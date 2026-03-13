Του Περικλή Χαλάτση

Στις 08.03 ( 07.03 ώρα Ελλάδος) ξεκίνησε σήμερα η πρώτη Ε.Δ του 2ου σκέλους του Safari Rally Kenya 2026 . Οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν συνολικά 385.39 χλμ από τα οποία τα 248.20 είναι απλές διαδρομές. Τα 137.19 χλμ θα γίνουν σε οκτώ ειδικές διαδρομές. Το πόσο δύσκολες θα είναι αυτές οι ειδικές θα εξαρτηθεί από τον καιρό. Γιατί αν και σήμερα σημειωθεί μια ξαφνική καταιγίδα -όπως έγινε χθες- τότε δεν θα δούμε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αλλά μια προσπάθεια των πληρωμάτων για να μην βουλιάξουν στη λάσπη.

Η χθεσινή ημέρα είχε μόνο δύο Ε.Δ με λίγα χιλιόμετρα που δεν φαίνονταν να είναι δύσκολα. Όμως η ξαφνική νεροποντή στην περιοχή γύρω από τη Naivasha, μετέτρεψε σε κόλαση τη ζωή των πληρωμάτων. Ενώ πάντα οι διαφορές στους χρόνους των πρώτων πληρωμάτων, μετριόταν σε λίγα δευτερόλεπτα, χθες η διαφορά των πρώτων Oliver Solberg- Elliott Edmondson με τους δεύτερους Elfyn Evans- Scott Martin ήταν περισσότερο από μισό λεπτό.

Οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson έκαναν 30.18.6 και οι Elfyn Evans- Scott Martin 30.51.9. Δηλαδή διαφορά +33.3 δευτερολέπτων. Για να καταλάβετε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα, ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Sébastien Ogier (συνοδηγός Vincent Landais) έχασε σχεδόν ένα λεπτό στη προσπάθεια του να ξεκολλήσει από το βάλτο. Οι Γάλλοι έκαναν χρόνο 31.23.7 δηλαδή η διαφορά τους από τους πρώτους σε μόλις δύο ειδικές διαδρομές είναι 1.05.1.

Χθες, πληρώματα και μηχανές δοκιμάστηκαν σκληρά. Ο αντίπαλος δεν ήταν τα χρονόμετρα αλλά η λάσπη που σε αρκετές περιπτώσεις «ρουφούσε» τα αυτοκίνητα. Οι οδηγοί έκαναν μανούβρες για να μείνουν στην πορεία και να μην εγκαταλείψουν στους λασπωμένους και γεμάτα χαντάκια δρόμους.

Οι συνοδηγοί σταμάτησαν να διαβάζουν τις σημειώσεις τους. Το μόνο που προσπαθούσαν ήταν να βοηθήσουν τους οδηγούς να βγουν από τη λάσπη ενώ πολλές φορές η ορατότητα ήταν στο απόλυτο μηδέν.

Οι θεατές ανέφεραν ότι δεν έβλεπαν ράλλυ αλλά ταινία τρόμου. Ήταν ένας αγώνας επιβίωσης. Οι πιο έμπειροι οδηγοί δεν πίεζαν τα αυτοκίνητα τους ενώ αυτοί που τόλμησαν κάτι πιο γρήγορα, κόλλησαν στη λάσπη ή βγήκαν από το δρόμο. Στο Shakedown που οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές πέρασαν 46 πληρώματα ενώ στο τέλος της χθεσινής ημέρας έφθασαν στο παρκ φερμέ 39 πληρώματα. Η χθεσινή ημέρα μόνο καλή δεν ήταν.

Το αφρικανικό τοπίο απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί το Ράλι Σαφάρι θεωρείται ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του πρωταθλήματος.

Σήμερα θα γίνουν οι παρακάτω ειδικές διαδρομές. Η πρώτη ειδική Camp Moran 2 με απόφαση της οργανωτικής επιτροπής ακυρώθηκε αφού οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν άσχημες.

Σήμερα υπάρχουν αρκετά δύσκολα κομμάτια αλλού ανηφορικά και αλλού απότομα κατηφορικά με πολλές πέτρες. Εάν δεν βρέξει θα δούμε αγώνα. Αν βρέξει τότε θα αλλάξει και η στρατηγική.

Οι Solberg- Edmondson έχουν ένα καλό προβάδισμα και η λογική λέει ότι θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τις διαφορές με τους αντιπάλους τους και δεν θα πρέπει να ρισκάρουν χωρίς λόγο.

Θα περιμένουμε να δούμε τη σημερινή εξέλιξη του αγώνα.