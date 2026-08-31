Αυλαία στον 11ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Οι εντυπωσιακοί Sami Pajari- Marko Salminen (TOYOTA GR Yaris Rally1) κατάφεραν να κερδίσουν έναν αρκετά δύσκολο αγώνα που έβγαλε εκτός μάχης αρκετά πρωτοκλασάτα ονόματα.

Η μεγάλη έκπληξη ήταν η δεύτερη θέση των Hayden Paddon- John Kennard (HYUNDAI i20 N Rally1) που μετά από απουσία αρκετών ετών επέστρεψαν στους αγώνες της πρώτης κατηγορίας και εντυπωσίασαν τόσο με την κατάκτηση της 2ης θέσης όσο και με τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό με τον οποίο κινήθηκαν.

Στην τρίτη θέση της γενικής τερμάτισαν οι Adrien Fourmaux- Alexandre Coria (HYUNDAI i20 N Rally1) οι οποίοι έδωσαν αρκετούς βαθμούς στην ομάδα τους και στέρησαν από την ομάδα της Toyota να πανηγυρίσει την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου στην Παραγουάη.

Τρία είναι τα σημαντικά θέματα

Το πρώτο η 3η συνεχόμενη νίκη των Pajari-Salminen. Κέρδισαν το WRC Delfi Rally Estonia, το WRC Secto Rally Finland και το WRC ueno Rally del Paraguay. Τρείς συνεχόμενοι αγώνες, τρείς συνεχόμενες νίκες.

Το δεύτερο είναι η επίδοση των Hayden Paddon-John Kennard. Κέρδισαν την δεύτερη θέση μετά από απουσία 7 ½ ετών. Τελευταία φορά που ανέβηκαν στο βάθρο ήταν στο Ράλλυ Αυστραλίας το 2018. Πέτυχαν έναν άθλο. Με μεγάλη διαφορά από το 3ο πλήρωμα τερμάτισαν χωρίς προβλήματα και χωρίς εξάρσεις. Μπορούμε να πούμε ότι οδήγησαν γρήγορα αλλά και συντηρητικά. Οι Νεοζηλανδοί εντυπωσίασαν και τους επικεφαλής της ομάδας της Hyundai. Μπορεί οι Paddon-Kennard να μην τρέξουν στον επόμενο αγώνα στη Χιλή όμως έθεσαν γερές βάσεις για να γίνουν βασικοί στην κορεάτικη ομάδα.

Το τρίτο ήταν η διπλή ατυχία των Takamoto Katsuta- Aaron Johnston. Την πρώτη ημέρα, στην πρώτη ειδική είχαν έξοδο και εγκατέλειψαν. Συνέχισαν την επομένη αλλά χωρίς να μετράει η παρουσία τους στη Α κατηγορία. Σήμερα Κυριακή, στην προτελευταία ειδική είχαν και πάλι μια καταστροφική έξοδο.

Χτύπησαν σε μια πέτρα που βρέθηκε στο δρόμο τους και στη συνέχεια αφού έκαναν αρκετές τούμπες σταμάτησαν σε μια κολόνα ηλεκτροδότησης. Το Toyota GR Yaris Rally1 έγινε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Ο οδηγός και συνοδηγός βγήκαν μόνοι τους από το κατεστραμμένο αγωνιστικό αλλά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Δείτε το σχετικό θέμα με το βίντεο: https://www.zougla.gr/automoto/racing/deite-tin-entyposiaki-exodo-tou-takamoto-katsuta-sto-rally-tis-paragouais-vinteo/

Έξοδο είχαν και οι Jon Armstrong-Eoin Treacy. Στην 20η Ε.Δ έσπασαν την πίσω αριστερή ανάρτηση και έμειναν θεατές.

Στο WRC2, οι Diego Dominguez-Rogelio Penate κατέκτησαν την πρώτη τους νίκη στην 2η κατηγορία. Ο τοπικός Dominguez δεν έκρυψε τη χαρά του κυρίως γιατί η νίκη αυτή ήταν στην πατρίδα του.

Την τριάδα συμπλήρωσαν οι Gus Greensmith-Jonas Andersson και Alejandro Galanti Marcelo Toyotoshi, στο παρθενικό τους βάθρο στην κατηγορία. Η εγκατάλειψη των Armstrong-Byrne, ευνόησε τους Taylor Gill-Daniel Brkic που τερμάτισαν μέσα στην πρώτη δεκάδα και κέρδισαν τον πρώτο του βαθμό σε επίπεδο γενικής κατάταξης..

Οι δέκα πρώτοι μετά τον τερματισμό