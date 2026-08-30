Όλα δείχνουν ότι οι Φινλανδοί Sami Pajari- Marko Salminen θα ανεβάσουν στην πρώτη θέση της ράμπας του τερματισμού το TOYOTA GR Yaris Rally1. Χρειάζονται λίγα μόνο χιλιόμετρα για να κερδίσουν έναν πραγματικά δύσκολο και γεμάτο παγίδες αγώνα.

Σήμερα Κυριακή 30/8, θα γίνει το τρίτο και τελευταίο σκέλος στο ράλλυ της Παραγουάης. Είναι σαφέστατα πιο μικρό τόσο σε συνολικά χιλιόμετρα όσο και σε ειδικές διαδρομές και χρειάζεται τουλάχιστον για τους πρωτοπόρους ( Pajari-Salminen) ιδιαίτερη προσοχή.

Πρώτον γιατί έχουν καλό προβάδισμα με ικανοποιητική απόσταση ασφαλείας από τους Paddon-Kennard και δεν έχουν λόγο να κινηθούν οριακά και να κάνουν το …λάθος.

Δεύτερον γιατί δεν χρειάζεται να ρισκάρουν στα «κόκκινα χώματα» που κρύβουν παγίδες.

Τα συνολικά χιλιόμετρα της Κυριακής είναι 228. Από αυτά τα 159.84 είναι απλές διαδρομές και τα 68.16 και θα γίνουν σε 6 Ε.Δ.

Τα δέκα πρώτα πληρώματα

Στο τελείωμα της σημερινής ημέρας οι αγωνιζόμενοι θα έχουν καλύψει 937.76 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 578.88 χλμ ήταν απλές διαδρομές και τα 358.88 ειδικές διαδρομές με το χαρακτηριστικό «κόκκινο χώμα» της Παραγουάης που ήταν γεμάτο παγίδες.

Χθες (Σάββατο 29/8) έγιναν 9 Ε.Δ. Τα συνολικά χιλιόμετρα ήταν 412.06. Από αυτά τα 274.72 ήταν απλές διαδρομές και τα 137.34 έγιναν σε 9 Ε.Δ

Στο πρωινό σκέλος και στις Ε.Δ 11,12 και 13 είχαν προβάδισμα οι Pajari-Salminen κατά 28.2’’ των Paddon-Kennard ενώ στην 3η θέση ακολουθούσαν οι Evans Martin. Το πλήρωμα από την Ουαλία ήταν πίσω από το δεύτερο πλήρωμα +32.7 και 55.5’’ από τους ομόσταυλούς τους.

Οι αγωνιζόμενοι εκτός των άλλων ήρθαν αντιμέτωποι με μια σφοδρή καταιγίδα που συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους. Ήταν τόσο δυνατός ο άνεμος που ξεκόλλησε τις τέντες στις οποίες στεγάζονται οι ομάδες.

Το πρωί χθες οι Sami Pajari-Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) είχαν την τύχη με το μέρος τους. Οι Hayden Paddon-John Kennard ( Hyundai i20 N Rally 1) που τους κατεδίωκαν στην SS10, μείωσαν τον ρυθμό τους γιατί πίστεψαν ότι είχαν λάστιχο. Τελικά διαπιστώθηκε ότι έκαναν λάθος αφού δεν υπήρχε κλατάρισμα.

Μια εντυπωσιακή έξοδο είχαν οι Romet Jurgenson- Siim Oja με FORD Fiesta (WRC2) ευτυχώς χωρίς ταρυματισμούς.

Λίγο μετά τα μεσάνυκτα (ώρα Ελλάδος) τελείωσε και η 17η Ε.Δ, τελευταία του β΄ σκέλους του αγώνα.

Οι Sami Pajari- Marko Salminen με συνολικό χρόνο 02.48.29.7 βρίσκονται +24.1’’ μπροστά από τους Hayden Paddon- John Kennard ενώ οι πρωτοπόροι στη βαθμολογία του WRC, Elfyn Evans- Scott Martin ακολουθούν στην 3η θέση έχοντας +32.2’’ από το πλήρωμα της Hyundai και +56.3 από τους Φινλανδούς ομόσταυλούς τους.

Τα δέκα πρώτα πληρώματα

Ο Φινλανδός οδηγός της Toyota διαχειρίστηκε εξαιρετικά το προβάδισμα που έχτισε την Παρασκευή και επιβίωσε στις απαιτητικές, γλιστερές ειδικές διαδρομές της περιοχής Itapúa, παραμένοντας το απόλυτο φαβορί ενόψει της Κυριακής.

Αν και ο αγώνας δεν έχει τελειώσει μπορούμε να πούμε ότι:

Οι Sami Pajari- Marko Salminen είναι σταθεροί και αλάνθαστοι.

Οι Hayden Paddon- John Kennard ακολουθούν οδηγώντας οριακά και περιμένουν το λάθος των Φινλανδών.

Οι Elfyn Evans- Scott Martin υιοθετούν τη στρατηγική διαφύλαξης ελαστικών. Θέλουν τους βαθμούς και μάλλον δεν ενδιαφέρονται τόσο για τους βαθμούς που πάρουν οι Pajari και Paddon οι οποίοι είναι χαμηλά στη βαθμολογία.

Χθες πολύ καλός ήταν ο Adrien Fourmaux (M-Sport Ford)

Οι Ε.Δ σήμερα

Το ενδιαφέρον όλων που είναι εκτός πεντάδας είναι οι χρόνοι που θα κάνουν στην Wolf Power Stage στην Encarnación, όπου εκεί μπορούν να κερδίσουν πολύτιμους βαθμούς.