Του Περικλή Χαλάτση

Πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε το 3o σκέλος του γεμάτο εκπλήξεις Rally στην Kenya και όλα είναι ανοικτά για τη νίκη. Οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson μετά από 10 ειδικές διαδρομές προηγούνται μόλις ένα δευτερόλεπτο από τους Γάλλους Sébastien Ogier- Vincent Landais ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολουθούν οι Elfyn Evans- Scott Martin και Sami Pajari- Marko Salminen.

Σήμερα θα γίνουν 6 Ε.Δ ( τρείς επαναλαμβανόμενες) συνολικού μήκους 122.72 χλμ. και αν δεν υπάρξουν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τότε θα δούμε έναν καλό αγώνα.

Την Πέμπτη η καταρρακτώδης βροχή έφερε το χάος ενώ χθες (Παρασκευή) ακυρώθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών η 3η Ε.Δ που ήταν και η πρώτη στο 2ο σκέλος του αγώνα.

Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα είχε 10 ειδικές διαδρομές αλλά έγιναν οι εννέα. Οι Solberg- Edmondson κέρδισαν μόνο την πρώτη ειδική αλλά δημιούργησαν μια μεγάλη απόσταση ασφαλείας. Από τέσσερις ειδικές κέρδισαν οι Ogier- Landais και Pajari- Salminen. Οι Elfyn Evans- Scott Martin αν και δεν κέρδισαν καμία ειδική βρίσκονται στην 3η θέση της γενικής κατάταξης.

Πριν ξεκινήσει η σημερινή ημέρα τα τρία πρώτα πληρώματα είχαν τους παρακάτω χρόνους.

Oliver Solberg- Elliott Edmondson 1.33.50.2

Sébastien Ogier- Vincent Landais 1.33.51.2

Elfyn Evans- Scott Martin 1.34.10.7

Στην 4η θέση βρίσκονται οι Sami Pajari- Marko Salminen και την πρώτη πεντάδα κλείνουν οι Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe με HYUNDAI i20 N Rally1.

Οι ειδικές διαδρομές του Σαββάτου

Τη χθεσινή ημέρα με εξαίρεση την 3η Ε.Δ που ακυρώθηκε μπορούμε να πούμε ότι ο αγώνας ήταν καλός. Ο Solberg ξεκίνησε την ημέρα με ένα άνετο πλεονέκτημα. Το προβάδισμα που είχε. Όμως αυτή τη μεγάλη διαφορά των δευτερολέπτων που είχε, την έχασε όταν είχε μια έξοδο και ένα κατεστραμμένο λάστιχο.

Έκανε ένα λάθος σε μια δεξιά στροφή και βρέθηκε μέσα στους θάμνους. Από αυτό το λάθος έχασε 10 δευτερόλεπτα.

Στη μάχη για το βάθρο βρίσκεται επίσης ο Elfyn Evans, ενώ οι Thierry Neuville και Adrien Fourmaux προσπαθούν να μειώσουν τη διαφορά για τη Hyundai.

Κλατάρισμα μπροστά δεξιά έριξαν τους

Οι Katsuta-Johnston μετά από ένα σκασμένο λάστιχο έπεσαν στην 7η θέση.

Πρώτοι στο WRC2 είναι οι Virves-Viilo με Skoda Fabia RS Rally2. Οι Greensmith-Andersson είχαν πρόβλημα στο κιβώτιο του Yaris Rally2