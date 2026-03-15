Του Περικλή Χαλάτση

Δύο ειδικές διαδρομές απομένουν για να τελειώσει το φετινό WRC Safari Rally Kenya 2026 που ήταν καταστροφικό για τα κορυφαία ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ήταν ένα από τα δυσκολότερα ράλλυ με πολλά απρόοπτα, συνεχόμενα κλαταρίσματα και σοβαρά μηχανικά προβλήματα. Αν σε αυτές τις δύο διαδρομές που απομένουν δεν συμβεί κάτι στραβό στον συμπαθέστατο και πάντα χαμογελαστό Γιαπωνέζο, τότε το δίδυμο Takamoto Katsuta- Aaron Johnston θα ανέβουν για πρώτη φορά στην ιστορία, στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου.

Τα μεγάλα ονόματα του WRC δεν εγκατέλειψαν από έναν μόνο λόγο. Το κακό ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας ειδική διαδρομή το απόγευμα της Πέμπτης. Μια καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε την ειδική διαδρομή σε έναν αγώνα επιβίωσης. Δρόμοι απροσπέλαστοι από τη λάσπη, πέτρες παγίδες και ρυθμοί που μόνο αγώνα WRC δεν θύμιζε. Δεν υπήρχε ρυθμός παρά μόνο προσπάθειες να μη βυθιστούν στη λάσπη. Τα τετράδια των συνοδηγών με τις σημειώσεις έκλεισαν αφού τίποτα δεν θύμιζε αγώνα και μάχη με τα δευτερόλεπτα.

Μετά από 16 Ε.Δ και 293.12 χιλιόμετρα όλα τα φαβορί ήταν εκτός μάχης. Δείτε την πρώτη δεκάδα και θα καταλάβετε.

Στην 5η θέση της γενικής κατάταξης οι Vivres- Viilo με Skoda Fabia RS από την WRC2 κατηγορία. Φοβερό.

Ο Solberg στην 10η θέση, ο Ogier στην 11η θέση, ο Neuville στην 12η θέση και ο Evans στην 13η θέση.

Μέχρι και την 12η Ε.Δ στις τρεις πρώτες θέσεις ήταν οι Solberg, Evans και Fourmaux.

Στην 13η Ε.Δ ο Solberg εξακολουθούσε να ήταν επικεφαλής με τους Ogier και Katsuta να ακολουθούν.

Η καταστροφή ήρθε στην 14η και 15η Ε.Δ. ‘Έτσι στο κλείσιμο της χθεσινής ημέρας οι Τakamoto Katsuta- Aaron Johnston ήταν επικεφαλής του αγώνα.

Σήμερα ο αγώνας ξεκίνησε και πάλι στις 8 το πρωί.

Η 17η ειδική διαδρομή μήκους 18.22 χιλιομέτρων ξεκίνησε στις 07.09 (ώρα Ελλάδος) και ακολούθησε η 18η Ε.Δ μήκους 10.48 χιλιομέτρων στις 08.35 (ώρα Ελλάδος).

Την ώρα που διαβάζετε αυτό το άρθρο γίνεται η 19η Ε.Δ ( ξεκίνησε στις 09.38) και έχει μήκος 18.22 χιλιομέτρων.

Η 20η και τελευταία ειδική διαδρομή μήκους 10.48 χλμ που είναι και η Wolf Power Stage θα ξεκινήσει στις 12.15. Όσοι είστε συνδρομητές της Cosmote Sport TV μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ειδικές διαδρομές σε απευθείας μετάδοση.

Ο Juha Kankkunen (Αναπληρωτής Αρχηγός Ομάδας) αργά χθες βράδυ δήλωσε:

«Το πρωί ήταν απίστευτα γεμάτο γεγονότα και δυστυχώς όχι με καλό τρόπο για εμάς. Το τελευταίο στάδιο του γύρου ήταν πολύ λασπωμένο και φαίνεται ότι μέρος αυτής της λάσπης και της βρωμιάς μπήκε στον εναλλάκτη των αυτοκινήτων των Oliver και Seb. Χάσαμε επίσης τον Elfyn . Μια μεγάλη πέτρα που ήταν κρυμμένη στη λάσπη του κατέστρεψε το πίσω μέρος του Yaris. Αλλά αυτό είναι το Safari Rally και αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβούν. Έχω βρεθεί εδώ τόσες πολλές φορές που κάτι τέτοιο δεν με εκπλήσσει. Οι συνθήκες ήταν τόσο δύσκολες φέτος. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν πολλά, αλλά η λάσπη είναι δύσκολη επειδή κολλάει παντού και μπορεί να επηρεάσει τα μηχανικά μέρη. Θα επισκευάσουμε αυτά τα αυτοκίνητα και οι τρεις οδηγοί μας ( Solberg , Evans, Ogier) θα επιστρέψουν στον αγώνα. ‘Άτυχος ήταν και ο Sami. Οδηγεί καλά αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Αν κερδίσει ο Taka τότε θα ανέβει για πρώτη φορά στο πρώτο σκαλί».

Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Sébastien Ogier εκτός από τα κλαταρίσματα είχε αρκετές ζημιές από τη λάσπη. Κάτι αντίστοιχο είχαν ο Evans και ο Neuville. O Takamoto Katsuta αν και αυτός είχε κλαταρίσματα κατάφερε να κρατηθεί σε ήπιους ρυθμούς και αυτό τον βοήθησε. Αν καταφέρει σήμερα να φθάσει μέχρι τον τερματισμό τότε τα χαμόγελά του θα φθάσουν μέχρι την… Ιαπωνία.

