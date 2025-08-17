Του Π.Χαλάτση

Μετά τα ατέλειωτα άλματα στο Ράλλυ της Φινλανδίας και τις καταπονήσεις στη σπονδυλική στήλη για τα πληρώματα που συμμετείχαν στον αγώνα, οι διακοπές των δύο εβδομάδων ήταν επιβεβλημένες,

Οι αγωνιζόμενοι μόλις έπεσε η καρό σημαία στη Φινλανδία, την Κυριακή στις 3 Αυγούστου, έβγαλαν φόρμες και κράνη και ξεκίνησαν τις ολιγοήμερες διακοπές τους.

Αυτές τις ημέρες επιστρέφουν στη βάση τους προκειμένου να ξεκινήσουν δοκιμές στην Παραγουάη. Είναι ο 10ος αγώνας του WRC και εδώ χρειάζονται δοκιμές και γραψίματα των ειδικών διαδρομών από την αρχή γιατί είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του WRC που γίνεται αγώνας του ΠΠΡ στην Παραγουάη.

Το Rally del Paraguay έχει το κέντρο του αγώνα κοντά στα σύνορα με την Αργεντινή, στην πόλη Encarnaciοn. Οι διοργανωτές υπόσχονται να προσφέρουν έναν άριστα οργανωμένο αγώνα με ειδικές που έχουν μείγμα από ομαλές κόκκινες χωμάτινες διαδρομές αλλά και δύσκολες πουν είναι τεχνικές μέσα από πυκνή βλάστηση. Η επιφάνεια των δρόμων είναι ως επί το πλείστων μαλακή και γρήγορη. Προσοχή χρειάζονται οι βαθιές αυλακώσεις και οι αλλαγές στην επιφάνεια.

Με μια θερμή υποδοχή και ένα φρέσκο σετ διαδρομών άγνωστων στο μεγαλύτερο μέρος του γκρουπ, η Παραγουάη είναι ένα άλμα στο άγνωστο – και η τέλεια διαδρομή για εκπλήξεις.

Ο αγώνας περιλαμβάνει 19 Ε.Δ συνολικού μήκους 335.22 χλμ. Είναι λίγο μικρότερο σε μήκος από το φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025.

Το shakedown είναι προγραμματισμένο να γίνει την Πέμπτη 28 Αυγούστου ενώ ο αγώνας ξεκινάει την Παρασκευή 29 Αυγούστου. Το πρώτο σκέλος περιλαμβάνει και τη μεγαλύτερη ειδική διαδρομή του αγώνα, μήκους 30 χλμ. Θα γίνουν συνολικά 140.90 χλμ. Το Σάββατο, 30 Αυγούστου θα γίνουν 113.60 αγωνιστικά χλμ και την Κυριακή 31 Αυγούστου θα γίνουν 80.72 χλμ. Η power stage έχει μήκος 18.50 χλμ.