Του Περικλή Χαλάτση

Στην τελευταία ειδική, στην Power Stage, θα κριθεί όπως όλα δείχνουν, ο νικητής του Rally Islas Canarias.

Μετά από 14 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 222.χλμ, οι Γάλλοι Sébastien Ogier- Vincent Landais είναι επικεφαλής του αγώνα αλλά έχοντας ένα οριακό προβάδισμα. Όταν ξεκίνησε χθες το πρωί το 2ο σκέλος η διαφορά τους από τους Oliver Solberg- Elliott Edmondson ήταν 8,9 δευτερόλεπτα. Το βράδυ της ίδιας ημέρας η διαφορά τους είχε μειωθεί στα 3.8 δευτερόλεπτα.

Σήμερα απομένουν μόνο τέσσερις ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 78.40 χιλιομέτρων. Μπορεί ο Ogier να είναι ο άρχοντας της ασφάλτου και να ελέγχει το ρυθμό που θα ακολουθήσει όμως ο Σουηδός δεν σηκώνει το πόδι από το γκάζι ακόμη και στις γλιστερές ειδικές διαδρομές. Στους μεταβαλλόμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους στα Κανάρια Νησιά, ένα λάστιχο αρκεί για να φέρει την ανατροπή.

Στις 09.30 ώρα Ελλάδος ξεκινάει η 1η από της τέσσερις ειδικές διαδρομές που απομένουν. Τα 3.8 δευτερόλεπτα που έχουν διαφορά οι δύο ομόσταυλοι δεν δίνουν ασφάλεια νίκης στον Ogier. Θέλει συγκέντρωση και φυσικά τύχη για να κερδίσουν σήμερα οι Γάλλοι.

Στο τέλος της χθεσινής ημέρας πέντε Yaris βρίσκονταν στις πέντε πρώτες θέσεις.

Πίσω από τους Oliver Solberg- Elliott Edmondson ακολουθούν οι Elfyn Evans- Scott Martin (3η γενικής), Sami Pajari- Marko Salminen και Takamoto Katsuta- Aaron Johnston.

Στην 6η θέση βρίσκεται το πρώτο Hyundai με τους Adrien Fourmaux- Alexandre Coria, στην 7η θέση ακολουθούν οι Dani Sordo- Candino Carrera και στην 8η θέση βρίσκονται οι Βέλγοι Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe.

Η δεκάδα μετά το τέλος της χθεσινής ημέρας

Μια άτυχη στιγμή – για δεύτερη φορά στο Rally Islas Canarias είχε ο Jon Armstrong.

Την Παρασκευή είχε έξοδος και έπεσε στην 11η θέση. Το Σάββατο, στην 13η Ε.Δ, ακούμπησε ελαφρά τη μπαριέρα. Είχε μια μικρή έξοδο αλλά ευτυχώς τον επανέφεραν στο δρόμο οι θεατές και έφτασε στον τερματισμό με μικρές ζημιές.

Στο WRC2 προηγούνται σταθερά οι Yohan Rossel- Arnaud Dunand με Lancia.

Στο WRC 3 προηγούνται οι Tymek Abramowski- Jakub Wrobel με FORD Fiesta Rally3

