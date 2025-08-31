Του Π. Χαλάτση

Μετά από 19 Ε.Δ συνολικού μήκους 335.22 χλμ το γαλλικό δίδυμο Sebastien Ogier- Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally 1) ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου και κέρδισε πολύτιμους βαθμούς που του δίνουν τώρα την ελπίδα για έναν ακόμη παγκόσμιο τίτλο.

Η τελευταία ειδική διαδρομή, η Wolf Power Stage σίγουρα δεν ήταν καλή για τους Γάλλους. Άρχισε να βρέχει και ο δρόμος γλιστρούσε υπερβολικά. Οι Γάλλοι οδήγησαν προσεκτικά γιατί ήθελαν τη νίκη στον αγώνα και όχι τη νίκη στην Power Stage. Είχαν «χτίσει» μια διαφορά 40 δευτερολέπτων από το δεύτερο πλήρωμα και είχαν το περιθώριο της διαχείρισης του ρυθμού τους.

Τελικά κέρδισαν με διαφορά 26.2 δευτερολέπτων από τους ομόσταυλούς τους Elfyn Evans- Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally 1) που ευνοήθηκαν και αυτοί από την κακή απόδοση των Andrien Fourmoux- Alefandre Coria (Hyundai i20 Rally1) στην τελευταία ειδική.

Τα δέκα πρώτα πληρώματα

Οι Fourmoux- Coria είχαν στο τσεπάκι τους τη 2η θέση στη γενική κατάταξη αλλά η τελευταία ειδική ήταν ότι χειρότερο μπορούσαν να πετύχουν. Από τη 2η θέση έπεσαν στην τρίτη θέση.

Έτσι ευνοήθηκαν οι Elfyn Evans- Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally 1) που πέρασαν στη 2η θέση και οι Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Rally1) που ανέβηκαν στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου.

Μετά τον αγώνα στην Παραγουάη η βαθμολογία άλλαξε ωστόσο οι Ουαλοί εξακολουθούν να έχουν τους περισσότερους βαθμούς.

Η βαθμολογία στις εργοστασιακές ομάδες