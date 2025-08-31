Του Περικλή Χαλάτση

Στο τέλος της πρώτης ημέρας, την Παρασκευή, 29 Αυγούστου, το Φινλαδικό πλήρωμα Rovanpera – Halttunen, μετά τα κλαταρίσματα των εκπληκτικών Andrien Fourmoux- Alefandre Coria και Ott Tanak- Martin Jarveoja Estonia (Hyundai i20 Rally1), βρέθηκε στην 1η θέση του αγώνα. Οι Fourmoux- Coria την Παρασκευή είχαν ένα κλαταρισμένο λάστιχο και από πρώτοι πέρασαν στη 2η θέση. Οι Φινλανδοί που έκαναν όχι γρήγορο αγώνα, βρέθηκαν πρώτοι.

Ο Rovanpera όταν ρωτήθηκε πως βλέπει τον αγώνα είπε ότι ίδιος δεν ήταν γρήγορος και το Σάββατο θα άλλαζε ρυθμό. Στο μεταξύ οι Sebastien Ogier- Vincent Landais που έδιναν μαθήματα τακτικής, άρχισαν να πυροβολούν και να κερδίζουν τις ειδικές διαδρομές.

Το Σάββατο, 30 Αυγούστου, μέχρι την 13η Ε.Δ ο Rovanpera είχε χρόνο 1.57.59.8 και ο Ogier 1.58.14.2. Υπήρχε μια καλή διαφορά σχεδόν 14 δευτερολέπτων ανάμεσα στον Φινλανδό και το Γάλλο που είχε ήδη αρχίσει τους «πυροβολισμούς» και πίεζε το φινλανδικό δίδυμο. Μετά τα κλαταρίσματα και την απογοήτευση των Fourmoux- Coria και Tanak- Jarveoja, σειρά για να απογοητευθούν είχαν οι Φινλανδοί Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally 1).

Η 14η ειδική διαδρομή ήταν καταστροφική. Ένα σκασμένο ελαστικό δύο ειδικές πριν το κλείσιμο της ημέρας, άλλαξε και πάλι τη σειρά των πρωτοπόρων. Ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε ξεκινήσει από την 4η θέση, 17,8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Rovanpera. Στο τέλος της χθεσινής ημέρας οι Γάλλοι Sebastien Ogier- Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally 1) ήταν επικεφαλής του Rally del Paraguay και οι Φινλανδοί έπεσαν στην 6η θέση.

Οι Ogier- Landais πέρασαν στην πρώτη θέση και οι Γάλλοι Fourmoux- Coria στη 2η θέση. Ταυτόχρονα από ένα σκαλοπάτι ανέβηκαν οι Elfyn Evans- Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally 1) , Ott Tanak- Martin Jarveoja Estonia (Hyundai i20 Rally1) και Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Rally1)

Η πρώτη δεκαδα πριν το 3ο σκέλος

Ο Sébastien Ogier, οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, πάει για νίκη. Ο κύριος σκοπός του δεν είναι η νίκη στην Παραγουάη αλλά η κατάκτηση του 9ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στο WRC.

Άτυχος ήταν ο Josh McErlean. Ο Ιρλανδός βρισκόταν στην 7η θέση. Είχε όμως στην SS9 και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στην απλή διαδρομή προς την SS10, με ζημιά στην ποδιά κάτω από τον κινητήρα.

Αλλά και ο Gregoire Munster εγκατέλειψε στην απλή διαδρομή από την SS10 στην SS11. Και φυσικά αυτό ήταν ένα δυνατό χτύπημα στην αγωνιστική ομάδα της Ford αφού τα δύο Puma Rally 1 είναι εκτός μάχης.

Η βαθμολογία μέχρι σήμερα

Στη βαθμολογία μέχρι και τον 9ο αγώνα προηγούνταν οι Elfyn Evans- Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally 1) με 176 βαθμούς. Με 173 βαθμούς ήταν οι Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally 1) και στην τρίτη θέση με 163 βαθμούς ακολουθούσαν οι Sebastien Ogier- Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally 1) που έχουν βάλει στόχο το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Γάλλος Sebastien Ogier που έχει ήδη οκτώ παγκόσμια πρωταθλήματα στο WRC θέλει να αποχωρήσει από την ενεργό δράση αλλά με εννέα παγκόσμιους τίτλους.

Ίδιους βαθμούς με τους Γάλλους είχαν και οι Εσθονοί Ott Tanak- Martin Jarveoja Estonia (Hyundai i20 Rally1) ενώ την πρώτη πεντάδα στο βαθμολογικό πίνακα κλείνουν οι Βέλγοι Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Rally1) με 125 βαθμούς.

Αυλαία σήμερα στην Παραγουάη

Το αγωνιστικό σύνολο στην Παραγουάη είναι 19 Ε.Δ, μήκους 335.22 χλμ. Μέχρι σήμερα έγιναν 254.5 km σε 15 Ε.Δ. Απομένουν μόνο τέσσερις μήκους 80.72 km. Λογικά θα κερδίσουν οι Sebastien Ogier- Vincent Landais , οι οποίοι όμως παίρνουν ρίσκα. Το μεγαλύτερο είναι ότι δεν έχουν στο πορτ μπαγκάζ δύο ρεζέρβες αλλά μία.

Από την μια είναι πιο γρήγοροι λόγω μικρότερου βάρους. Μάλιστα χθες κέρδισαν τις τέσσερις από τις επτά ειδικές διαδρομές.

Από την άλλη όμως αν μέσα στις τέσσερις ειδικές διαδρομές που απομένουν έχουν δύο κλαταρισμένα λάστιχα, τότε θα χάσουν τη νίκη.

Ο Εσθονός Ott Tanak είχε απόλυτο δίκιο όταν χθες είπε ότι είναι κρίμα να χάνεται ένας τίτλος από τα κλαταρισμένα λάστιχα.

Να δούμε τις ειδικές που απομένουν.

Ο αγώνας ξεκινάει στις 08.29 το πρωί στην Παραγουάη (14.29 ώρα Ελλάδος)

Στο WRC2, ο Oliver Solberg συνέχισε την αντεπίθεσή του μετά το κλατάρισμα που υπέστη την Παρασκευή. Ανέβηκε στην 4η θέση στην κατηγορία του. Λίγο πριν το τέλος της χθεσινής ημέρας ένα κλατάρισμα στο εμπρός αριστερό ελαστικό του Nikolay Gryazin, ανέβασαν τον Σουηδό δεύτερο. Πρώτος είναι πριν ξεκινήσει το τρίτο και τελευταίο μέρος του αγώνα ο Robert Virves και στην 3η θέση ο Yohan Rossel.