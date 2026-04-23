Του Περικλή Χαλάτση

Από την Κροατία στην καρδιά του Ατλαντικού. Πενήντα εννέα πληρώματα ξεκινούν ένα δύσκολο αγώνα τεσσάρων ημερών που θα καλύψουν σε σύνολο 1309.16 χλμ. Από αυτά τα 1007.86 είναι απλές διαδρομές και τα 301.30 είναι ειδικές διαδρομές.

Το σύνολο των ειδικών διαδρομών είναι 18. Σήμερα Πέμπτη θα γίνει η εντυπωσιακή υπερειδική διαδρομή στο Λας Πάλμας, μήκους 1.89 χλμ. Η υπερειδική γίνεται μέσα στο στάδιο και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προσφέρει άφθονο θέαμα στους θεατές.

Όμως ο πραγματικός αγώνας ξεκινάει από αύριο Παρασκευή 24/4. Θα γίνουν 7 Ε.Δ μήκους 108.79 χιλιομέτρων ( το σύνολο της αυριανής ημέρας θα είναι 521.16 χιλιόμετρα).

Το Σάββατο (25/4) θα γίνουν 6 Ε.Δ μήκους 112.22 χλμ ( σύνολο ημέρας 523.18 χλμ)

Την Κυριακή (26/4) θα γίνουν 4 Ε.Δ μήκους 78.40 χλμ ( σύνολο ημέρας 260.46 χλμ)

Οι δρόμοι που θα γίνει ο αγώνας είναι στενοί. Οι ειδικές όμως είναι γρήγορες και τεχνικές. Χρειάζονται καλές σημειώσεις.

Ο φετινός αγώνας έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι εορταστικός αφού συμπληρώνονται πενήντα χρόνια από την πρώτη φορά που διεξήχθη ο αγώνας, το μακρινό 1976.

Αρχικά η Οργάνωση είχε δώσει το πρόγραμμα με 322,61 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Όμως τον περασμένο Μάρτιο, το νησί χτυπήθηκε από την κακοκαιρία Therese. Οι ειδικές του αγώνα επηρεάστηκαν ελάχιστα, ωστόσο κάποιες από αυτές συρρικνώθηκαν. Έτσι ο αγώνας από τα 322.61 χλμ περιορίστηκε στα 301.30.

Τρείς οδηγοί, ο Katsuta, ο Evans και ο Neuville θέλουν νίκη. Ο καθένας έχει διαφορετικό λόγο. Και ο Ogier θα διεκδικήσει το βάθρο. Όμως για τον Γάλλο οι βαθμοί δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία αφού δεν συμμετέχει σε όλο το αγωνιστικό πρόγραμμα.

Η απροσδόκητη νίκη του Takamoto Katsuta στην Κροατία, τον έφερε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 81 βαθμούς. Ο Γιαπωνέζος θέλει τη νίκη για να ανοίξει το βαθμολογική διαφορά. Είπε όμως ότι θέλει ηρεμία και απόλυτη συγκέντρωση. Αποφεύγει συνειδητά να σκέφτεται τη βαθμολογία. Όταν ρωτήθηκε πως αισθάνεται που προηγείται στη βαθμολογία είπε:

«Προσπαθώ πραγματικά να μην το σκέφτομαι. Θέλω απλώς να κάνω το καλύτερο δυνατό σε κάθε ράλι»

Ο Evans που ήταν επικεφαλής της βαθμολογίας πέρασε με 74 βαθμούς στη 2η θέση. Επειδή θέλει να κλείσει τη ψαλίδα έχει βάλει στόχο το πρώτο σκαλί του βάθρου.

Νίκη όμως στη Κανάρια νησιά θέλει και ο πρώτος οδηγός της Hyundai. O Thierry Neuville μετά το λάθος που έκανε στην Κροατία στην τελευταία ειδική είπε ότι θέλει μαζί με τον συνοδηγό του να κάνουν τους πάντες περήφανους. Για τον αγώνα είπε ότι ίσως είναι το πιο “καθαρό” ασφάλτινο ράλι, με πολύ υψηλό grip». Οι δρόμοι μοιάζουν με πίστα και είναι πολύ απαιτητικοί στις σημειώσεις. Στη βαθμολογία οι Βέλγοι έχουν μόνο 25 βαθμούς. Είναι αρκετά χαμηλά. Περισσότερους βαθμούς έχει ο ομόσταυλός του Adrien Fourmaux (49β.)

Στην πρώτη πεντάδα του βαθμολογικού πίνακα βρίσκονται ακόμη δύο οδηγοί της Toyota. Είναι ο Oliver Solberg (68β.) και ο Sami Pajari (52β.) . Ο πρώτος (Solberg) έκανε -με εξαίρεση το Ράλλυ στο Μόντε Κάρλο- αρκετά λάθη και τώρα θέλει να επανορθώσει. Ο δεύτερος (Pajari) δείχνει να μην ψάχνει απλά το βάθρο αλλά την πρώτη θέση.

Στον αγώνα αυτό επιστρέφει στον «στίβο» ο Danny Sordo. Να σας θυμίσουμε ότι την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου του 2024 ο Sordo, ήταν τρίτος γενικής στην Power Stage του ράλι Ακρόπολις Από τότε έχουν περάσει 19 μήνες. Ο Ισπανός θα οδηγήσει στα Κανάρια νησιά το τρίτο i20 N Rally1.

Ο Ισπανός δήλωσε ότι είναι χαρούμενος γιατί επιστρέφει στην Hyundai και μάλιστα σε έναν αγώνα που γίνεται στην πατρίδα του. Η τελευταία φορά που ο Sordo έτρεξε στα Κανάρια Νησιά, ήταν όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στην καριέρα του. Ήταν το 2005. Με ένα Citroen C2 S1600, έχοντας στο δεξί μπάκετ τον πολύπειρο Marc Marti τερμάτισε δεύτερος γενικής.

Ο καιρός θα είναι καλός. Οι ομάδες εκτιμούν ότι έχουν κάνει τη σωστή επιλογή των ελαστικών.

Σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός θα είναι νεφελώδης αλλά δεν θα βρέξει.

Αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο, θα έχει ηλιοφάνεια με 22 βαθμούς.

Και την Κυριακή το σκηνικό θα είναι παρόμοιο. Σίγουρα σε σχέση με τον αγώνα στην Κροατία οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες.

Η βαθμολογία των οδηγών

Η βαθμολογία των κατασκευαστών

Στους κατασκευαστές, τα πρωτεία διατηρεί η Toyota Gazoo Racing WRT με 206 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Hyundai με 141, τρίτη η δεύτερη ομάδα της Toyota με 55 και τελευταία η M-Sport Ford με 49.

Το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας