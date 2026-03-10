Του Περικλή Χαλάτση

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου το WRC επιστρέφει στη δράση. Ο 3ος γύρος του World Rally Championship ξεκινάει από την περιοχή Kasarani, Nairobi και όπως πάντα συμβαίνει κυρίως όταν βρέχει στην Κένυα, οι δρόμοι μετατρέπονται σε βάλτους και οι αγωνιζόμενοι βρίσκονται σε άγνωστο περιβάλλον.

Το θρυλικό Safari Rally Kenya κρύβει πάντα εκπλήξεις. Φέτος η εκκίνηση δεν θα δοθεί όπως παραδοσιακά συνέβαινε τα τελευταία χρόνια από το Ναϊρόμπι αλλά από το Kasarani, που βρίσκεται κοντά στη λίμνη Naivasha. Ο αγώνας περιλαμβάνει 20 ειδικές διαδρομές και θα τρέξουν 46 πληρώματα. Στην Κένυα οι εκπλήξεις ξεκινούν από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα. Θα περάσουν από την άγρια ​​«φουσκωτή» άμμο του Kedong και θα διασχίσουν τη σαβάνα που εκεί αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες.

Την Πέμπτη, 12/3 θα γίνει το shakedown ( Nawisa μήκους 6.31 km) και θα ακολουθήσουν δύο ειδικές διαδρομές μήκους 24.35 km και 8.86 km. (Σύνολο 33.21 km)

Την Παρασκευή 13/3 θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με τις περισσότερες ειδικές και τα πιο δύσκολα χιλιόμετρα. Θα κάνουν οκτώ ειδικές διαδρομές μήκους 137.19 km

Το Σάββατο 14/3 θα γίνουν 6 Ε.Δ μήκους 122.72 km

Την Κυριακή 15/3 το πρόγραμμα έχει μόνο τέσσερις Ε.Δ μήκους 57.40 km

Συνολικά τις τέσσερις ημέρες του αγώνα οι αγωνισόμενοι θα κάνουν 1217.64 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 867.12 θα είναι απλές διαδρομές και τα 350.42 θα καλυφθούν στις 20 Ε.Δ

Όποιοι επιλέγουν σωστές γόμες στα ελαστικά και αποφύγουν τα πολλά κλαταρίσματα έχουν ελπίδες για ένα καλό αποτέλεσμα. Τα χώματα στην Κένυα είναι δύσκολα. Υπάρχουν πάρα πολλές φυτευτές πέτρες που διαλύουν τα ελαστικά ενώ αν βρέξει τα πράγματα δυσκολεύουν. Αν δεν βρέξει οι αγωνιζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν και τη σκόνη. Το 2025 νικητής του αγώνα ήταν ο Elfyn Evans. O οδηγός της Toyota Gazoo Racing που προηγείται στη βαθμολογία βρίσκεται σε καλή φόρμα και θα επιχειρήσει να φτάσει και πάλι πρώτο την Κυριακή.

Στον πρώτο αγώνα της χρονιάς στο Rallye Monte Carlo νικητής αναδείχθηκε ο Oliver Solberg.

Στο δεύτερο αγώνα της χρονιάς στο Rally Sweden νικητής αναδείχθηκε ο Elfyn Evans.

Στον τρίτο αγώνα, στην Κένυα, η Toyota κατεβαίνει με τέσσερα αυτοκίνητα. Οι Elfyn Evans- Scott Martin και οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson θέλουν νίκη. Το ίδιο θέλουν και οι Γάλλοι Sébastien Ogier- Vincent Landais ενώ έτοιμοι για όλα είναι οι Takamoto Katsuta- Aaron Johnston και Sami Pajari- Marko Salminen. Η παρουσία του Ogier που έχει κερδίσει εννέα φορές το παγκόσμιο πρωτάθλημα δυσκολεύει τα πράγματα για τους άλλους. Έχει τη μεγαλύτερη πείρα από όλους και ξέρει να επιλέγει τα σωστά ελαστικά ενώ κρατάει πάντα δυνάμεις για τις δυο τελευταίες ημέρες. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ειδικές περνούν από τοπία σαβάνας με φόντο τις λίμνες και τα ηφαίστεια. Πολλές φορές οι αγωνιζόμενοι έρχονται τετ α τετ με άγρια ζώα.

