιήσουν την πρόβα τζενεράλε στην Ε.Δ Carmen del Parana, με τους Elfyn Evans και Scott Martin, να φεύγουν από την αφετηρία στις 17:01 το απόγευμα ώρα Ελλάδας.

Την Παρασκευή 28/8

Τα ξημερώματα προς την Παρασκευή (01:00 Ελλάδας) θα γίνει η πανηγυρική τελετή εκκίνησης στο Centro Civico Sambodromo, μια πλατεία που φιλοξενεί κάθε χρόνο το καρναβάλι στο Encarnacion.

Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (ώρες Ελλάδας), ξεκινά η μάχη με το χρονόμετρο. Το πρώτο σκέλος περιλαμβάνει τρεις επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές συν τις δύο υπερειδικές, που θα κλείνουν το κάθε loop.

Τα συνολικά χιλιόμετρα είναι 297.70. Από αυτά τα 144.32 είναι απλές διαδρομές και τα 153.38 θα γίνουν σε 8 Ε.Δ

Το Σάββατο 29/8

Η δεύτερη ημέρα είναι πιο απαιτητική. Περιλαμβάνει εννιά ειδικές διαδρομές. Οι τέσσερις είναι διπλά περάσματα. Υπάρχει και μία που είναι η υπερειδική και θα διεξαχθεί μέσα στους δρόμους του Encarnacion. Με την υπερειδική θα ολοκληρωθεί το σκέλος του Σαββάτου.

Τα συνολικά χιλιόμετρα είναι 412.06. Από αυτά τα 274.72 είναι απλές διαδρομές και τα 137.34 θα γίνουν σε 8 Ε.Δ

Την Κυριακή 30/8

Τα συνολικά χιλιόμετρα είναι 228. Από αυτά τα 159.84 είναι απλές διαδρομές και τα 68.16 θα γίνουν σε 6 Ε.Δ

Στο σύνολο του τριημέρου θα γίνουν 937.76 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 578.88 χλμ είναι απλές διαδρομές και τα 358.88 είναι ειδικές διαδρομές που θα γίνουν στο χαρακτηριστικό «κόκκινο χώμα» της Παραγουάης που κρύβει αρκετές παγίδες.

Οι χωμάτινες επιφάνειες είναι κατά βάση μαλακές και εξαιρετικά γρήγορες, ωστόσο η πρόσφυση μπορεί να αλλάξει δραματικά, ειδικά στο δεύτερο πέρασμα των αυτοκινήτων όπου δημιουργούνται βαθιά νεροφαγώματα. Οι ειδικές διαδρομές θα περάσουν μέσα από εκπληκτικά τοπία και πυκνή βλάστηση σε περιοχές όπως η Cambyretá, η Nueva Alborada, η Bella Vista, το Hohenau και το Trinidad, απαιτώντας απόλυτη συγκέντρωση και αλάνθαστες σημειώσεις από τους συνοδηγούς.

Το ερώτημα είναι αν ο Evans θα καταφέρει να εδραιώσει το προβάδισμά του