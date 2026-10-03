Μετά από ένα ρεσιτάλ οδήγησης οι Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe στο τέλος της χθεσινής ημέρας κατάφεραν να τεθούν επικεφαλής του αγώνα. Οι Adrien Fourmaux- Alexandre Coria που ήταν πρωτοπόροι περιορίστηκαν για 0.4’’ στη 2η θέση. Στους σκληρούς χωματόδρομους του ιταλικού νησιού, ο Γάλλος Adrien Fourmaux από την 3η Ειδική Διαδρομή κάνοντας καλή διαχείριση των ελαστικών βρισκόταν στην πρώτη θέση. Τελικά χθες ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024 ανέβασε ρυθμό στις δύο τελευταίες Ε.Δ, κάλυψε τη διαφορά των 4,7 και για 0.4’’ έγινε …αρχηγός.

Το Ράλλυ Σαρδηνίας μπαίνει σήμερα Σάββατο, στην πιο κρίσιμη φάση του. Το μενού περιλαμβάνει έξι απαιτητικές Ε.Δ συνολικού μήκους 123,66 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Ο αγώνας ξεκινάει στις 09.01 ( ώρα Ελλάδος) με την ειδική Lerno – Sa Conchedda – Monti di Ala και ίσως σήμερα κριθεί ο Παηκόσμιος Πρωταθλητής 2026.

Οι Ε.Δ σήμερα

Στο δεύτερο σκέλος του αγώνα δεν είχαμε αλλαγή μόνο στην πρώτη θέση. Οι Sami Pajari- Marko Salminen ενώ έδειχνε ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει περιορίστηκε στην 5η θέση. Πίσω από τους Neuville- Wydaeghe, ακολουθούν οι Fourmaux- Coria ενώ στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης βρίσκονται οι Oliver Solberg-Eliott Edmondson.

Οι πρωτοπόροι στη βαθμολογία του πρωταθλήματος Elfyn Evans-Scott Martin βρίσκονται στην 6η θέση. Σίγουρα κάνουν αγώνα τακτικής και προσπαθούν να βρίσκεται μέσα στον ανταγωνισμό έχοντας τις μικρότερες απώλειες. Για την ώρα διατηρούνται πρώτοι στην προσωρινή βαθμολογία με 238 βαθμούς, έναντι 224 των Solberg-Edmondson και 223 των Pajari-Salminen. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Elfyn Evans είχε τον άχαρο ρόλο να «καθαρίζει» το δρόμο και αρκετές φορές δυσκολεύτηκε να βρει πρόσφυση.

Χρόνοι -διαφορές

Εάν τα δύο πληρώματα της Hyundai συνεχίσουν να έχουν το 1-2 και οι Βρετανοί ανέβουν μια θέση τότε θα κερδίσουν τον πρώτο τους παγκόσμιο τίτλο.

Τους δικούς τους υπολογισμούς κάνουν και Σουηδοί που το πιθανότερο είναι να πιέσουν σήμερα και να ανέβουν μια ακόμη θέση.

Στο δεύτερο σκέλος του αγώνα είχαμε αρκετά κλαταρίσματα που άλλαξαν τη γενική κατάταξη. Κλαταρίσματα είχαν οι Ogier-Landais (έχασε 25 δευτερόλεπτα) και Sordo- Saiz στην SS3 (το πλήρωμα της Hyundai είχε περιορισμένη ορατότητα καθώς μπροστά τους ήταν οι Virves-Viilo). To μεγάλο “μπαμ” έγινε μια ειδική αργότερα. Στην SS4 χρόνο από σκασμένα ελαστικά έχασαν οι Sesks- Francis, Armstrong-Byrne και Katsuta-Johnston.

Ο Josh McErlean κράτησε τη σημαία της M-Sport Ford ψηλά, τερματίζοντας στην 7η θέση. Αντίθετα, η μέρα έκλεισε άδοξα για τον Dani Sordo. Το Hyundai του Ισπανού στην τελευταία ειδική βγήκε εκτός δρόμου. Χτύπησε ένα τσιμεντένιο στηθαίο και βρέθηκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει.

Ευτυχώς τόσο ο ίδιος όσο και η συνοδηγός του Patricia Sáiz, είναι καλά στην υγεία τους.

Μια άτυχη στιγμή είναι και ο Amstrong αλλά ευτυχ’ως χωρίς απώλειες

Ο Thierry Neuville είπε ότι έκανε καλή διαχείριση ελαστικών και αυτό τον βοήθησε να περάσει στην πρώτη θέση.

Ο Fourmaux έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του στο Rally1, κερδίζοντας την 2η και 5η Ε.Δ. Στο τέλος είπε ότι απέφυγε τις παγίδες και είναι ευχαριστημένος

Ο Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) παρά το γεγονός ότι είχε κλατάρισμα και έχασε χρόνο συνέχισε τον ρυθμό που ήθελε και ανέβηκε στην 3η θέση. Παράλληλα, έχτισε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του στο πρωτάθλημα, τερματίζοντας 27,9 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Sami Pajari (5ος) και 56,6 δευτερόλεπτα μακριά από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Elfyn Evans.