Ο Elfyn Evans ( #33) αναφέρθηκε στον αγώνα που σε λίγες ώρες ξεκινάει:

«Ήταν ένα απίστευτο ξεκίνημα της χρονιάς για την ομάδα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, ειδικά σε έναν αγώνα όπως το ράλι Σαφάρι. Είναι ένα εξαιρετικά απρόβλεπτο ράλι, μπορεί να βρεις βράχια στη μέση του δρόμου ή κρυμμένα μέσα στο γρασίδι, ενώ όταν βρέχει δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά και η πρόσφυση μηδενίζεται. Για την ομάδα μας είναι ένας αγώνας με πολλές επιτυχίες και όλοι δουλεύουν σκληρά για να μας δώσουν ένα αξιόπιστο αυτοκίνητο, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις για τόσο δύσκολες συνθήκες. Πέρυσι ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα ακραίος λόγω καιρού και ήμουν πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να τον ολοκληρώσουμε και να πάρουμε για πρώτη φορά τη νίκη. Δεν θα είναι εύκολο να το επαναλάβουμε, αλλά αυτός είναι ο στόχος.»

Εκτός από την ομάδα της Toyota, νίκη θέλει και η ομάδα της Hyundai. Η Hyundai Motorsport στους δύο πρώτους αγώνες δεν κατάφερε να ακολουθήσει το ρυθμό των Yaris Rally1. Στην Κένυα η κορεάτικη ομάδα επιβάλλεται να επιστρέψει στο ρυθμό για να διεκδικήσει το βάθρο.

Ο Thierry Neuville δήλωσε:

«Το ράλι Σαφάρι είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες στο ημερολόγιο, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το αυτοκίνητο. Για εμάς ήταν ένας δύσκολος αγώνας πέρσι, αλλά καταφέραμε να εξασφαλίσουμε το πρώτο μας βάθρο και εκεί θέλουμε να επιστρέψουμε. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε το τι συνθήκες θα συναντήσουμε, όμως με βάση όσα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια περιμένουμε περίεργα πράγματα από τον καιρό.. Η βροχή συνήθως είναι έντονη σε ειδικές διαδρομές και γενικά λασπώνουν την επιφάνεια. Εκτός από τη διαχείριση των συνθηκών, πρέπει να βελτιστοποιήσουμε το στήσιμο ώστε να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το αυτοκίνητο. Η ισορροπία ανάμεσα στην αξιοπιστία και στο σωστό setup είναι πάντα πρόκληση, αλλά ακόμη μεγαλύτερη είναι η αποφυγή των κλαταρισμάτων. Στόχος μου είναι ένας αγώνας χωρίς προβλήματα. Μπορούμε να είμαστε γρήγοροι στην Κένυα, αλλά στο παρελθόν δυσκολευτήκαμε να ολοκληρώσουμε χωρίς ζητήματα. Ελπίζω φέτος να φέρουμε ξανά ένα δυνατό αποτέλεσμα».

Η βαθμολογία οδηγών- συνοδηγών- εργοστασιακών ομάδων μετά το Ράλλυ στη Σουηδία

Βαθμολογία των οδηγών μετά τον 2ο γύρο είναι η εξής:

1 Elfyn Evans 60 βαθμοί

2 Oliver Solberg 47

3 Takamoto Katsuta 30

4 Adrien Fourmaux 28

5 Thierry Neuville 21

6 Sebastien Ogier 18

H βαθμολογία των συνοδηγών

Scott Martin 60 βαθμοί

Elliot Edmondson 47

Aaron Johnston 30

Alexandre Coria 28

Martijn Wydaeghe 21

Βαθμολογία Κατασκευαστών μετά τον 2ο γύρο:

1 Toyota 117 βαθμοί

2 Hyundai 66

3 Toyota WRT2 18

4 M-Sport Ford 14