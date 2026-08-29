Σήμερα,29 Αυγούστου ξεκινάει το 2ο σκέλος του 11ου αγώνα του WRC στην Παραγουάη. Η δεύτερη ημέρα είναι πιο απαιτητική. Περιλαμβάνει εννιά ειδικές διαδρομές. Οι τέσσερις είναι διπλά περάσματα. Υπάρχει και μία που είναι η υπερειδική και θα διεξαχθεί μέσα στους δρόμους του Encarnacion. Με την υπερειδική θα ολοκληρωθεί το σκέλος του Σαββάτου.

Τα συνολικά χιλιόμετρα είναι 412.06. Από αυτά τα 274.72 είναι απλές διαδρομές και τα 137.34 θα γίνουν σε 8 Ε.Δ

Χθες Παρασκευή 28/8 έγιναν τρεις επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές συν τις δύο υπερειδικές, που έκλειναν το κάθε loop. .Συνολικά έγιναν 297.70 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 144.32 είναι απλές διαδρομές και τα 153.38 έγιναν σε 8 Ε.Δ

Στο shakedown ο Katsuta έκανε τον καλύτερο χρόνο αλλά μόλις ξεκίνησε ο αγώνας είχε τη στιγμή του.

Στην 1η και 2η ειδική διαδρομή πρώτος ήταν ο Solberg. Στην 3η, 4η και 5η ειδική διαδρομή είχαμε την έκπληξη Paddon.

Ο Hayden Paddon έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο εξαιρετικά απαιτητικό πρωινό πρώτο σκέλος του Ράλι Παραγουάης (Rally del Paraguay), Ο Νεοζηλανδός οδηγός, που έτρεχε για πρώτη φορά σε χώμα σε αγώνα του Π.Π.Ρ κατάφερε να φτάσει ως επικεφαλής στο μεσημεριανό σέρβις της Παρασκευής στην περιοχή της Encarnación. Είχε να τρέξει σε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για πρώτη φορά από το 2018.

Ο Paddon εξασφάλισε ένα σημαντικό προβάδισμα 23,9 δευτερολέπτων έναντι του Josh McErlean της M-Sport Ford. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, Elfyn Evans, ακολουθούσε σε απόσταση αναπνοής.

Τελικά στην 6η Ε,Δ επικεφαλής τέθηκε ο Evans ενώ στην 7η και 8η Ε.Δ επικεφαλής πέρασε ο Sami Pajari

Μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη ημέρα του Ράλλυ Παραγουάης αποδείχθηκε πραγματική «σφαγή» για πολλά από τα μεγάλα ονόματα, καθώς οι απρόβλεπτες συνθήκες και το σκληρό έδαφος προκάλεσαν σημαντικές ανακατατάξεις και εγκαταλείψεις.

Η καλή προσπάθεια του Takamoto Katsuta, ολοκληρώθηκε άδοξα και πολύ γρήγορα. Ο Ιάπωνας οδηγός της Toyota είχε μια άσχημη έξοδο (το αυτοκίνητό του αναποδογύρισε) στο πρωινό σκέλος, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός αγώνα.

Ο Γάλλος πολυπρωταθλητής Sébastien Ogier ξεκίνησε εντυπωσιακά. Στο τέλος της 1ης ειδικής είχε ένα κλατάρισμα στο πίσω αριστερό ελαστικό. Η ζημιά του κόστισε αρχικά πολύτιμο χρόνο και, σε συνδυασμό με περαιτέρω προβλήματα που του στοίχισαν πάνω από 5 λεπτά, αναγκάστηκε τελικά να εγκαταλείψει τον αγώνα στο πρωινό λουπ.

Ο Oliver Solberg παρότι ξεκίνησε εντυπωσιακά και τέθηκε αρχικά επικεφαλής του ράλλυ στο ξεκίνημα της ημέρας, η χαρά του δεν κράτησε πολύ. Αντιμετώπισε ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα λίγο αργότερα το οποίο του στοίχισε πάνω από 4 λεπτά, ρίχνοντάς τον εκτός της μάχης για την κορυφή. Ακολούθησαν πολλές αλλαγές στη σειρά της πρώτης δεκάδας αλλά η διαφορά του με τους πρωτοπόρους ήταν μεγάλη.

Ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία, ο Elfyn Evans κατάφερε αρχικά να επιβιώσει από το χθεσινό πρωινό χάος. Ωστόσο, η ατυχία δεν τον άφησε αλώβητο, καθώς ένα κλατάρισμα ελαστικού στην προτελευταία ειδική της ημέρας τού στέρησε το προβάδισμα, ρίχνοντάς τον στην 3η θέση της γενικής κατάταξης.

Για να καταλάβετε το χάος που επικράτησε στην πρώτη πεντάδα πλασαρίστηκε ο Domínguez με αυτοκίνητο της κατηγορίας Rally2 .

Βέβαια είχαμε εκτός τον Katsuta και με καθυστερήσεις άλλα μεγάλα ονόματα όπως ο Ogier και ο Neuville. Οι Sebastien Ogier-Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) είχαν κλατάρισμα, ενώ οι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) είχαν την ίδια τύχη, χάνοντας σχεδόν τρία λεπτά.

Η διαδρομή σήμερα